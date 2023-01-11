Vemos una y otra vez el impacto perjudicial de los líderes desalineados o desconectados, especialmente cuando se trata de impulsar un cambio efectivo e inspirar a sus equipos a tomar medidas. Una encuesta reciente de Leadership IQ de 2021 publicada por Forbes afirma que "solo el 29 % de los empleados dice que la visión de futuro de su líder parece estar siempre alineada con la de la organización". En última instancia, si los líderes de todos los niveles no están en sintonía y las personas no se comprometen plenamente con el cambio, los resultados serán vulnerables. Tener una visión y una estrategia brillantes no marca la diferencia si no puede lograr que sus líderes y empleados acepten esa visión.

Dado que el caso de negocio (business case) y el caso para el cambio (case of change) suelen ser el primer factor, y posiblemente el más crítico, que hay que acertar en cualquier programa de cambio, es evidente la necesidad de disponer de datos en tiempo real. Sería mucho más fácil basar una transformación empresarial en conocimientos basados en datos que pudieran demostrar y cuantificar la oportunidad de cambio.

Aprovechar los datos para reemplazar la "intuición" en la que se toman demasiadas decisiones empresariales permite a los profesionales del cambio separar las percepciones de la realidad y decidir en qué procesos hay que centrarse más. En otras palabras, la ciencia de datos de la gestión del cambio se centra en lo que tendrá el mayor impacto en sus objetivos empresariales, KPI y resultados estratégicos. Puede mostrar si las percepciones son reales, así como descubrir conocimientos inesperados. En última instancia, los conocimientos basados en datos concretos pueden aportar transparencia a la toma de decisiones y ofrecer una historia más convincente en la que todos estén de acuerdo.