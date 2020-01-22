Según el informe de seguridad en la nube de 2019, el 93 % de los profesionales de la ciberseguridad están extremadamente o moderadamente preocupados por la seguridad en la nube. Casi el 30 % afirmó haber experimentado un incidente relacionado con la nube pública en los últimos 12 meses. Los principales problemas de seguridad son la pérdida de datos, la protección de datos, el cumplimiento de la normativa, la exposición accidental de credenciales y la soberanía de los datos.

El nivel de preocupación por la seguridad en la nube no es sorprendente. Con más aplicaciones y datos trasladándose a la nube, el impacto de una violación de seguridad puede ser devastador. El coste medio de una vulneración de datos es ahora de 3,92 millones de dólares, según el informe Cost of a Data Breach de 2019 del Ponemon Institute.

Sin embargo, la buena noticia es que hay formas de mitigar el impacto de una vulneración, ya sea de forma preventiva o después de que se produzca una vulneración. La más importante de ellas, según Ponemon, es "el uso extensivo del cifrado". Otros factores atenuantes clave son la prevención de la pérdida de datos, el intercambio de inteligencia de amenazas y la gestión de la continuidad del negocio.