Blockchain más allá de las criptomonedas

La palabra blockchain todavía me hace pensar en criptomonedas la mayoría de las veces, lo que perjudica a esta nueva tecnología disruptiva. Bitcoin se lanzó en 2011 y fue la primera implementación a gran escala de la tecnología blockchain. Los medios de comunicación, los inversores y los tecnólogos edge han hablado de las criptomonedas durante años y la gente piensa erróneamente que estas tecnologías son una misma cosa.
Para aclararlo, las criptomonedas son a blockchain lo que el motor de combustión es a los automóviles. Grandes empresas, como IBM, Walmart, Maersk, DeBeers y otras, han invertido una cantidad sustancial de dinero en blockchain para mejorar y asegurar los negocios en todo el mundo. Blockchain existe con implementaciones en el mundo real más allá de las criptomonedas y estas soluciones ofrecen potentes beneficios a organizaciones sanitarias, banqueros, minoristas y consumidores, entre otros.
Blockchain es un libro mayor compartido y distribuido con control descentralizado. Las cadenas de bloques incluyen bloques unidos entre sí en cadenas. Cada cadena se compone de datos cifrados formados, en parte, por datos del bloque anterior para crear el cifrado. Las cadenas de bloques existen como libros mayores públicos y privados. Ciertas implementaciones permiten participar a cualquier parte interesada, mientras que otras requieren invitación y derechos de acceso. Los beneficios clave de la tecnología blockchain incluyen el cifrado, la procedencia y la inmutabilidad.
El cifrado mezcla los datos y los hace ilegibles sin una clave. La procedencia se refiere a un rastro de datos que garantiza la validez e integridad del historial de datos. La inmutabilidad significa que los datos no pueden cambiar una vez que se valida un bloque. La vinculación de la descentralización con el cifrado, la procedencia y la inmutabilidad crea una tecnología nueva, disruptiva y segura preparada para cambiar los sectores en todo el mundo.
Las cadenas de bloques implican datos cifrados en cada bloque relacionados con lo que deseen los diseñadores del sistema. En el mundo bancario, el bloque puede incluir el nombre, el número de cuenta, el tipo de transacción, el importe u otra información. Para soluciones minoristas, los datos blockchain pueden incluir el artículo adquirido, número de serie, fecha de compra y lugar de fabricación.
Las empresas que buscan implementaciones de blockchain identifican la información específica de la transacción y colocan esos datos dentro de los bloques que componen la cadena de bloques relacionada con sus necesidades. No hay límite en cuanto a los sectores o transacciones que se beneficiarán de la tecnología blockchain. Muchas empresas y mercados verticales ya tienen implementaciones en vivo, ya que blockchain ve cada vez más casos de uso en todo el mundo de forma regular.
Las tecnologías blockchain más conocidas en producción hoy en día involucran criptomonedas. Hay decenas de implementaciones con Bitcoin como el más popular. Otras con propiedades únicas y valiosas incluyen Ripple y Ethereum. Ripple tiene una buena posición en los mercados financieros mundiales y Ethereum utiliza contratos inteligentes para reemplazar el depósito en garantía y para la gestión de la identidad digital, junto con otras implementaciones.
La mayoría de las implementaciones de criptomonedas implican cadenas de bloques públicas que permiten a cualquiera participar. La mayoría de las implementaciones corporativas de blockchain utilizan un libro mayor privado que limita el acceso y la autorización. Si bien las criptomonedas tienen un lugar válido en el mundo blockchain, de ninguna manera cubren las amplias posibilidades detrás de esta tecnología emergente.
Los servicios financieros tienen una de las mayores razones para utilizar blockchain. La seguridad inherente y la inmutabilidad se relacionan directamente con los requisitos clave para la banca y los seguros. American Express parece entender estos aspectos y ha dado pasos en varias áreas de su negocio para implementar blockchain. American Express se unió a la red global de pagos de Ripple y lanzó una blockchain para recompensas de membresía.
