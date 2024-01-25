Equilibrar la IA: hacer el bien y evitar el mal

De pequeño, mi padre siempre decía: "haz el bien." Cuando era niño, pensaba que era una gramática vergonzosa y le corregiría, insistiendo en que debería ser "hazlo bien". Incluso mis hijos se burlan de mí cuando escuchan su consejo de “haz el bien” y admito que le dejé pasar el tema de la gramática.
En el caso de la inteligencia artificial (IA) responsable, las organizaciones deberían priorizar la capacidad de evitar daños como objetivo central. Algunas organizaciones también pueden aspirar a utilizar la IA para "hacer el bien". Sin embargo, a veces la IA requiere límites claros antes de estar de acuerdo en qué es “bueno”.
Lea el documento “Presidio AI Framework” para aprender cómo abordar los riesgos de IA con barreras a lo largo del ciclo de vida ampliado de la IA (enlace externo a ibm.com)
A medida que la IA generativa sigue generalizándose, las organizaciones están entusiasmadas con el potencial de transformar procesos, reducir costes y aumentar el valor empresarial. Los líderes empresariales están deseando rediseñar sus estrategias empresariales para servir mejor a clientes, pacientes, empleados, socios o ciudadanos de forma más eficiente y mejorar la experiencia global. La IA generativa está abriendo puertas y creando nuevas oportunidades y riesgos para organizaciones de todo el mundo, y el liderazgo de recursos humanos (RR. HH.) desempeña un papel clave en la gestión de estos desafíos.
Adaptarse a las implicaciones del aumento de la adopción de la IA podría incluir el cumplimiento de requisitos reglamentarios complejos, como el NIST, la Ley de IA de la UE, la 144 de Nueva York, la EEOC de los Estados Unidos y la Ley de IA de la Casa Blanca (todos los enlaces anteriores son externos a ibm.com), que afectan directamente a las políticas organizativas y de recursos humanos, así como a los acuerdos laborales sociales, laborales y de negociación colectiva. La adopción de una IA responsable requiere una estrategia de múltiples partes interesadas, como afirman los principales recursos internacionales, incluidos el NIST, la OCDE, el Instituto de Inteligencia Artificial Responsable, la Data and Trust Alliance y el IEEE (todos los enlaces anteriores son externos a ibm.com).
Boletín del sector
Obtenga conocimientos organizados sobre las noticias más importantes e intrigantes de la IA. Suscríbase a nuestro boletín semanal Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Los líderes de RR. HH. ahora asesoran a las empresas sobre las habilidades necesarias para el trabajo de hoy, así como las habilidades futuras, teniendo en cuenta la IA y otras tecnologías. Según el WEF, los empleadores estiman que el 44 % de las habilidades de los trabajadores se verán afectadas en los próximos 5 años. Los responsables de RR. HH. exploran cada vez más su potencial para aumentar la productividad complementando el trabajo de los empleados y permitiéndoles centrarse en tareas de mayor valor. A medida que se expanden las capacidades de la IA, existen preocupaciones y cuestiones éticas que todo líder empresarial debe tener en cuenta para que su uso de la IA no se produzca a expensas de los trabajadores, socios o clientes.
Conozca los principios de confianza y transparencia recomendados por IBM para que las organizaciones integren de manera responsable la IA en sus operaciones.
La formación de los trabajadores y la gestión del conocimiento están ahora estrechamente coordinadas como una estrategia de múltiples partes interesadas con los operadores de TI, legales, de cumplimiento y empresariales como un proceso continuo, en lugar de una casilla de verificación anual. Como tal, los líderes de RR. HH. tienen que participar de forma innata en el desarrollo de los programas para crear políticas y aumentar la perspicacia de los empleados en materia de IA, identificar dónde aplicar las capacidades de la IA, establecer una estrategia de gobierno de la IA responsable y utilizar herramientas como la IA y la automatización para ayudar a garantizar la consideración y el respeto por los empleados mediante una adopción de la IA fiable y transparente.
Aunque la adopción y los casos de uso de la IA continúan expandiéndose, las organizaciones pueden no estar completamente preparadas para las muchas consideraciones y consecuencias de adoptar capacidades de IA en sus procesos y sistemas. Aunque el 79 % de los ejecutivos encuestados hacen hincapié en la importancia de la ética de la IA en su enfoque de IA en toda la empresa, menos del 25 % ha puesto en práctica los principios comunes de la ética de la IA, según la investigación del IBM® Institute for Business Value.
Esta discrepancia existe porque las políticas por sí solas no pueden eliminar la prevalencia y el uso creciente de herramientas digitales. El uso creciente de dispositivos y aplicaciones inteligentes como ChatGPT u otros modelos de caja negra por parte de los trabajadores, sin la aprobación adecuada, se ha convertido en un problema persistente y no incluye la gestión del cambio para informar a los trabajadores sobre los riesgos asociados.
Por ejemplo, los trabajadores pueden usar estas herramientas para enviar correos electrónicos a clientes utilizando datos sensibles de clientes, o los responsables pueden emplearlas para redactar reseñas de rendimiento que revelen datos personales de los empleados.
