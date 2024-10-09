Nuevo estudio del IBV: la IA impulsa la innovación del mainframe

Para entender mejor cómo los líderes de TI aprovechan los mainframes actuales y vislumbran su futuro en la era de la IA y la nube híbrida, el IBM Institute for Business Value (IBV), en colaboración con Oxford Economics, realizó una encuesta a 2551 ejecutivos de TI de todo el mundo. Los resultados muestran que el mainframe ya está desempeñando un papel fundamental en el apoyo a la innovación de la IA, las estrategias de nube híbrida y la aceleración de la transformación digital. Con capacidades de seguridad y procesamiento inigualables, el mainframe gestiona el 70 % de las transacciones globales, en términos de valor.
Los mainframes han demostrado su vitalidad a través de su capacidad para procesar grandes cantidades de datos de forma rápida, fiable y segura, y serán clave para desbloquear todo el potencial de la innovación basada en datos.
El estudio muestra que el 78 % de los ejecutivos de TI encuestados dijeron que sus organizaciones están poniendo a prueba proyectos o poniendo en marcha iniciativas que incorporan capacidades de IA en aplicaciones y transacciones de mainframe. El estudio descubrió que las organizaciones ven el mainframe como una plataforma invaluable para desplegar la IA empresarial en una amplia variedad de funciones, incluyendo impulsar la innovación, reforzar la ciberseguridad, agilizar operaciones y modernizar aplicaciones. Por ejemplo:
Los mainframes también desempeñan un papel vital en el éxito de las estrategias de nube híbrida, ya que permiten a las organizaciones desplegar las cargas de trabajo de las aplicaciones en los entornos informáticos más adecuados. Las cargas de trabajo críticas, como las transacciones financieras, los registros de salud y los servicios del gobierno, exigen seguridad avanzada, fiabilidad y escalabilidad. Al utilizar el mainframe para estas cargas de trabajo, las organizaciones pueden aprovechar su arquitectura optimizada para obtener un rendimiento y una eficiencia sin precedentes, minimizando los costes y los riesgos en todo su ecosistema de TI.
Se ha demostrado que este enfoque ofrece importantes retornos de la inversión, ya que las empresas híbridas por diseño logran más de tres veces más retornos de sus esfuerzos de transformación digital. Sin embargo, para aprovechar plenamente estos beneficios, las organizaciones deben mantener los sistemas mainframe para garantizar su vigencia, modernizar las aplicaciones mainframe e integrarlas con datos distribuidos, aplicaciones, nubes y prácticas de desarrollo modernas.
A medida que las organizaciones avanzan en sus procesos de transformación digital, deben aprovechar sus inversiones existentes en mainframes para desbloquear todo el potencial de sus datos con tecnologías de nube híbrida y tecnología de IA.
Los líderes de TI que buscan revitalizar sus estrategias de mainframe deberían considerar algunas acciones críticas ahora:
Para establecer una base de TI sólida, las organizaciones deben comprometerse con una estrategia híbrida por diseño, modernizar las aplicaciones de mainframe y desarrollar una estrategia clara de integración e intercambio de datos. Esto implica optimizar el valor empresarial en todo el patrimonio tecnológico, crear una estrategia de modernización de aplicaciones alineada con los objetivos empresariales y priorizar la integración entre el mainframe y otras tecnologías para un intercambio de datos fluido y una conectividad API. De este modo, las organizaciones pueden mejorar la competitividad general, reducir costes y aumentar su capacidad de respuesta ante los cambiantes requisitos empresariales.
Las organizaciones deben aprovechar la IA para potenciar a los equipos de DevOps, mejorar las operaciones de mainframe e infundir la IA en las transacciones empresariales. Esto se puede lograr equipando a los desarrolladores con herramientas asistidas por IA generativa que aceleren el descubrimiento, el análisis y la modernización de aplicaciones; mejorar las funciones operativas con ayudas inteligentes y asistentes de chatbot de nueva generación; y aprovechar la IA para obtener información en las transacciones con el fin de mejorar los casos de uso empresarial. Al adoptar la innovación de IA, las organizaciones pueden agilizar la modernización, mejorar la eficiencia operativa e impulsar el éxito empresarial en un mundo de nube híbrida e impulsado por IA.
Las organizaciones deben aprovechar las capacidades actuales del mainframe, cultivar un personal de mainframe diverso y cualificado, y mejorar las competencias de los profesionales del mainframe con herramientas de IA e iniciativas de colaboración. Esto implica aprovechar las nuevas capacidades del mainframe, como la autenticación y el cifrado avanzados, y los chips de procesador avanzados y los aceleradores de IA especializados; abordar las brechas de habilidades a través de iniciativas de capacitación específicas y programas de mentoría; y capacitar a los profesionales de mainframe con herramientas de IA, asistentes y colaboraciones como el Mainframe Skills Council.
A medida que avanza la era de la nube híbrida y la IA, el poder de permanencia del mainframe es más evidente que nunca. Su papel como activo estratégico para ayudar a garantizar la seguridad, la privacidad de los datos y la eficiencia operativa lo hace indispensable para las organizaciones que se esfuerzan por seguir siendo competitivas. Al adoptar estrategias de modernización que aprovechan las fortalezas del mainframe, las organizaciones pueden acelerar sus viajes de transformación digital y desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento e innovación.
