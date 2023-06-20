Estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos: ¿cuál es el mejor enfoque para su empresa?

Los activos son el elemento vital de cualquier empresa exitosa, desde programas de software diseñados para satisfacer las necesidades únicas de una empresa hasta un oleoducto que se extiende a través de los océanos. Una de las decisiones estratégicas más importantes que puede tomar un líder empresarial es cómo se cuidan estos activos a lo largo de su vida útil.
Tanto si se trata de una pequeña empresa con pocos activos como de una gran corporación con oficinas en todo el mundo, la gestión del ciclo de vida de activos, o ALM, es una parte fundamental de las operaciones. Esto es lo que necesita saber para crear una estrategia exitosa.
Boletín del sector
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
En primer lugar, hablemos de qué es un activo y por qué son tan importantes. Las empresas utilizan los activos para crear valor. Hay muchos tipos diferentes de activos, tanto físicos como no físicos. Los ejemplos de activos físicos incluyen equipos, edificios de oficinas y vehículos. Los activos no físicos incluyen propiedad intelectual, marcas registradas y patentes.
Cada activo que adquiere una empresa pasa por seis etapas principales a lo largo de su vida, lo que requiere una cuidadosa planificación del mantenimiento y las tácticas de gestión para proporcionar a sus propietarios un fuerte retorno de la inversión.
Las siguientes son las seis etapas de la gestión del ciclo de vida de los activos:
Cuando ha invertido el capital que tanto le costó ganar en la adquisición de activos, es importante mantenerlos en funcionamiento a los niveles máximos durante el mayor tiempo posible. Sistematizar y ejecutar una estrategia eficaz de gestión de activos puede generar una amplia gama de beneficios para su organización, incluidos los siguientes:
Debido a la creciente complejidad del mantenimiento de los activos y a las tecnologías necesarias para crear una estrategia de mantenimiento eficaz, muchas empresas utilizan la gestión de activos, junto con un sólido sistema de gestión computarizado (CMMS) y unas capacidades avanzadas de seguimiento de activos para gestionar sus activos más valiosos.
Los sistemas de gestión de activos empresariales (EAM) son un componente de la estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos que combina software, sistemas y servicios de gestión de activos para alargar la vida útil de los activos y aumentar la productividad. Muchos dependen de un CMMS para monitorizar los activos en tiempo real y recomendar el mantenimiento cuando es necesario. Los sistemas EAM de mejor rendimiento supervisan el rendimiento de los activos y mantienen un registro histórico de la actividad crítica, como cuándo se adquirió, cuándo fue reparado por última vez y cuánto costó a una organización a lo largo del tiempo.
Los sistemas informatizados de gestión del mantenimiento (CMMS) son sistemas de software que mantienen una base de datos de las operaciones de mantenimiento de una organización y ayudan a prolongar la vida útil de los activos. Muchas industrias dependen del CMMS como componente del EAM, incluidos la manufactura, la producción de petróleo y gas, la alimentación, la construcción y el transporte. Una de las características más populares de los CMMS es su capacidad para detectar oportunidades para que las empresas realicen mantenimiento preventivo regular de sus activos más valiosos.
El mantenimiento preventivo ayuda a prevenir el fallo inesperado de un activo recomendando actividades de mantenimiento según un registro histórico y las métricas de rendimiento actuales. Se trata, en resumen, de arreglar los dispositivos antes de que fallen. Mediante el machine learning, el análisis de datos operativos y la monitorización predictiva del estado de los activos, las estrategias actuales de gestión del ciclo de vida del activo con mejor rendimiento optimizan el mantenimiento y reducen los riesgos de fiabilidad para las operaciones de la planta o la empresa. Los sistemas EAM y un CMMS diseñados para respaldar el mantenimiento preventivo pueden ayudar a producir operaciones estables, garantizar el cumplimiento y resolver problemas que afectan la producción, antes de que ocurran.
El seguimiento de activos es otro componente importante de la estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos. Al igual que EAM y CMMS, las capacidades de seguimiento de activos también han mejorado en los últimos años gracias a los avances tecnológicos. Aquí tiene algunas de las tecnologías más efectivas disponibles hoy en día para rastrear activos.
Muchas de las soluciones actuales de gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) aprovechan tecnología punta, como datos en tiempo real proporcionados a través de IoT, análisis y monitorización mejorados por IA, capacidades basadas en la nube y automatización que puede ayudar a agilizar los flujos de trabajo. La gestión de activos empresariales (EAM) con el IBM Maximo Application Suite ayuda a las empresas a optimizar el rendimiento de los activos, ampliar su vida útil y reducir el tiempo de inactividad y el coste. Es una plataforma totalmente integrada que utiliza herramientas de análisis avanzadas y datos de IoT para mejorar la disponibilidad operativa y detectar oportunidades para realizar un mantenimiento preventivo.
Identifique el mejor software de gestión de rendimiento de activos (APM) que se adapte a sus necesidades.
Descubra cómo su organización puede lograr un valor significativo utilizando IBM Maximo para gestionar su flota de activos.
Aumente el tiempo de actividad, mejore la productividad, reduzca los costes de mantenimiento y construya operaciones más resilientes con la solución de gestión de activos unificada de IBM.
Descubra cómo Sund & Bælt utiliza el software Maximo de IBM para supervisar y gestionar sus infraestructuras críticas.
Descubra cómo VPI avanza en el camino hacia el cero neto con el software IBM Maximo.
Maximice los resultados del mantenimiento de sus recursos aprovechando el poder de la IA generativa a través de la toma de decisiones basada en conocimientos.
Utilice la IA y los datos para optimizar el rendimiento de los activos de principio a fin.
Transforme sus operaciones utilizando datos enriquecidos y potentes tecnologías de IA para integrar la optimización de procesos y permitir un crecimiento inteligente.
Saque el máximo partido a los activos de su empresa con IBM Maximo Application Suite, un conjunto integrado de software inteligente. Gestione y monitorice los activos de forma más eficaz mediante el uso de análisis avanzados, IA y automatización, incluido el mantenimiento predictivo para mejorar la fiabilidad de los activos.