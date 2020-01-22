Según el informe de seguridad en la nube de 2019, el 93 % de los profesionales de la ciberseguridad están extremadamente o moderadamente preocupados por la seguridad en la nube. Casi el 30 % afirmó haber experimentado un incidente relacionado con la nube pública en los últimos 12 meses. Los principales problemas de seguridad son la pérdida de datos, la protección de datos, el cumplimiento de la normativa, la exposición accidental de credenciales y la soberanía de los datos.
El nivel de preocupación por la seguridad en la nube no es sorprendente. Con más aplicaciones y datos trasladándose a la nube, el impacto de una violación de seguridad puede ser devastador. El coste medio de una vulneración de datos es ahora de 3,92 millones de dólares, según el informe Cost of a Data Breach de 2019 del Ponemon Institute.
Sin embargo, la buena noticia es que hay formas de mitigar el impacto de una vulneración, ya sea de forma preventiva o después de que se produzca una vulneración. La más importante de ellas, según Ponemon, es "el uso extensivo del cifrado". Otros factores atenuantes clave son la prevención de la pérdida de datos, el intercambio de inteligencia de amenazas y la gestión de la continuidad del negocio.
En primer lugar, debe reconocer y aceptar que cada vez que utiliza la nube pública, está utilizando un modelo de responsabilidad compartida, lo que significa que usted es responsable de la seguridad hacia y desde la nube y que el proveedor de servicios en la nube es responsable de la seguridad dentro de su infraestructura en la nube.
En segundo lugar, debe elegir un proveedor de servicios en la nube que ofrezca los niveles más altos de protección y experiencia, especialmente en áreas que tienen un efecto significativo en la reducción del riesgo, como el cifrado, el control de acceso, la supervisión y la visibilidad, junto con la soberanía de los datos y otros requisitos de cumplimiento.
En tercer lugar, debe utilizar una plataforma en la nube que esté estrechamente integrada con su entorno virtualizado en las instalaciones, específicamente VMware. Con una integración estrecha, puede ejecutar las cargas de trabajo de VMware en la nube con una alta disponibilidad de tiempo de actividad a nivel de máquina virtual (VM) y, al mismo tiempo, aprovechar innovaciones como los clústeres ampliados para reducir el riesgo y mejorar la disponibilidad de las aplicaciones de misión crítica.
Con esas tres consideraciones en mente, estos son cinco factores de seguridad importantes adicionales a tener en cuenta al elegir un proveedor de servicios en la nube:
Quizás sea inevitable que los líderes empresariales y de TI tengan preocupaciones sobre la seguridad en la nube. La idea de confiar sus datos y aplicaciones de misión crítica a otra empresa puede ser algo desalentadora.
Sin embargo, la realidad actual es que puede mitigar el riesgo (y la preocupación) eligiendo un proveedor de servicios en la nube que se centre en la seguridad, el liderazgo y la confianza, que ofrezca protecciones de nivel empresarial en áreas clave como el cifrado, el control, el cumplimiento, la soberanía de los datos y la continuidad del negocio.
Obtenga más información sobre el liderazgo en seguridad de IBM y sobre cómo migrar de forma más segura sus cargas de trabajo de VMware de misión crítica a IBM Cloud.
Acceda a conocimientos esenciales sobre la migración a la nube con el último informe de IBM. Descubra los 10 datos más importantes que todo líder tecnológico debe conocer.
Conozca las principales diferencias entre infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). Explore cómo cada modelo de nube proporciona distintos niveles de control, escalabilidad y gestión para satisfacer las diferentes necesidades empresariales.
Descubra el proceso de migración de aplicaciones entre plataformas o entornos al tiempo que garantiza una interrupción mínima y un rendimiento optimizado. Conozca las estrategias, los casos de uso y las fases de la migración de aplicaciones heredadas y modernas.
Aprenda a realizar la transición de sus aplicaciones a la nube con rapidez al emplear una estrategia "lift and shift", conservando la infraestructura existente y obteniendo al mismo tiempo los beneficios de la nube. Explore las ventajas, las cargas de trabajo de VMware y los casos de uso que hacen de este enfoque la opción preferida para muchas empresas.
