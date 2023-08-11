12 consideraciones a la hora de elegir el software MES

Los sistemas de ejecución de fabricación (MES) han ganado popularidad en toda la industria manufacturera. Implementar estas soluciones podría ser la clave de una nueva era de productividad para su organización, pero implementar un software de TI nuevo y amplio puede resultar intimidante. El momento adecuado para implementar un MES depende de las necesidades y circunstancias específicas de cada organización, y aunque no existe una respuesta única, varios indicadores clave pueden sugerir que podría ser el momento adecuado.
Si sus procesos de fabricación se han vuelto más complejos y difíciles de gestionar manualmente, un MES puede ayudar a agilizar la gestión de las operaciones de fabricación, aumentar la eficiencia y reducir los errores. A medida que su empresa crece y amplía sus capacidades de fabricación, un MES puede proporcionar las herramientas necesarias para gestionar flujos de trabajo de producción más grandes y complejos. Si ha vivido de ineficiencias, cuellos de botella, desafíos de control de calidad o problemas de cumplimiento en sus procesos de producción, un MES puede proporcionar datos en tiempo real y análisis de rendimiento en todas las líneas de producción para identificar y dar dirección a estos problemas de forma rápida.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Actuando como conexión entre los sistemas de planificación y control de una empresa (como un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) y las operaciones de fabricación reales), los sistemas MES son el cerebro de la "fábrica inteligente", fundamental en el seguimiento y la documentación sin papel de la transformación en tiempo real de las materias primas en productos acabados.
Al recopilar datos de máquinas, sensores, operadores y otros dispositivos del Internet industrial de las cosas (IIoT), proporcionan información precisa y actualizada sobre el estado de las actividades de producción. Los sistemas MES proporcionan visibilidad y control en tiempo real sobre los procesos de producción, lo que permite a las partes interesadas supervisar las operaciones, identificar cuellos de botella, minimizar el tiempo de inactividad y tomar decisiones informadas rápidamente. Los sistemas MES pueden ayudar a los gerentes con la gestión y el control de procesos, lo que ayuda a facilitar un rendimiento óptimo de la fabricación. Pueden crear y distribuir información en toda la línea de producción, enviando órdenes de trabajo e instrucciones de trabajo basadas en eventos desencadenantes.
Gracias a una optimización de la planificación y programación, estos sistemas garantizan una asignación eficiente de recursos, equilibrio de cargas de trabajo y entregas a tiempo, lo que genera una mejor rentabilidad. Además, desempeñan un papel fundamental en la gestión de calidad y el cumplimiento mediante la aplicación de procedimientos de control de calidad, la monitorización de métricas y la captura de datos en tiempo real. La gestión eficaz del inventario, los retrasos mínimos en la producción y la disponibilidad puntual del material se consiguen mediante la gestión de los niveles de inventario y los movimientos de material con los sistemas MES.
Además, los sistemas MES proporcionan a las organizaciones datos de producción completos y precisos, permitiendo la toma de decisiones basada en datos para mejorar continuamente los procesos empresariales y optimizar la utilización de los recursos. También admiten la medición de la eficacia general del equipo (OEE), una métrica importante utilizada para medir la eficiencia de fabricación. Gracias a la racionalización de los flujos de trabajo, automatización de las tareas y suministro de información en tiempo real, los sistemas MES mejoran la eficiencia y la productividad de la planta. Además, permiten la trazabilidad y la genealogía de la cadena de suministro, esenciales para los sectores que se enfrentan a regulaciones estrictas, ya que pueden rastrear el movimiento de materiales y procesos a lo largo del ciclo de vida de la fabricación inteligente.
Antes de implementar un MES, es esencial realizar una evaluación exhaustiva de sus operaciones de fabricación, establecer objetivos claros, involucrar a las partes interesadas clave y seleccionar el proveedor de MES adecuado que se alinee con sus necesidades específicas. Una planificación y preparación adecuadas contribuirán a una implementación exitosa de MES y maximizarán sus beneficios para su organización.
Seleccionar el software del sistema de ejecución de fabricación (MES) es una decisión crítica para cualquier organización. El software MES ayuda a optimizar los procesos de producción, mejorar la productividad, mejorar el control de calidad y agilizar las operaciones.
Aquí tiene algunos pasos para guiarte en el proceso de elegir el software MES adecuado para sus necesidades específicas:
Siguiendo estos pasos y tomando el tiempo para evaluar a fondo sus opciones, aumentará las posibilidades de elegir un software MES que se alinee con los objetivos de su negocio y contribuya al éxito de su producto.
Un sistema de ejecución de fabricación (MES) es un medio importante de recopilación de datos y una parte importante de la transformación digital para los fabricantes. Pero para una organización grande, es solo una de muchas fuentes. El software MES puede hacer más por usted cuando se integra junto con otras fuentes de datos dentro de una plataforma de gestión de activos empresariales (EAM) o de gestión del rendimiento de activos (APM) .
IBM Maximo Application Suite es un único entorno basado en la nube que se integra con su MES para ayudarle a mejorar las operaciones de fabricación, la fiabilidad y el rendimiento. Reduzca el riesgo, garantice el cumplimiento y aumente el ROI con aplicaciones basadas en más de 30 años de liderazgo tecnológico en el mercado.
Explore cómo los CEO están utilizando la IA generativa y la modernización de las aplicaciones para impulsar la innovación y seguir siendo competitivos.
Descubra cómo los principales fabricantes están aprovechando las tecnologías de la Industria 4.0, como la IA, el IoT y la automatización, para descubrir nuevos conocimientos sobre los datos.
Explore cómo Boston Dynamics e IBM se asocian para llevar robots con IA a la planta de producción.
Implemente soluciones tecnológicas transformadoras para la industria manufacturera con el fin de lograr la agilidad empresarial.
Aplique buenas prácticas de gestión de activos a sus operaciones de fabricación mediante el seguimiento de activos en tiempo real y una mejor programación del mantenimiento.
Transforme sus operaciones empresariales con IBM utilizando datos enriquecidos y potentes tecnologías de IA para integrar procesos de optimización.
IBM ofrece soluciones tecnológicas transformadoras para la industria manufacturera con el fin de lograr la agilidad empresarial.