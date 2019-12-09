Blockchain más allá de las criptomonedas

Las tecnologías blockchain más conocidas en producción hoy en día involucran criptomonedas. Hay decenas de implementaciones con Bitcoin como el más popular. Otras con propiedades únicas y valiosas incluyen Ripple y Ethereum. Ripple tiene una buena posición en los mercados financieros mundiales y Ethereum utiliza contratos inteligentes para reemplazar el depósito en garantía y para la gestión de la identidad digital, junto con otras implementaciones.

La mayoría de las implementaciones de criptomonedas implican cadenas de bloques públicas que permiten a cualquiera participar. La mayoría de las implementaciones corporativas de blockchain utilizan un libro mayor privado que limita el acceso y la autorización. Si bien las criptomonedas tienen un lugar válido en el mundo blockchain, de ninguna manera cubren las amplias posibilidades detrás de esta tecnología emergente.

Los servicios financieros tienen una de las mayores razones para utilizar blockchain. La seguridad inherente y la inmutabilidad se relacionan directamente con los requisitos clave para la banca y los seguros. American Express parece entender estos aspectos y ha dado pasos en varias áreas de su negocio para implementar blockchain. American Express se unió a la red global de pagos de Ripple y lanzó una blockchain para recompensas de membresía.

Estas actividades ocurrieron en 2017 y 2018 y hay expectativas tanto de crecimiento en estas áreas como de nuevas implementaciones de blockchain en el futuro. Las actualizaciones casi en tiempo real, con el libro mayor distribuido que informa a todos los miembros de la cadena de valor sobre las actividades realizadas, crean un gran valor para los servicios financieros. American Express fue una de las primeras empresas de servicios financieros en implementar casos de uso reales para blockchain. Su competencia sin duda se unirá a la pelea cuando vean los beneficios que American Express obtiene al utilizar esta tecnología disruptiva.

De Beers es una corporación internacional especializada en exploración y minería de diamantes, entre otras actividades. En 2015, De Beers creó Tracr, una plataforma blockchain creada para rastrear diamantes desde la mina hasta el cliente. La exploración y minería de diamantes sufre ciertas prácticas inmorales y los clientes quieren conocer el camino de su producto antes de comprarlo. Según Bruce Cleaver, CEO de De Beers, "el equipo del proyecto Tracr ha demostrado que puede rastrear con éxito un diamante a lo largo de la cadena de valor, proporcionando una garantía de trazabilidad de activos de una manera que antes no era posible".

Al mostrar el lugar de origen del diamante en la cadena de distribución y, finalmente, en una tienda minorista, De Beers puede mostrar a los compradores la procedencia de cada diamante. Blockchain ofrece capacidades clave que permiten a De Beers proporcionar tranquilidad a los clientes finales, algo que ninguna otra tecnología ha logrado.

Numerosas empresas ofrecen soluciones específicas centradas en blockchain para organizaciones sanitarias. Medicalchain utiliza tecnología blockchain para almacenar de forma segura los registros de salud para un enfoque colaborativo e inteligente de la asistencia sanitaria. Esta solución puede proteger a los pacientes de cualquier número de hackeos que hemos visto que afectan a los proveedores de asistencia sanitaria y a los pagadores.

Otro desafío clave en la atención médica es que los registros médicos no cruzan proveedores. Si un paciente acude al servicio de urgencias de un hospital, es muy probable que los datos no pasen al proveedor de atención primaria. Además, el servicio de urgencias no tendrá acceso al historial del paciente. SimplyVital Health resuelve este problema con una base de datos de código abierto basada en blockchain que concede acceso seguro a la información del paciente, facilitando la coordinación de la atención.

BlockPharma tiene una solución blockchain creada para rastrear drogas y combatir la falsificación. La idea aquí refleja lo que De Beers hizo en el rastreo de diamantes, esta vez con el objetivo de salvar vidas. Los casos de uso de blockchain pueden cruzar los sectores, ya que la mayoría de las empresas se benefician de la seguridad de datos, la procedencia y la inmutabilidad. Docenas de empresas ven el valor y están trabajando en el sector sanitario creando y ofreciendo soluciones basadas en blockchain.