Para ayudar a reducir estos riesgos, puede ser útil integrar puntos focales de IA responsable dentro de cada departamento, unidad de negocio y nivel funcional. Este ejemplo puede ser una oportunidad para que RR. HH. impulse y defienda los esfuerzos para frustrar posibles desafíos éticos y riesgos operativos.
En última instancia, es imperativo crear una estrategia de IA responsable con valores y principios comunes que estén alineados con los valores más amplios y la estrategia empresarial de la empresa y que sea comunicada a todos los empleados. Esta estrategia tiene que abogar por los empleados e identificar las oportunidades para que las organizaciones adopten la IA y la innovación que impulsen los objetivos empresariales. Debería ayudar a los empleados con la formación para enseñarles a protegerse de los efectos dañinos de la IA, abordar la desinformación y los prejuicios y promover la IA responsable, tanto a nivel interno como en la sociedad.
Las 3 principales consideraciones que los líderes empresariales y de RR. HH. deben tener en cuenta a la hora de desarrollar una estrategia de IA responsable son:
Dicho de otra manera, priorice a su personal al trazar su estrategia de tecnología avanzada. Esto significa identificar cómo funciona la IA con sus empleados, comunicar específicamente a esos empleados cómo la IA puede ayudarles a destacar en sus funciones y redefinir las formas de trabajar. Sin formación, los empleados podrían estar demasiado preocupados por la posibilidad de que se implemente IA para reemplazarlos o eliminar el personal. Comuníquese directamente con los empleados con honestidad sobre cómo se construyen estos modelos. Los líderes de RR. HH. deben abordar los posibles cambios laborales, así como las realidades de las nuevas categorías y puestos de trabajo creados por la IA y otras tecnologías.
La IA no es un monolito. Las organizaciones pueden implementarla de muchas maneras, por lo que deben definir claramente qué significa para ellas la IA responsable, cómo planean usarla y cómo se abstendrán de usarla. Principios como la transparencia, la confianza, la equidad, la imparcialidad, la solidez y el uso de equipos diversos, en línea con las directrices de la OCDE o RAII, deben considerarse y diseñarse dentro de cada caso de uso de IA, ya sea que involucre o no IA generativa. Además, se deben realizar revisiones rutinarias sobre la deriva del modelo y las medidas de privacidad para cada modelo y métricas específicas de diversidad, equidad e inclusión para la mitigación de los sesgos.
La realidad es que algunos empleados ya están experimentando con herramientas de IA generativa para ayudarles a realizar tareas como responder preguntas, redactar correos electrónicos y realizar otras tareas rutinarias. Por lo tanto, las organizaciones deben actuar de inmediato para comunicar sus planes de uso de estas herramientas, establecer expectativas para los empleados que las utilizan y ayudar a garantizar que el uso de estas herramientas se alinea con los valores y la ética de la organización. Además, las organizaciones deben ofrecer oportunidades de desarrollo de habilidades para ayudar a los empleados a actualizar sus conocimientos sobre IA y comprender las posibles trayectorias profesionales.
Descargue el documento “Unlocking Value from Generative AI” para obtener más orientación sobre cómo su organización puede adoptar la IA de forma responsable
Practicar e integrar una IA responsable en su organización es esencial para que la adopción tenga éxito. IBM ha hecho de la IA responsable un elemento central de su enfoque de la IA con clientes y partners. En 2018, IBM estableció el Consejo de Ética de la IA como un organismo central y multidisciplinario para apoyar una cultura de IA ética, responsable y fiable. Está compuesto por líderes sénior de varios departamentos como investigación, unidades de negocio, recursos humanos, diversidad e inclusión, asuntos legales, gobierno y regulatorios, compras y comunicaciones. El Consejo dirige y hace cumplir las iniciativas y decisiones relacionadas con la IA. IBM se toma en serio los beneficios y desafíos de la IA, integrando la responsabilidad en todo lo que hacemos.
Permitiré que mi padre rompa esta regla gramatical. La IA puede "hacer el bien" cuando se gestiona correctamente, con la participación de muchas personas, barreras de seguridad, supervisión, gobierno y un marco ético de IA.
Descubra los beneficios clave que se obtienen con el gobierno automatizado de la IA tanto para la IA generativa actual como para los modelos tradicionales de machine learning.
Conozca los nuevos retos de la IA generativa, la necesidad de gobernar los modelos de IA y ML y los pasos para crear un marco de IA fiable, transparente y explicable.
Entienda la importancia de establecer un proceso de evaluación defendible y de categorizar sistemáticamente cada caso de uso en el nivel de riesgo adecuado.
Lea sobre cómo impulsar prácticas éticas y conformes con la normativa con una cartera de productos de IA para modelos de IA generativa.
Hemos encuestado a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo puede adelantarse.
Gobierne modelos de IA generativa desde cualquier lugar e impleméntelos en la nube o en las instalaciones con IBM watsonx.governance.
Vea cómo el gobierno de la IA puede ayudar a aumentar la confianza de sus empleados en la misma, acelerar la adopción y la innovación y mejorar la confianza de los clientes.
Prepárese para la Ley de IA de la UE y establezca un enfoque de gobierno de la IA responsable con la ayuda de IBM Consulting.
Dirija, gestione y monitorice su IA con una única cartera para acelerar una IA responsable, transparente y explicable.