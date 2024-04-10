¿Cómo debería ser un marco de gobierno ético de la IA?

Mientras se intensifica la carrera por lograr la IA generativa, el debate ético en torno a la tecnología también sigue calentándose. Y las apuestas no paran de aumentar.

Según Gartner, "las organizaciones son responsables de garantizar que los proyectos de IA que desarrollan, implementan o utilizan no tienen consecuencias éticas negativas". Mientras tanto, el 79 % de los ejecutivos afirma que la ética de la IA es importante para su enfoque de IA en toda la empresa, pero menos del 25 % ha puesto en práctica los principios de gobierno de la ética.

La IA también ocupa un lugar destacado en la lista de preocupaciones del Gobierno de los Estados Unidos. A finales de febrero, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder demócrata, Hakeem Jeffries, anunciaron la creación de un grupo de trabajo bipartidista relacionado con la IA para estudiar cómo puede garantizar el Congreso que Estados Unidos siga liderando la innovación mundial en este campo. El Grupo de Trabajo también considerará que las barreras de seguridad son necesarias para proteger a la nación frente a las amenazas actuales y emergentes y para garantizar el desarrollo de una tecnología segura y digna de confianza.

Está claro que el buen gobierno es esencial para abordar los riesgos asociados a la IA.