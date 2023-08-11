12 consideraciones a la hora de elegir el software MES

Actuando como conexión entre los sistemas de planificación y control de una empresa (como un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) y las operaciones de fabricación reales), los sistemas MES son el cerebro de la "fábrica inteligente", fundamental en el seguimiento y la documentación sin papel de la transformación en tiempo real de las materias primas en productos acabados.

Al recopilar datos de máquinas, sensores, operadores y otros dispositivos del Internet industrial de las cosas (IIoT), proporcionan información precisa y actualizada sobre el estado de las actividades de producción. Los sistemas MES proporcionan visibilidad y control en tiempo real sobre los procesos de producción, lo que permite a las partes interesadas supervisar las operaciones, identificar cuellos de botella, minimizar el tiempo de inactividad y tomar decisiones informadas rápidamente. Los sistemas MES pueden ayudar a los gerentes con la gestión y el control de procesos, lo que ayuda a facilitar un rendimiento óptimo de la fabricación. Pueden crear y distribuir información en toda la línea de producción, enviando órdenes de trabajo e instrucciones de trabajo basadas en eventos desencadenantes.

Gracias a una optimización de la planificación y programación, estos sistemas garantizan una asignación eficiente de recursos, equilibrio de cargas de trabajo y entregas a tiempo, lo que genera una mejor rentabilidad. Además, desempeñan un papel fundamental en la gestión de calidad y el cumplimiento mediante la aplicación de procedimientos de control de calidad, la monitorización de métricas y la captura de datos en tiempo real. La gestión eficaz del inventario, los retrasos mínimos en la producción y la disponibilidad puntual del material se consiguen mediante la gestión de los niveles de inventario y los movimientos de material con los sistemas MES.

Además, los sistemas MES proporcionan a las organizaciones datos de producción completos y precisos, permitiendo la toma de decisiones basada en datos para mejorar continuamente los procesos empresariales y optimizar la utilización de los recursos. También admiten la medición de la eficacia general del equipo (OEE), una métrica importante utilizada para medir la eficiencia de fabricación. Gracias a la racionalización de los flujos de trabajo, automatización de las tareas y suministro de información en tiempo real, los sistemas MES mejoran la eficiencia y la productividad de la planta. Además, permiten la trazabilidad y la genealogía de la cadena de suministro, esenciales para los sectores que se enfrentan a regulaciones estrictas, ya que pueden rastrear el movimiento de materiales y procesos a lo largo del ciclo de vida de la fabricación inteligente.

Antes de implementar un MES, es esencial realizar una evaluación exhaustiva de sus operaciones de fabricación, establecer objetivos claros, involucrar a las partes interesadas clave y seleccionar el proveedor de MES adecuado que se alinee con sus necesidades específicas. Una planificación y preparación adecuadas contribuirán a una implementación exitosa de MES y maximizarán sus beneficios para su organización.