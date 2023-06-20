Estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos: ¿cuál es el mejor enfoque para su empresa?

Cuando ha invertido el capital que tanto le costó ganar en la adquisición de activos, es importante mantenerlos en funcionamiento a los niveles máximos durante el mayor tiempo posible. Sistematizar y ejecutar una estrategia eficaz de gestión de activos puede generar una amplia gama de beneficios para su organización, incluidos los siguientes:

Escalabilidad de las buenas prácticas: las estrategias actuales de gestión del ciclo de vida de los activos utilizan tecnología punta junto con enfoques rigurosos y sistemáticos para prever, programar y optimizar todas las tareas diarias de mantenimiento y las necesidades de reparación a largo plazo.

Operaciones y mantenimiento optimizados: minimice la probabilidad de fallo del equipo, anticipe las averías y realice un mantenimiento preventivo cuando sea posible. Los principales sistemas EAM de hoy en día mejoran drásticamente las capacidades de toma de decisiones de gerentes, operadores y técnicos de mantenimiento al brindarles visibilidad en tiempo real del estado del equipo y los flujos de trabajo.

Reducción de los costes de mantenimiento y de los tiempos de inactividad: Supervise los activos en tiempo real, independientemente de su complejidad. Al combinar la información de activos (gracias al Internet de las cosas (IoT)) con potentes capacidades de análisis, las empresas pueden realizar un mantenimiento preventivo rentable, interviniendo antes de que falle un activo crítico y evitando costoso tiempo de inactividad.

Mayor alineación entre las unidades de negocio: Optimice los procesos de gestión en función de una serie de factores que van más allá del mero estado de un equipo. Estos factores pueden incluir los recursos disponibles (por ejemplo, capital y mano de obra), el tiempo de inactividad previsto y sus implicaciones para la empresa, la seguridad de los trabajadores y cualquier posible riesgo de seguridad asociado a la reparación.

Mejora del cumplimiento: cumpla con las leyes en materia de gestión y operación de los activos, independientemente de dónde se encuentren. Los requisitos de gestión de datos y almacenamiento varían ampliamente de un país a otro y están en constante evolución. Evite costosas sanciones supervisando los activos de una forma estratégica y sistematizada que garantice el cumplimiento de la normativa, independientemente de dónde se almacenen los datos.

Cómo construir una estrategia eficaz de gestión del ciclo de vida de los activos

Debido a la creciente complejidad del mantenimiento de los activos y a las tecnologías necesarias para crear una estrategia de mantenimiento eficaz, muchas empresas utilizan la gestión de activos, junto con un sólido sistema de gestión computarizado (CMMS) y unas capacidades avanzadas de seguimiento de activos para gestionar sus activos más valiosos.

Sistemas de gestión de activos empresariales (EAM)

Los sistemas de gestión de activos empresariales (EAM) son un componente de la estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos que combina software, sistemas y servicios de gestión de activos para alargar la vida útil de los activos y aumentar la productividad. Muchos dependen de un CMMS para monitorizar los activos en tiempo real y recomendar el mantenimiento cuando es necesario. Los sistemas EAM de mejor rendimiento supervisan el rendimiento de los activos y mantienen un registro histórico de la actividad crítica, como cuándo se adquirió, cuándo fue reparado por última vez y cuánto costó a una organización a lo largo del tiempo.

Sistemas de gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO)

Los sistemas informatizados de gestión del mantenimiento (CMMS) son sistemas de software que mantienen una base de datos de las operaciones de mantenimiento de una organización y ayudan a prolongar la vida útil de los activos. Muchas industrias dependen del CMMS como componente del EAM, incluidos la manufactura, la producción de petróleo y gas, la alimentación, la construcción y el transporte. Una de las características más populares de los CMMS es su capacidad para detectar oportunidades para que las empresas realicen mantenimiento preventivo regular de sus activos más valiosos.

Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo ayuda a prevenir el fallo inesperado de un activo recomendando actividades de mantenimiento según un registro histórico y las métricas de rendimiento actuales. Se trata, en resumen, de arreglar los dispositivos antes de que fallen. Mediante el machine learning, el análisis de datos operativos y la monitorización predictiva del estado de los activos, las estrategias actuales de gestión del ciclo de vida del activo con mejor rendimiento optimizan el mantenimiento y reducen los riesgos de fiabilidad para las operaciones de la planta o la empresa. Los sistemas EAM y un CMMS diseñados para respaldar el mantenimiento preventivo pueden ayudar a producir operaciones estables, garantizar el cumplimiento y resolver problemas que afectan la producción, antes de que ocurran.

Seguimiento de activos

El seguimiento de activos es otro componente importante de la estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos. Al igual que EAM y CMMS, las capacidades de seguimiento de activos también han mejorado en los últimos años gracias a los avances tecnológicos. Aquí tiene algunas de las tecnologías más efectivas disponibles hoy en día para rastrear activos.