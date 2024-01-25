Equilibrar la IA: hacer el bien y evitar el mal

Las 3 principales consideraciones que los líderes empresariales y de RR. HH. deben tener en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia de IA responsable son:

Convierta a las personas en el centro de su estrategia

Dicho de otra manera, priorice a su personal al trazar su estrategia de tecnología avanzada. Esto significa identificar cómo funciona la IA con sus empleados, comunicar específicamente a esos empleados cómo la IA puede ayudarles a destacar en sus funciones y redefinir las formas de trabajar. Sin formación, los empleados podrían estar demasiado preocupados por la posibilidad de que se implemente IA para reemplazarlos o eliminar el personal. Comuníquese directamente con los empleados con honestidad sobre cómo se construyen estos modelos. Los líderes de RR. HH. deben abordar los posibles cambios laborales, así como las realidades de las nuevas categorías y puestos de trabajo creados por la IA y otras tecnologías.

Habilite un gobierno que tenga en cuenta tanto las tecnologías adoptadas como la empresa

La IA no es un monolito. Las organizaciones pueden implementarla de muchas maneras, por lo que deben definir claramente qué significa para ellas la IA responsable, cómo planean usarla y cómo se abstendrán de usarla. Principios como la transparencia, la confianza, la equidad, la imparcialidad, la solidez y el uso de equipos diversos, en línea con las directrices de la OCDE o RAII, deben considerarse y diseñarse dentro de cada caso de uso de IA, ya sea que involucre o no IA generativa. Además, se deben realizar revisiones rutinarias sobre la deriva del modelo y las medidas de privacidad para cada modelo y métricas específicas de diversidad, equidad e inclusión para la mitigación de los sesgos.

Identifique y alinee las habilidades y herramientas adecuadas necesarias para el trabajo

La realidad es que algunos empleados ya están experimentando con herramientas de IA generativa para ayudarles a realizar tareas como responder preguntas, redactar correos electrónicos y realizar otras tareas rutinarias. Por lo tanto, las organizaciones deben actuar de inmediato para comunicar sus planes de uso de estas herramientas, establecer expectativas para los empleados que las utilizan y ayudar a garantizar que el uso de estas herramientas se alinea con los valores y la ética de la organización. Además, las organizaciones deben ofrecer oportunidades de desarrollo de habilidades para ayudar a los empleados a actualizar sus conocimientos sobre IA y comprender las posibles trayectorias profesionales.

Practicar e integrar una IA responsable en su organización es esencial para que la adopción tenga éxito. IBM ha hecho de la IA responsable un elemento central de su enfoque de la IA con clientes y partners. En 2018, IBM estableció el Consejo de Ética de la IA como un organismo central y multidisciplinario para apoyar una cultura de IA ética, responsable y fiable. Está compuesto por líderes sénior de varios departamentos como investigación, unidades de negocio, recursos humanos, diversidad e inclusión, asuntos legales, gobierno y regulatorios, compras y comunicaciones. El Consejo dirige y hace cumplir las iniciativas y decisiones relacionadas con la IA. IBM se toma en serio los beneficios y desafíos de la IA, integrando la responsabilidad en todo lo que hacemos.

Permitiré que mi padre rompa esta regla gramatical. La IA puede "hacer el bien" cuando se gestiona correctamente, con la participación de muchas personas, barreras de seguridad, supervisión, gobierno y un marco ético de IA.