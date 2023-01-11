Sin duda, hay un crecimiento exponencial en el acceso y el volumen de datos de procesos que todos, como individuos, tenemos a nuestro alcance. En combinación con un clima actual que se está volviendo cada vez más ambiguo y complejo, existe una gran oportunidad de aprovechar los conocimientos que proporcionan los datos para impulsar una metodología más sólida y basada en pruebas en nuestra forma de trabajar y gestionar el cambio. No solo los datos pueden apoyar una estrategia de gestión del cambio más atractiva, sino que también pueden identificar, acelerar e integrar el cambio más rápido, todo lo cual es crítico en nuestro mundo en constante cambio. En IBM, estamos aprovechando estas oportunidades para desarrollar nuestra especialización en herramientas y técnicas de minería de procesos y análisis de datos, que consideramos verdaderos "agentes de cambio" a la hora de crear culturas de cambio e innovación continuos.
Para nosotros, un área de oportunidad destacada que presenta la capacidad de análisis de datos de procesos es la minería de procesos: el proceso de encontrar anomalías, patrones y correlaciones dentro de grandes conjuntos de datos para predecir los resultados de los procesos. La minería de procesos presenta el "arte de lo posible" cuando se trata de invertir tiempo y energía en iniciativas de cambio organizativo que puedan hacer que el cambio se mantenga. Vemos cuatro áreas clave en las que se puede aplicar esta capacidad de minería de procesos para transformar realmente el valor derivado de un programa de cambio:
Vemos una y otra vez el impacto perjudicial de los líderes desalineados o desconectados, especialmente cuando se trata de impulsar un cambio efectivo e inspirar a sus equipos a tomar medidas. Una encuesta reciente de Leadership IQ de 2021 publicada por Forbes afirma que "solo el 29 % de los empleados dice que la visión de futuro de su líder parece estar siempre alineada con la de la organización". En última instancia, si los líderes de todos los niveles no están en sintonía y las personas no se comprometen plenamente con el cambio, los resultados serán vulnerables. Tener una visión y una estrategia brillantes no marca la diferencia si no puede lograr que sus líderes y empleados acepten esa visión.
Dado que el caso de negocio (business case) y el caso para el cambio (case of change) suelen ser el primer factor, y posiblemente el más crítico, que hay que acertar en cualquier programa de cambio, es evidente la necesidad de disponer de datos en tiempo real. Sería mucho más fácil basar una transformación empresarial en conocimientos basados en datos que pudieran demostrar y cuantificar la oportunidad de cambio.
Aprovechar los datos para reemplazar la "intuición" en la que se toman demasiadas decisiones empresariales permite a los profesionales del cambio separar las percepciones de la realidad y decidir en qué procesos hay que centrarse más. En otras palabras, la ciencia de datos de la gestión del cambio se centra en lo que tendrá el mayor impacto en sus objetivos empresariales, KPI y resultados estratégicos. Puede mostrar si las percepciones son reales, así como descubrir conocimientos inesperados. En última instancia, los conocimientos basados en datos concretos pueden aportar transparencia a la toma de decisiones y ofrecer una historia más convincente en la que todos estén de acuerdo.
¿Sabe cómo funciona realmente su empresa sobre el terreno? Los programas de cambio pueden dedicar muchas semanas a realizar entrevistas y talleres para identificar la situación actual. Sin embargo, a menudo encontramos una desconexión entre lo que los usuarios dicen que está sucediendo y lo que los datos muestran que realmente está sucediendo. Las herramientas de minería de procesos analizan datos de miles de transacciones en todas las ubicaciones para presentar una historia real, proporcionan conocimientos más rápidos y fiables sobre las causas raíz de los problemas e identifican las oportunidades más sólidas de mejora.
Del mismo modo, los agentes del cambio dedican mucho tiempo y esfuerzo a diseñar el "ser" y a identificar el impacto en las personas afectadas por la posible "nueva normalidad". Las herramientas de minería de procesos pueden analizar la adecuación y las deficiencias de los nuevos procesos para identificar con rapidez y precisión los mayores impactos del cambio. Esto, a su vez, puede acelerar la creación de sus programas de comunicación y formación para apoyar la introducción del cambio mediante procesos más precisos y personalizados. Se pueden proporcionar a los equipos de diseño conocimientos detallados sobre los niveles de cumplimiento de los procesos, para orientar el diseño de procesos y sistemas futuros.
