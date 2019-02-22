Hay al menos cinco formas específicas en que los datos de blockchain pueden ayudar a los científicos de datos en general.

Garantizar la confianza (integridad de los datos)

Los datos registrados en la blockchain son fiables porque deben haber pasado por un proceso de verificación que garantiza su calidad. También proporciona transparencia, ya que se pueden rastrear las actividades y transacciones que tienen lugar en la red blockchain.

El año pasado, Lenovo presentó este caso de uso de la tecnología blockchain para detectar documentos y formularios fraudulentos. Los gigantes de los ordenadores utilizaron la tecnología blockchain para validar los documentos físicos codificados con firmas digitales. Las firmas digitales las procesan los ordenadores y la autenticidad del documento se verifica a través de una blockchain.

La mayoría de las veces, la integridad de los datos se garantiza cuando los detalles del origen y las interacciones relacionadas con un bloque de datos se almacenan en la blockchain y se verifican automáticamente antes de que pueda ser objeto de acción.

Prevención de actividades maliciosas

Dado que la cadena de bloques utiliza un algoritmo de consenso para verificar las transacciones, es imposible que una sola unidad suponga una amenaza para la red de datos. Un nodo (o unidad) que comienza a actuar de forma anormal puede identificarse y eliminarse fácilmente de la red.

Debido a que la red está tan distribuida, es casi imposible que una sola parte genere suficiente potencia computacional para alterar los criterios de validación y permitir la entrada de datos no deseados en el sistema. Para modificar las reglas de la blockchain, la mayoría de los nodos deben agruparse para crear un consenso. Un único ciberdelincuente no es capaz de lograr esto.

Realización de predicciones (análisis predictivo)

Los datos de la blockchain, al igual que otros tipos de datos, pueden analizarse para revelar conocimiento valioso sobre los comportamientos, las tendencias y, como tal, pueden utilizarse para predecir resultados futuros. Además, blockchain proporciona datos estructurados recopilados de individuos o dispositivos individuales.

En el análisis predictivo, los científicos de datos se basan en grandes conjuntos de datos para determinar con buena precisión el resultado de eventos sociales como las preferencias del cliente, el valor de vida del cliente, los precios dinámicos y las tasas de abandono en relación con las empresas. Sin embargo, esto no se limita a los conocimientos empresariales, ya que casi cualquier suceso se puede predecir con el análisis de datos adecuado, ya se trate de la opinión social o de los marcadores de inversión.

Y debido a la naturaleza distribuida de la blockchain y la enorme potencia computacional disponible a través de ella, los científicos de datos, incluso en organizaciones más pequeñas, pueden realizar extensas tareas de análisis predictivo. Estos científicos de datos pueden utilizar la potencia computacional de varios miles de ordenadores conectados en una red blockchain como un servicio basado en la nube para analizar los resultados sociales en una escala que de otro modo no habría sido posible.

Análisis de datos en tiempo real

Como se ha demostrado en los sistemas financieros y de pago, blockchain permite transacciones transfronterizas en tiempo real. Varios bancos e innovadores fintech están explorando blockchain porque permite la liquidación rápida, en tiempo real, de grandes sumas independientemente de las barreras geográficas.

Del mismo modo, las organizaciones que requieren un análisis de datos en tiempo real a gran escala pueden recurrir a un sistema habilitado para blockchain para lograrlo. Con la blockchain, los bancos y otras organizaciones pueden observar los cambios en los datos en tiempo real, lo que permite tomar decisiones rápidas, ya sea para bloquear una transacción sospechosa o rastrear actividades anormales.

Gestionar el intercambio de datos

En este sentido, los datos obtenidos de los estudios de datos pueden almacenarse en una red blockchain. De esta manera, los equipos de proyecto no repiten el análisis de datos ya realizado por otros equipos ni reutilizan erróneamente los datos que ya se han utilizado. Además, una plataforma blockchain puede ayudar a los científicos de datos a monetizar su trabajo, probablemente mediante el intercambio de resultados de análisis almacenados en la plataforma.