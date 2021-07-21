A finales del verano de 2020, la proporción de minoristas que ofrecían estas opciones omnicanal aumentó hasta el 44 %. Marcas líderes como Sally Beauty lanzaron las capacidades de BOPIS en todo el país el año pasado como parte de su transformación digital en curso. “BOPIS es una de las formas en que Sally Beauty está trabajando para conectar las experiencias de los clientes en la tienda y en línea, ofreciendo formas de comprar comparables a las de los grandes minoristas, con el beneficio adicional de la accesibilidad”, dice el presidente de Sally Beauty, John Goss.

¿Qué es BOPIS?

BOPIS es una estrategia de ventas minoristas que se ha desarrollado con el crecimiento del comercio electrónico. Es una táctica de comercio minorista omnicanal que ofrece a los compradores la comodidad de realizar pedidos y comprar en línea o en su móvil, y la posibilidad de recoger rápidamente su compra en un almacenar local.

¿Cómo funciona la estrategia BOPIS?

BOPIS acelera la tramitación de pedidos, permitiendo a los compradores recoger sus compras mucho más rápido que si optaran por la entrega a domicilio. Los compradores pueden tener sus compras en cuestión de horas, en lugar de varios días o más. BOPIS también puede acelerar la experiencia de un comprador en la tienda si eso es lo que está buscando. La estrategia BOPIS se reduce a mejorar la experiencia del cliente. Además, BOPIS a menudo puede impulsar el tráfico en la tienda y las compras adicionales: un estudio informa que aproximadamente el 50 % de todos los compradores realizan compras adicionales al recoger en tienda.

¿Cuáles son los beneficios y ventajas de una estrategia BOPIS en el comercio minorista?

BOPIS se ha convertido en un componente esencial de una estrategia minorista omnicanal moderna. Exploremos algunos de los beneficios en detalle:

Satisfacción y comodidad del cliente: el hecho es que los compradores quieren la opción BOPIS. Un estudio reciente muestra que el 62 % de los encuestados ahora esperan que los minoristas ofrezcan la recogida en la acera, y el 71 % esperan que la compra en línea y recogida en tienda (BOPIS) esté disponible de forma permanente. Ya sea en un descanso del trabajo o sentados en el sofá de su casa con su tablet, los compradores pasan mucho tiempo navegando e investigando un producto en línea antes de ir a un almacenar a comprar. Y para aquellos que buscan tener su compra en sus manos hoy, BOPIS es una gran opción. No solo ofrece a los compradores más flexibilidad, sino que ayuda a mantener las relaciones con sus minoristas favoritos.

Cumplimiento más rápido: BOPIS ofrece una tramitación de pedidos más rápida y, a menudo, menos compleja, siempre que el minorista disponga de la tecnología subyacente necesaria. Cuando un cliente selecciona BOPIS, obtiene un mayor control sobre cuándo y dónde se recoge/entrega el producto, lo que en la mayoría de los casos permite una recogida inmediata. Eso supera el tiempo promedio de entrega de 2-3 días para la mayoría de los pedidos en línea.

Elimine los costes de envío: BOPIS permite a los clientes y minoristas eliminar los costes de envío de un pedido. Para algunos clientes, eliminar los costes de envío es un factor determinante para comprar a través de BOPIS. Para los minoristas, BOPIS reduce el tiempo, el coste y el trabajo manual en la recogida, embalaje y envío de un pedido. Cuando los consumidores recogen en tienda, las empresas obtienen ahorros en la entrega de última milla, el embalaje y los costes generales de logística. Esa última milla desde el centro de distribución o el almacén a menudo puede ser uno de los mayores costes de un minorista.

Inventario ágil reducido: Con la gestión de pedidos subyacente adecuada o la solución de visibilidad de inventario, los pedidos de BOPIS se pueden cumplir desde múltiples canales, normalmente desde un centro de distribución o una ubicación de comercio minorista. Con visibilidad del inventario en tiempo real, los minoristas pueden determinar la mejor manera de surtir el pedido y recurrir a diferentes ubicaciones de inventario para el cumplimiento y la reposición, lo que les permite reducir los costos generales de llevar inventario.