Estas actividades ocurrieron en 2017 y 2018 y hay expectativas tanto de crecimiento en estas áreas como de nuevas implementaciones de blockchain en el futuro. Las actualizaciones casi en tiempo real, con el libro mayor distribuido que informa a todos los miembros de la cadena de valor sobre las actividades realizadas, crean un gran valor para los servicios financieros. American Express fue una de las primeras empresas de servicios financieros en implementar casos de uso reales para blockchain. Su competencia sin duda se unirá a la pelea cuando vean los beneficios que American Express obtiene al utilizar esta tecnología disruptiva.
De Beers es una corporación internacional especializada en exploración y minería de diamantes, entre otras actividades. En 2015, De Beers creó Tracr, una plataforma blockchain creada para rastrear diamantes desde la mina hasta el cliente. La exploración y minería de diamantes sufre ciertas prácticas inmorales y los clientes quieren conocer el camino de su producto antes de comprarlo. Según Bruce Cleaver, CEO de De Beers, "el equipo del proyecto Tracr ha demostrado que puede rastrear con éxito un diamante a lo largo de la cadena de valor, proporcionando una garantía de trazabilidad de activos de una manera que antes no era posible".
Al mostrar el lugar de origen del diamante en la cadena de distribución y, finalmente, en una tienda minorista, De Beers puede mostrar a los compradores la procedencia de cada diamante. Blockchain ofrece capacidades clave que permiten a De Beers proporcionar tranquilidad a los clientes finales, algo que ninguna otra tecnología ha logrado.
Numerosas empresas ofrecen soluciones específicas centradas en blockchain para organizaciones sanitarias. Medicalchain utiliza tecnología blockchain para almacenar de forma segura los registros de salud para un enfoque colaborativo e inteligente de la asistencia sanitaria. Esta solución puede proteger a los pacientes de cualquier número de hackeos que hemos visto que afectan a los proveedores de asistencia sanitaria y a los pagadores.
Otro desafío clave en la atención médica es que los registros médicos no cruzan proveedores. Si un paciente acude al servicio de urgencias de un hospital, es muy probable que los datos no pasen al proveedor de atención primaria. Además, el servicio de urgencias no tendrá acceso al historial del paciente. SimplyVital Health resuelve este problema con una base de datos de código abierto basada en blockchain que concede acceso seguro a la información del paciente, facilitando la coordinación de la atención.
BlockPharma tiene una solución blockchain creada para rastrear drogas y combatir la falsificación. La idea aquí refleja lo que De Beers hizo en el rastreo de diamantes, esta vez con el objetivo de salvar vidas. Los casos de uso de blockchain pueden cruzar los sectores, ya que la mayoría de las empresas se benefician de la seguridad de datos, la procedencia y la inmutabilidad. Docenas de empresas ven el valor y están trabajando en el sector sanitario creando y ofreciendo soluciones basadas en blockchain.
Blockchain tiene sus orígenes en 1979 con un gran impulso hacia adelante en 1991; sin embargo, la primera aplicación del mundo real, Bitcoin, no se lanzó hasta 2011. Si bien Bitcoin se lanzó hace ocho años, y en el mundo de la tecnología esto equivale a años luz, blockchain aún tiene mucho camino por recorrer. Hay muchas ideas en un gran número de sectores para el uso de blockchain; sin embargo, todavía estamos a unos años de la implementación masiva. Tanto si hablamos de implementaciones de blockchain en las votaciones, la agricultura, la moneda del gobierno o el entretenimiento, existen retos que impiden las implementaciones a gran escala.
Los casos de uso para la implementación de blockchain no tienen límite, la barrera para las implementaciones gira en torno a la aceptación, el coraje para tomar la iniciativa y superar una barrera de seguridad. Como ocurre con la mayoría de las nuevas tecnologías, la seguridad tarda un tiempo en ganarse la confianza de los usuarios. Los robos que involucran numerosas criptomonedas han atraído mucha atención y, lamentablemente, tienen un impacto negativo en la percepción de la tecnología blockchain cuando estos ataques tienen éxito.
Si bien casi todos los hackeos de criptomonedas involucraron algo más que la tecnología blockchain subyacente, o su seguridad, la percepción se convierte en realidad y afecta la adopción de blockchain. Aunque estos ataques dificultan la adopción de blockchain, no la detendrán.
Blockchain cambiará muchos sectores, aumentará la calidad de vida y reducirá el fraude, es simplemente cuestión de tiempo.
