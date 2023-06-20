Etiquetas
Estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos: ¿cuál es el mejor enfoque para su empresa?

Ingeniera mecánica afroamericana usando una tablet en una línea de producción

Los activos son el elemento vital de cualquier empresa exitosa, desde programas de software diseñados para satisfacer las necesidades únicas de una empresa hasta un oleoducto que se extiende a través de los océanos. Una de las decisiones estratégicas más importantes que puede tomar un líder empresarial es cómo se cuidan estos activos a lo largo de su vida útil.

Tanto si se trata de una pequeña empresa con pocos activos como de una gran corporación con oficinas en todo el mundo, la gestión del ciclo de vida de activos, o ALM, es una parte fundamental de las operaciones. Esto es lo que necesita saber para crear una estrategia exitosa.

¿Qué es un activo?

En primer lugar, hablemos de qué es un activo y por qué son tan importantes. Las empresas utilizan los activos para crear valor. Hay muchos tipos diferentes de activos, tanto físicos como no físicos. Los ejemplos de activos físicos incluyen equipos, edificios de oficinas y vehículos. Los activos no físicos incluyen propiedad intelectual, marcas registradas y patentes.

¿Qué es la gestión del ciclo de vida de los activos?

Cada activo que adquiere una empresa pasa por seis etapas principales a lo largo de su vida, lo que requiere una cuidadosa planificación del mantenimiento y las tácticas de gestión para proporcionar a sus propietarios un fuerte retorno de la inversión.

Las siguientes son las seis etapas de la gestión del ciclo de vida de los activos:

  1. Planificación: En la primera fase del ciclo de vida del activo, las partes interesadas evalúan la necesidad del activo, su valor previsto para la organización y su coste global.
  2. Valoración: Una parte crítica de la fase de planificación es la valoración del valor global de un activo. Los responsables de la toma de decisiones deben tener en cuenta muchos datos diferentes para evaluarlo, incluida la probable vida útil de los activos, su rendimiento previsto a lo largo del tiempo y el coste de su venta. Una técnica que está cobrando cada vez más valor en esta etapa es la creación de un gemelo digital.
  3. Tecnología de gemelos digitales: Un gemelo digital es una representación virtual de un activo que una empresa pretende adquirir y que ayuda a las organizaciones en su proceso de toma de decisiones. Los gemelos digitales permiten a las empresas realizar pruebas y predecir el rendimiento basándose en simulaciones. Con un buen gemelo digital, es posible predecir el rendimiento de un activo en las condiciones a las que estará sujeto.
  4. Compras e instalación: La siguiente etapa del ciclo de vida del activo se refiere a la adquisición, el transporte y la instalación del activo. Durante esta etapa, los operadores deberán considerar varios factores, incluido el rendimiento esperado del nuevo activo dentro del ecosistema del negocio, cómo se compartirán e incorporarán sus datos en las decisiones empresariales, y cómo se integrarán con otros activos que posea la empresa.
  5. Utilización: Esta fase es crítica para maximizar el rendimiento de los activos a lo largo del tiempo y prolongar su vida útil. Recientemente, los sistemas de gestión de activos empresariales (EAM) se han convertido en una herramienta indispensable para ayudar a las empresas a realizar un mantenimiento predictivo y preventivo, de modo que puedan mantener los activos en funcionamiento durante más tiempo y generar más valor. Profundizaremos en los EAM, las tecnologías que los sustentan y sus implicaciones para la estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos en otra sección.
  6. Desmantelamiento: La etapa final del ciclo de vida del activo es el desmantelamiento del activo. Los activos valiosos pueden ser complejos y los mercados están en constante cambio, por lo que durante esta fase es importante sopesar la depreciación del activo actual frente al aumento del coste de mantenimiento para calcular su ROI global. Los responsables de la toma de decisiones querrán tener en cuenta varios factores a la hora de medir esto, como el tiempo de actividad de los activos, la vida útil prevista y los cambios en los costes del combustible y las piezas de repuesto.

Los beneficios de la estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos

Cuando ha invertido el capital que tanto le costó ganar en la adquisición de activos, es importante mantenerlos en funcionamiento a los niveles máximos durante el mayor tiempo posible. Sistematizar y ejecutar una estrategia eficaz de gestión de activos puede generar una amplia gama de beneficios para su organización, incluidos los siguientes:

  • Escalabilidad de las buenas prácticas: las estrategias actuales de gestión del ciclo de vida de los activos utilizan tecnología punta junto con enfoques rigurosos y sistemáticos para prever, programar y optimizar todas las tareas diarias de mantenimiento y las necesidades de reparación a largo plazo.
  • Operaciones y mantenimiento optimizados: minimice la probabilidad de fallo del equipo, anticipe las averías y realice un mantenimiento preventivo cuando sea posible. Los principales sistemas EAM de hoy en día mejoran drásticamente las capacidades de toma de decisiones de gerentes, operadores y técnicos de mantenimiento al brindarles visibilidad en tiempo real del estado del equipo y los flujos de trabajo.
  • Reducción de los costes de mantenimiento y de los tiempos de inactividad: Supervise los activos en tiempo real, independientemente de su complejidad. Al combinar la información de activos (gracias al Internet de las cosas (IoT)) con potentes capacidades de análisis, las empresas pueden realizar un mantenimiento preventivo rentable, interviniendo antes de que falle un activo crítico y evitando costoso tiempo de inactividad.
  • Mayor alineación entre las unidades de negocio: Optimice los procesos de gestión en función de una serie de factores que van más allá del mero estado de un equipo. Estos factores pueden incluir los recursos disponibles (por ejemplo, capital y mano de obra), el tiempo de inactividad previsto y sus implicaciones para la empresa, la seguridad de los trabajadores y cualquier posible riesgo de seguridad asociado a la reparación.
  • Mejora del cumplimiento: cumpla con las leyes en materia de gestión y operación de los activos, independientemente de dónde se encuentren. Los requisitos de gestión de datos y almacenamiento varían ampliamente de un país a otro y están en constante evolución. Evite costosas sanciones supervisando los activos de una forma estratégica y sistematizada que garantice el cumplimiento de la normativa, independientemente de dónde se almacenen los datos.