Reduzca costes, aumente los beneficios: BOPIS reduce los costes de envío y cumplimiento, así como los costes de transporte de inventario. Hay pruebas sólidas de que también reduce las devoluciones, lo que ahorra costes de procesamiento y aumenta las compras, todo lo cual contribuye a una mayor rentabilidad general. Otra consideración sobre los ingresos: el 60b % de los carritos en línea se abandonan debido a tarifas inesperadas, principalmente tarifas de envío. BOPIS puede convertir a los navegadores en línea frustrados en compradores.

¿Cuáles son las buenas prácticas de BOPIS?

Satisfacción del cliente: quizás la mejor de las buenas prácticas al emplear una capacidad y estrategia BOPIS es garantizar una experiencia positiva del cliente. Esto requiere una experiencia en línea fluida que proporcione al cliente instrucciones claras sobre cómo recoger en la tienda. BOPIS es una característica que los consumidores desean y aprecian, no obstaculice la experiencia. Hágalo fácil y gratificante para el comprador.

Experiencia en la tienda: priorice experiencias excepcionales en la tienda al ejecutar su estrategia BOPIS. La recogida en tienda debe ser lo más sencilla y rápida posible. Como se ha mencionado anteriormente, hasta el 60 % de los compradores realizan compras adicionales al recoger en la tienda. Pero no se rinda a la tentación de intentar forzar a BOPIS a participar en una oportunidad de venta en la tienda. En su lugar, cree un espacio dedicado y visible para la recogida en tienda, y no coloque la ubicación de recogida de BOPIS en la parte trasera de la tienda. Las buenas prácticas para BOPIS son colocar el lugar de recogida en la parte delantera del almacenar, así como ofrecer potencialmente taquillas de recogida. Por último, asegúrese de entrenar a los asociados de la tienda en los protocolos BOPIS.

Confianza del cliente: los consumidores quieren opciones y conocen las opciones disponibles en el mercado, ya sea envío estándar, entrega en el mismo día, compras en la tienda o en la acera. Explíqueles las opciones de tramitación disponibles durante todo el proceso de compra. Para una estrategia omnicanal de éxito, debe atender a los clientes cuándo y dónde quieran comprar.

Visibilidad del inventario en tiempo real: una estrategia BOPIS de éxito requiere visibilidad en tiempo real del inventario en toda su red. Sin esa visibilidad, BOPIS puede fallar rápidamente. Por ejemplo, un cliente puede hacer un pedido en línea para recogerlo en la tienda, solo para descubrir cuando llega que el artículo se vendió a otro cliente y la tienda ahora está agotada. La visibilidad del inventario en tiempo real no solo elimina este problema, sino que también le proporciona flexibilidad para mover y reponer inventario desde diferentes canales para respaldar BOPIS y las ventas en general.

Tecnología moderna: la visibilidad del inventario en tiempo real se puede lograr con una solución independiente para habilitar BOPIS e impulsar el valor empresarial. Sin embargo, para ser las mejores en el comercio minorista omnicanal, las empresas deben contar con una tecnología moderna de gestión de pedidos combinada con una solución de visibilidad del inventario para agilizar todo el proceso de gestión de pedidos y el flujo de información. Una plataforma única y moderna para la gestión de pedidos puede acelerar la transformación simplificando la tecnología y la complejidad de la implementación para ofrecer capacidades de cumplimiento de pedidos omnicanal desde BOPIS hasta la recogida en la acera y el envío desde la tienda (SFS).

¿Cuáles son los retos asociados a BOPIS?

Como con cualquier empresa, también hay retos con BOPIS. Los más notables se relacionan con garantizar la precisión y disponibilidad del inventario, lo que requiere visibilidad en tiempo real. Para muchos minoristas, este es un obstáculo que deben superar si su tecnología de soporte está anticuada o aislada. Una solución de gestión de pedidos y visibilidad de inventario contribuye en gran medida a eliminar obstáculos y establecer una plataforma para acelerar BOPIS y otras estrategias de comercio minorista.

