Emplee el conocido lenguaje Java o simplifique el desarrollo con Kotlin





Aproveche la nube para ampliar su aplicación y reducir la sobrecarga del servidor





Distribuya su aplicación internamente o utilice Google Play Store

¿Su organización planea lanzar una nueva aplicación móvil? Tal vez los ejecutivos quieran expandirse a un nuevo canal de ventas, equipar a los técnicos de campo con una forma más fácil de recopilar datos o brindar a los empleados un acceso rápido y conveniente a la información sobre prestaciones.

Android puede ser la plataforma ideal para iniciar el proceso de desarrollo de aplicaciones móviles. Con más de dos mil millones de usuarios de Android en todo el mundo, el desarrollo para Android puede ayudarle a conectarse con más clientes, socios y empleados.

Si está creando su primera aplicación, descubrirá que el entorno de desarrollo abierto de Android tiene pocas barreras de entrada. Probablemente ya esté familiarizado con Java, el lenguaje nativo de Android (y si no lo está, consulte "¿Qué es Java?"). Y a diferencia del desarrollo de aplicaciones para iOS, que requiere el uso de un Mac, Android le permite desarrollar aplicaciones con casi cualquier ordenador de sobremesa o portátil.

Ya sea que esté planeando lanzar su aplicación exclusivamente en Android o considerando desarrollarla tanto para Android como para iOS, comprender cómo comenzar y seguir algunas de las buenas prácticas puede ayudar a garantizar un proceso de desarrollo eficiente y exitoso.