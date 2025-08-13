Migración fluida de DNS: una guía práctica

Una de las primeras cosas que se hace cuando uno se muda a una casa nueva es actualizar la dirección postal en el servicio de correos. Esta actualización no es necesariamente complicada, pero es esencial: de lo contrario, es posible que se envíe correo importante a su dirección anterior y ni usted ni el remitente sabrían que el correo no se entregó.

La migración de DNS es similar. Si no se hace correctamente, su sitio web podría volverse inaccesible para los usuarios, el correo electrónico podría fallar y causar problemas de comunicación con los clientes, las integraciones podrían romperse y mucho más. Esencialmente, es posible que los clientes no puedan comunicarse con su empresa en la dirección correcta, lo que puede conducir a una serie de resultados negativos.

El sistema de nombres de dominio (DNS) es como una guía telefónica o un directorio de internet. Permite a un usuario navegar a un sitio web utilizando un nombre de dominio fácil de recordar, como IBM.com, en lugar de una cadena de números (en este caso, 184.85.75.7).

Pero el DNS implica mucho más que una simple traducción, y la calidad del servicio de un proveedor de DNS gestionado puede afectar al rendimiento, la fiabilidad, la latencia, la seguridad, la privacidad y mucho más. Cuando el servicio de DNS de un proveedor no cumple con las expectativas o necesidades, las empresas pueden buscar un nuevo proveedor. Cuando lo hagan, tendrán que planificar una migración de DNS.

La migración de DNS, en la que una organización transfiere la configuración y los registros DNS de un dominio de un proveedor a otro, no tiene por qué ser la ardua tarea que a menudo se considera. Sin embargo, tiene sus riesgos y posibles dolores de cabeza si no se ejecuta correctamente. Los errores en la migración de DNS pueden resultar en tiempo de inactividad del servidor, vulnerabilidades dela red y mucho más. He aquí cómo asegurarse de que eso no ocurra.