También hay retos en la tienda que superar. Dedicar un espacio privilegiado, visible y de fácil acceso para los compradores de recogida BOPIS, y garantizar que los asociados estén formados en los protocolos BOPIS, son esenciales para el éxito.

La Universidad de Auburn ha desarrollado una tarjeta de puntuación para evaluar a los minoristas en su ejecución de estrategias y resultados omnicanal y BOPIS. Esta puede ser una herramienta útil para comprender completamente las capacidades requeridas y los puntos de referencia con los que medir el rendimiento de BOPIS.

Es importante que los minoristas comprendan y superen estos desafíos porque BOPIS ha llegado para quedarse. BOPIS no solo es bueno para el negocio, sino también para la satisfacción del cliente. Más del 43 % de los 500 principales minoristas emplean ahora una estrategia BOPIS, y el 56 % de los consumidores afirman utilizar BOPIS, una cifra que aumentó durante la pandemia de COVID-19.

Tecnologías que permiten estrategias de venta minorista y BOPIS

Contar con la tecnología subyacente adecuada es clave para la ejecución exitosa de BOPIS, especialmente para garantizar que el producto correcto esté en el lugar correcto en el momento adecuado para satisfacer la preferencia de cumplimiento de un cliente. Una de las soluciones más esenciales es la visibilidad de inventario en tiempo real, complementada con una solución moderna de gestión de pedidos. Una plataforma integral de gestión de pedidos, mejorada aún más con capacidades de inteligencia artificial (IA), proporcionará ventajas adicionales que optimizarán la experiencia omnicanal general. Al trabajar con muchos de los principales minoristas del mundo, IBM ofrece un portfolio de soluciones para ayudar a modernizar y ampliar la estrategia y las capacidades del comercio minorista:

IBM® Sterling Inventory Visibility proporciona una visión precisa y en tiempo real de su inventario y demanda en almacenes, centros de distribución, incluido lo que está en la tienda y en tránsito, lo que le permite proteger los márgenes, aumentar la satisfacción del cliente y aumentar las ventas. La solución basada en la nube aprovecha sus sistemas y fuentes de datos existentes para proporcionar una única fuente de visibilidad de inventario y análisis, procesando y actualizando la información de inventario a velocidades y volúmenes extremadamente altos.

IBM® Sterling Order Management acelera la transformación simplificando la tecnología y la complejidad de la implementación para ofrecer capacidades de tramitación de pedidos omnicanal, como la recogida en la acera, BOPIS y SFS. Potencie su negocio para maximizar los resultados mediante la gestión de reglas comerciales adecuadas para sus clientes y su negocio. Con la gestión de inventario en tiempo real, puede adecuar las existencias a la demanda y gestionar los turnos de inventario. La solución proporciona una interfaz intuitiva con una funcionalidad fácil de usar, por lo que no tiene que depender de la ayuda del personal de soporte de TI. Utilice características configurables para la captura de pedidos, incluido el inventario en tiempo real hasta el cumplimiento, para impulsar experiencias del cliente que aumenten las ventas y mejoren la rentabilidad.

IBM® Sterling Fulfillment Optimizer with Watson es una solución de análisis de cumplimiento habilitada para IA que eleva los sistemas existentes de gestión de pedidos y visibilidad de inventario para proporcionar una inteligencia y capacidades de cumplimiento más profundas que le ayuden a comprender y evaluar los factores que afectan al rendimiento del cumplimiento. La solución, con su panel de control personalizado, rompe los silos de datos para ayudarle a monitorizar la evolución y las tendencias de la demanda, el inventario y el cumplimiento. Con Sterling Fulfillment Optimizer, los minoristas pueden comprender mejor y actuar sobre los cambios en sus canales y el mercado a medida que se producen, y tomar medidas para proteger los márgenes, utilizar la capacidad, cumplir los compromisos de entrega y superar las expectativas de los clientes. La solución puede mejorar drásticamente la productividad y aumentar las ganancias, especialmente durante los periodos pico.