Aunque muchas empresas están explorando los LDM como prueba de concepto, algunas empresas de seguros y comercio minorista ya están utilizando estas herramientas para acelerar el proceso de extracción de valor de sus bases de datos.

Thomas Baumann, evangelista de datos de Swiss Mobiliar, la compañía de seguros más antigua de Suiza, utiliza SQL DI de IBM en varias áreas de la empresa. Baumann comenzó a utilizar SQL DI para ayudar a la empresa a adaptar mejor las cotizaciones de seguros de automóviles para aumentar las ventas. Cuando un vendedor interactuaba con un posible nuevo titular de una póliza de seguro, podía introducir una cotización y la LDM extraía los casos anteriores más similares para determinar la probabilidad de que el cliente la aceptara.

"Luego, el usuario puede cambiar algunos de los parámetros, como disminuir los deducibles u ofrecer un descuento más agresivo, y luego recalcular las nuevas probabilidades de éxito", dice Baumann en una entrevista con IBM Think. “Las cotizaciones son mucho más sofisticadas y adaptadas a cada cliente que antes”.

Al utilizar SQL DI de IBM para el producto de seguros de automóviles de Swiss Mobiliar, la empresa entrenó el modelo con aproximadamente 15 millones de registros de datos de cotizaciones de seguros de automóviles, y cada registro contenía varias decenas de atributos para cada registro, como datos demográficos, datos del vehículo y precio. Baumann dice que el personal de ventas descubrió que podían hacer cotizaciones más científicas comprobando las probabilidades de varias cotizaciones candidatas antes de seleccionar una.

Como resultado, mejoraron la tasa de cierre de las ventas de seguros en un 7 % en el transcurso de seis meses, una mejora que, según Baumann, habría llevado aproximadamente dos años sin utilizar LDM. Basándose en el éxito de este piloto, Swiss Mobiliar utiliza ahora LDM para todos sus productos de seguros (con la excepción de los seguros de vida), desde los seguros de edificios hasta los seguros domésticos.

"Los dos beneficios principales de SQL DI son que permite pasar muy rápidamente de la idea a la preproducción", afirma Baumann. "Además, no es necesario trasladar los datos de una plataforma a otra".

Más allá de los seguros, el equipo SQL DI de IBM también está trabajando con varios minoristas de alimentos en EE. UU. y Europa que están interesados en utilizar LDM para ofrecer a los clientes experiencias de compra más personalizadas. Un cliente podría, por ejemplo, tener un tipo de cereal en la mano y ejecutar una consulta semántica en la base de datos para obtener otros cereales de sabor similar pero con un perfil nutricional más saludable. Los LDM utilizados para hacer sugerencias son como "recomendaciones de Amazon o Netflix más sofisticadas y personalizadas", dice Hoshikawa.

Más allá de las aplicaciones orientadas al cliente, las empresas ya están implementando LDM en muchas áreas B2B, como la detección de anomalías y la detección del fraude en tiempo real. Cualquier empresa que emita contratos, por ejemplo, podría utilizar un LDM para identificar rápidamente los contratos que se salen de lo normal, afirma Hoshikawa de IBM.

Mientras tanto, los LDM pueden potenciar una detección del fraude en tiempo real más sofisticada. Además de identificar transacciones que no siguen patrones típicos, los LDM pueden consultar bases de datos para identificar registros que incluyen varios atributos asociados con comportamientos sospechosos, como empresas que no tienen informes de Better Business Bureau o que carecen de direcciones físicas.

Lewis cree que a los LLM y LDM les seguirán muchos otros modelos especializados. "Creemos que los LDM, al igual que los LLM, son una herramienta valiosa para permitir una ola de aplicaciones agénticas y ayudar a impulsar mejores resultados", dice. “Pero no esperamos que siempre se utilicen de forma aislada. De hecho, creemos que el escenario ideal es incorporar los LDM en el modelo de datos empresariales y combinarlos con LLM y otros modelos adaptados para generar un nuevo valor masivo a escala para las empresas y para la sociedad".

Del mismo modo, Lewis no espera que una empresa u organización domine necesariamente. "No asuma que será una empresa, o la empresa que tenga más servidores y más GPU, la que vaya a desarrollar la navaja suiza de los modelos", afirma Lewis. "No lo creo. Del mismo modo que creo que podemos obtener la mayor cantidad de conocimiento posible aprovechando los conocimientos especializados de expertos en diferentes campos, creo que la capacidad de combinar LLM, LDM y futuras oleadas de modelos diseñados específicamente para este fin dará lugar a conocimientos realmente novedosos y a resultados óptimos".