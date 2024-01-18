Tendencias de la IA: una mirada más cercana al papel del machine learning

La tecnología más candente en este momento es la IA, más concretamente, la IA generativa. La tendencia es tan popular que cada ponente de conferencia y webinar se siente obligado a mencionar alguna forma de IA, sin importar su campo.

Las innovaciones y los riesgos que ofrece la IA son a la vez emocionantes y aterradores. Sin embargo, el fuerte enfoque en esta tecnología eclipsa un componente importante de la inteligencia artificial: el machine learning (ML).

Para una descripción rápida, el ML (aprendizaje automático) es un subconjunto de la IA basado en patrones, predicciones y optimización. Las herramientas de ciberseguridad se basan en ML para utilizar predicciones y patrones con el fin de encontrar anomalías y detectar posibles amenazas. En lugar de que un humano pase horas leyendo registros, el ML puede hacer las mismas tareas en segundos.

Al igual que la IA, el ML (machine learning) existe desde hace mucho tiempo. La razón por la que hablamos tanto de IA ahora es porque la IA generativa es un cambio radical en la forma en que nos comunicamos con la tecnología. Pero el ML también está cambiando y veremos que se utiliza de nuevas formas en 2024.