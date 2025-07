Así es como Stephanie Carruthers, líder mundial de ciberrango y responsable de hackers de IBM, recuerda sentirse en 2022. ChatGPT acaba de dar a conocer la inteligencia artificial generativa. Su combinación de habilidades lingüísticas extrañamente humanas y una profunda base de conocimientos hizo que muchos se preguntaran cómo podría cambiar el mundo.

Y cómo podría cambiar sus trabajos.

"Cuando se presentó por primera vez, la gente me preguntaba: '¿Tiene miedo de que la IA le quite el trabajo?'", dice Carruthers. “Pensé que no podía. Tendríamos que llegar al punto en que la IA pudiera entender realmente a una persona y crear una campaña personalizada contra ella antes de que eso sucediera".

Como parte de IBM X-Force, Carruthers ejecuta esquemas simulados de ingeniería social y ciberataques para ayudar a las empresas a reforzar sus defensas contra la realidad. Los primeros modelos de IA generativa podían inventar algunas estafas de phishing bastante genéricas, pero no podían realizar los ataques sofisticados que causan daños graves. Esos esquemas requieren una investigación profunda, una planificación cuidadosa y pretextos muy específicos.

Pero pueden pasar muchas cosas en dos años y medio. Hoy en día, muchos modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) pueden buscar en Internet en tiempo real. Los agentes de IA, capaces de diseñar flujos de trabajo y realizar tareas de forma autónoma, pueden ir un paso más allá y utilizar la información que descubren para informar sus acciones.

Ya no nos parece disparatado imaginar un bot basado en IA que pueda adaptar perfectamente los ataques de ingeniería social a personas concretas. Todo lo que necesita es un actor de amenazas para ponerlo en marcha.

"Hemos llegado al punto en el que me preocupa", dice Carruthers. "Con muy pocas instrucciones, un modelo de IA puede escribir un mensaje de phishing dirigido solo a mí. Es aterrador".