Cómo construir una estrategia eficaz de gestión del ciclo de vida de los activos

Debido a la creciente complejidad del mantenimiento de los activos y a las tecnologías necesarias para crear una estrategia de mantenimiento eficaz, muchas empresas utilizan la gestión de activos, junto con un sólido sistema de gestión computarizado (CMMS) y unas capacidades avanzadas de seguimiento de activos para gestionar sus activos más valiosos.

Sistemas de gestión de activos empresariales (EAM)

Los sistemas de gestión de activos empresariales (EAM) son un componente de la estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos que combina software, sistemas y servicios de gestión de activos para alargar la vida útil de los activos y aumentar la productividad. Muchos dependen de un CMMS para monitorizar los activos en tiempo real y recomendar el mantenimiento cuando es necesario. Los sistemas EAM de mejor rendimiento supervisan el rendimiento de los activos y mantienen un registro histórico de la actividad crítica, como cuándo se adquirió, cuándo fue reparado por última vez y cuánto costó a una organización a lo largo del tiempo.

Sistemas de gestión de mantenimiento asistido por ordenador (GMAO)

Los sistemas informatizados de gestión del mantenimiento (CMMS) son sistemas de software que mantienen una base de datos de las operaciones de mantenimiento de una organización y ayudan a prolongar la vida útil de los activos. Muchas industrias dependen del CMMS como componente del EAM, incluidos la manufactura, la producción de petróleo y gas, la alimentación, la construcción y el transporte. Una de las características más populares de los CMMS es su capacidad para detectar oportunidades para que las empresas realicen mantenimiento preventivo regular de sus activos más valiosos.

Mantenimiento preventivo

El mantenimiento preventivo ayuda a prevenir el fallo inesperado de un activo recomendando actividades de mantenimiento según un registro histórico y las métricas de rendimiento actuales. Se trata, en resumen, de arreglar los dispositivos antes de que fallen. Mediante el machine learning, el análisis de datos operativos y la monitorización predictiva del estado de los activos, las estrategias actuales de gestión del ciclo de vida del activo con mejor rendimiento optimizan el mantenimiento y reducen los riesgos de fiabilidad para las operaciones de la planta o la empresa. Los sistemas EAM y un CMMS diseñados para respaldar el mantenimiento preventivo pueden ayudar a producir operaciones estables, garantizar el cumplimiento y resolver problemas que afectan la producción, antes de que ocurran.

Seguimiento de activos

El seguimiento de activos es otro componente importante de la estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos. Al igual que EAM y CMMS, las capacidades de seguimiento de activos también han mejorado en los últimos años gracias a los avances tecnológicos. Aquí tiene algunas de las tecnologías más efectivas disponibles hoy en día para rastrear activos.

  • Etiquetas identificadoras por radiofrecuencia (RFID): Las etiquetas RFID emiten información sobre el activo al que están adheridas mediante señales de radiofrecuencia y tecnología Bluetooth. Pueden transmitir una amplia gama de información importante, incluida la ubicación de los activos, la temperatura e incluso la humedad del entorno en el que se encuentra el activo.
  • Rastreo habilitado para WiFi: al igual que los RFID, los dispositivos de rastreo habilitados para WiFi monitorizan una variedad de información útil sobre un activo, pero solo funcionan si el activo está dentro del alcance de una red WiFi.
  • Códigos QR: Al igual que su predecesor, el código de barras universal, los códigos QR proporcionan información sobre los activos de forma rápida y precisa. Pero a diferencia de los códigos de barras, son bidimensionales y fáciles de leer con un smartphone desde cualquier ángulo.
  • Satélites de posicionamiento global (GPS): Con un sistema GPS, se coloca un rastreador en un activo que luego comunica información a la red del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS). Al transmitir una señal a un satélite, el sistema permite a los gestores rastrear un activo en cualquier parte del mundo, en tiempo real.

Soluciones de estrategia de gestión del ciclo de vida de los activos

Muchas de las soluciones actuales de gestión del ciclo de vida de los activos (ALM) aprovechan tecnología punta, como datos en tiempo real proporcionados a través de IoT, análisis y monitorización mejorados por IA, capacidades basadas en la nube y automatización que puede ayudar a agilizar los flujos de trabajo. La gestión de activos empresariales (EAM) con el IBM Maximo Application Suite ayuda a las empresas a optimizar el rendimiento de los activos, ampliar su vida útil y reducir el tiempo de inactividad y el coste. Es una plataforma totalmente integrada que utiliza herramientas de análisis avanzadas y datos de IoT para mejorar la disponibilidad operativa y detectar oportunidades para realizar un mantenimiento preventivo.

 