Existe la idea común de que la introducción de nuevas tecnologías hará las cosas más rápidas y fáciles, pero no siempre es así. Forbes afirma que "a pesar de las importantes inversiones en nuevas tecnologías durante la última década, muchas organizaciones están viendo cómo sus operaciones se ralentizan debido a la infrautilización de la tecnología". Claramente, no podemos simplemente "conectar un sistema" y esperar que se adopte. Independientemente de lo "adaptado a su propósito" en su diseño, y de lo bien que se adopte cuando se introduzca, estos resultados sin duda cambiarán debido a una variedad de factores dentro y fuera de nuestro control.
Entonces, ¿cómo detectarlo a tiempo y reaccionar o incluso prevenirlo de forma oportuna y eficaz?
Mediante el uso de análisis avanzados, las soluciones de minería de procesos pueden destacar las deficiencias y oportunidades de una transformación digital. Esto significa que puede intervenir con intervenciones de cambio específicas para corregir el rumbo más rápidamente. Por ejemplo, localizar con precisión un determinado grupo de usuarios o un proceso que esté reflejando niveles más bajos de actividad o inexactitud en las tareas. Puede diseñar intervenciones de formación y participación para mejorar o educar aún más a los miembros del equipo, o identificar oportunidades de mejora de procesos para apoyarles mejor en las actividades que llevan a cabo.
Además, esta capacidad puede ayudar a superar otro obstáculo: una vez que se ha introducido un cambio, ¿cómo se puede medir fácilmente su éxito y su adopción?
Al aplicar la minería de procesos, puede ver rápidamente los niveles de cumplimiento de los procesos en toda la organización y en toda la cadena de valor. Las herramientas de minería de procesos automatizan y generan paneles de control que ilustran "de un vistazo" los índices de adopción. También le permiten cuantificar el valor empresarial en función de las mejoras y le permiten asignar y realizar un seguimiento de las métricas clave con los objetivos empresariales.
Incorporar una cultura de cambio y mejora continua en el ADN de una organización es una tarea importante. El índice de salud organizacional de McKinsey muestra que el tipo de cultura más común en las empresas de alto rendimiento es el de mejora continua. Este índice demostró que en casi 2000 empresas, la salud organizacional está estrechamente relacionada con el rendimiento. Por su propia naturaleza, las herramientas de minería de datos se dirigen a esta mejora continua y equipan a sus usuarios con los datos para identificar continuamente nuevas oportunidades y reinventar sin descanso la forma en que se hacen las cosas.
Gracias a su simplicidad y cualidades intuitivas, las herramientas de minería de procesos facilitan que los no especialistas en datos encuentren y utilicen conocimientos basados en datos, facilitando mucho la construcción de una cultura de mejora continua e innovación en toda la organización. Sin embargo, los enfoques basados en datos, como la minería de procesos, proporcionan más valor cuando las organizaciones se comprometen con ellos a largo plazo. Por tanto, la adopción de estas herramientas es un proyecto de pequeño cambio en sí mismo. Incorporar el uso de datos y métricas en el trabajo cotidiano requiere no solo comprender la herramienta, sino también un cambio de mentalidad hacia el uso de conocimientos datos como parte de los esfuerzos de mejora continua. Al igual que con cualquier implementación de TI, dedicar tiempo a llevar a los usuarios y stakeholders a través de la curva de cambio desde la conciencia hasta la adopción dará sus frutos a largo plazo.
Para concluir, gracias al poder de los datos, la gestión del cambio pasará de ser una disciplina basada en proyectos que lucha por justificar una inversión adecuada a una que asesora sobre los resultados empresariales y cómo lograrlos con éxito. No solo ofrece oportunidades para potenciar y acelerar las intervenciones habituales de gestión del cambio, como el desarrollo de procesos de cambio o el seguimiento de la adopción, sino también para ejercer influencia y cambiar la mentalidad de quienes trabajan con él. La minería de procesos equipa y empodera a las personas para pensar, desafiar y reinventar lo que hacemos. Esto va de la mano con nuestra apreciación de que "el cambio siempre está cambiando" y de que debemos mantener el ritmo, ya que, de lo contrario, corremos el riesgo de quedarnos atrás.
