Cuando la IA generativa empezó a ser conocida por el gran público, los conocimientos de un empresario típico procedían sobre todo de materiales de marketing y de la cobertura informativa. La experiencia tangible (si la hubo) se limitó a trastear con ChatGPT y DALL-E. Ahora que las aguas han vuelto a su cauce, la comunidad empresarial tiene una comprensión más refinada de las soluciones impulsadas por la IA.

El ciclo de sobreexpectación (o Hype Cycle) de Gartner sitúa la IA generativa directamente en el llamado "pico de expectativas sobredimensionadas", en la cúspide de un deslizamiento hacia el "abismo de desilusión"[1]—; en otras palabras, a punto de entrar en un periodo de transición (relativamente) decepcionante, mientras que el informe de Deloitte "State of Generated AI in the Enterprise" del primer trimestre de 2024 indicaba que muchos líderes "esperan impactos transformadores sustanciales a corto plazo".[2] Lo más probable es que la realidad se sitúe en un punto intermedio: la IA generativa ofrece oportunidades y soluciones únicas, pero no lo será todo para todos.

La forma en que los resultados del mundo real se comparan con la exageración es en parte una cuestión de perspectiva. Las herramientas independientes como ChatGPT suelen ocupar un lugar central en el imaginario popular, pero la integración fluida en los servicios establecidos a menudo produce más poder de permanencia. Antes del actual ciclo de exageración, las herramientas de machine learning generativo como la función "Smart Compose" implementada por Google en 2018 no se anunciaban como un cambio de paradigma, a pesar de ser precursores de los servicios de generación de texto actuales. Del mismo modo, muchas herramientas de IA generativa de gran impacto se están implementando como elementos integrados de entornos empresariales que mejoran y complementan las herramientas existentes, en lugar de revolucionarlas o sustituirlas: por ejemplo, las características "Copilot" de Microsoft Office, las características de relleno generativo de Adobe Photoshop o los agentes virtuales de las aplicaciones de productividad y colaboración.

El lugar en el que la IA generativa cobre impulso en los flujos de trabajo cotidianos influirá más en el futuro de las herramientas de IA que las hipotéticas ventajas de cualquier capacidad de IA específica. Según una encuesta reciente de IBM a más de 1000 empleados de empresas, los tres factores principales que impulsan la adopción de la IA son los avances en las herramientas de IA que las hacen más accesibles, la necesidad de reducir costes y automatizar procesos clave y la creciente cantidad de IA integrada en aplicaciones empresariales estándar.