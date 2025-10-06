¿Su organización planea lanzar una nueva aplicación móvil? Tal vez los ejecutivos quieran expandirse a un nuevo canal de ventas, equipar a los técnicos de campo con una forma más fácil de recopilar datos o brindar a los empleados un acceso rápido y conveniente a la información sobre prestaciones.
Android puede ser la plataforma ideal para iniciar el proceso de desarrollo de aplicaciones móviles. Con más de dos mil millones de usuarios de Android en todo el mundo, el desarrollo para Android puede ayudarle a conectarse con más clientes, socios y empleados.
Si está creando su primera aplicación, descubrirá que el entorno de desarrollo abierto de Android tiene pocas barreras de entrada. Probablemente ya esté familiarizado con Java, el lenguaje nativo de Android (y si no lo está, consulte "¿Qué es Java?"). Y a diferencia del desarrollo de aplicaciones para iOS, que requiere el uso de un Mac, Android le permite desarrollar aplicaciones con casi cualquier ordenador de sobremesa o portátil.
Ya sea que esté planeando lanzar su aplicación exclusivamente en Android o considerando desarrollarla tanto para Android como para iOS, comprender cómo comenzar y seguir algunas de las buenas prácticas puede ayudar a garantizar un proceso de desarrollo eficiente y exitoso.
Para comenzar con el desarrollo de Android, necesita el kit de desarrollo de Java (JDK) y el kit de desarrollo de software (SDK) de Android gratuitos. Estos dos kits de desarrollo incluyen todos los servicios, herramientas y bibliotecas necesarios para el desarrollo de Android, aunque puede ampliar su aplicación con innumerables bibliotecas y servicios de código abierto de terceros. Una vez que sepa lo que quiere que haga su aplicación, no faltan bibliotecas para sustentarla y diseñarla.
El SDK incluye el potente entorno de desarrollo integrado (IDE) Android Studio de Google. Con un editor de código, un diseñador de interfaz de usuario y un emulador, Android Studio es la plataforma preferida para desarrollar una aplicación Android ganadora. Android Studio se ejecuta en Windows, MacOS y Unix, lo que le ofrece más opciones para su hardware de desarrollo. También usará Android Studio para implementar su aplicación en Google Play Store más adelante en el proceso de desarrollo.
Si bien Java es ampliamente considerado como el lenguaje oficial de las aplicaciones de Android, hay un nuevo lenguaje a tener en cuenta: Kotlin. En 2017, Google convirtió a Kotlin en un lenguaje oficial de Android y, desde entonces, se ha convertido en una opción popular para los desarrolladores. Si bien Java es un lenguaje familiar y cómodo, Kotlin puede ofrecer una serie de ventajas sobre Java.
En primer lugar, Kotlin es menos complejo de usar que Java. También es más eficiente, ya que requiere menos código escrito para realizar las mismas tareas. Como resultado, Kotlin puede hacer que su código sea más fácil de entender para otros desarrolladores.
Kotlin también puede ayudar a reducir los errores. Uno de los mayores problemas potenciales en el desarrollo de Java es la excepción de referencia nula, donde el programa intenta acceder a una variable de referencia antes de apuntar la referencia a un objeto. Puede detener toda la aplicación. Kotlin evita este problema restringiendo qué objetos pueden apuntar a una referencia nula. También ofrece pruebas significativas para ayudar a evitar excepciones de puntero nulo.
Como cada aplicación móvil es diferente, no hay una estrategia única para lograr el éxito. Aún así, algunos consejos se aplican a prácticamente cualquier aplicación:
Las aplicaciones móviles deben ser ligeras para adaptarse a las limitaciones de CPU, memoria y almacenamiento de los dispositivos móviles. Si necesita desarrollar aplicaciones más sofisticadas y que consuman más recursos de los que puede manejar un dispositivo Android normal, recurra a la nube. Android tiene opciones incomparables para la integración con los servicios en la nube, que pueden ayudarle a reducir los requisitos de recursos y, al mismo tiempo, mejorar las capacidades de su aplicación.
Uno de los servicios en la nube más fáciles de implementar son las notificaciones push. Con las notificaciones push basadas en la nube, puede enviar fácilmente mensajes a toda su base de usuarios, a usuarios específicos o incluso a una sola persona. Cuando no necesita depender de la aplicación en sí para enviar mensajes, puede cambiar el contenido sobre la marcha o programar la entrega de mensajes sin tener que implementar una actualización en su aplicación.
IBM Watson® ofrece algunos de los servicios basados en la nube más populares y potentes. Aproveche los servicios de Watson para analizar datos, dar soporte a un chatbot o clasificar imágenes.
Además de mejorar la eficiencia de su aplicación a medida que se ejecuta en dispositivos móviles y aumentar su funcionalidad, la nube puede ayudarle a reducir la infraestructura de backend que necesita para ejecutar su aplicación. Por ejemplo, puede crear API o utilizar las existentes que conectan su aplicación a la nube, eliminando la necesidad de un servidor en el backend de su aplicación. Al utilizar un proveedor de función como servicio (FaaS), puede reemplazar las llamadas al servidor por una instancia dedicada de su acción necesaria. Esto no solo reduce la carga de rendimiento, sino que también ofrece una solución de escalado rentable: solo se paga cuando se produce una acción.
Una vez que haya diseñado, desarrollado y probado su aplicación, es hora de compartirla con sus clientes, empleados o socios. Con Android, puede distribuir su aplicación a través de un sitio web, permitiendo a los usuarios instalar la aplicación directamente en sus dispositivos. Cuando distribuya a un público interno, puede alojar su aplicación en un sitio de la intranet como descarga directa.
Utilice Google Play Store, la tienda oficial de Android, para distribuir su aplicación más ampliamente. Por ejemplo, es posible que desee distribuir a un público global de clientes o socios. (También puede utilizar Google Play para distribuir aplicaciones empresariales privadas internamente a los empleados de su organización). Para distribuir una aplicación a través de Google Play, tendrá que unirse al programa para desarrolladores de Android y pagar una cuota anual de 25 USD. Google Play Store exige que las aplicaciones públicas cumplan una serie de estándares de calidad antes de poder publicarse en la tienda. Una vez aprobada su aplicación, puede utilizar Android Studio para firmar y publicar su aplicación en Google Play Store.
Con IBM Watson®, tiene todo lo que necesita para crear, implementar y gestionar IA de nivel empresarial, en cualquier nube pública, privada o híbrida.
IBM Watson® es IA abierta para cualquier entorno de nube. Watson viene preintegrado y preentrenado en una arquitectura de información flexible optimizada para acelerar la producción y la implementación de la IA. Cree modelos y desarrolle aplicaciones para ayudar a su empresa a hacer pronósticos más precisos, automatizar procesos, interactuar con usuarios y clientes y aumentar la experiencia.