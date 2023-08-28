Guía para principiantes sobre automatización y AIOps

Si está listo para expandir, o incluso comenzar, su estrategia de automatización y AIOps, ha venido al lugar correcto. Esta entrada de blog está repleta de próximos pasos prácticos que puede utilizar para comprender mejor, ayudar a persuadir y comenzar a implementar AIOps dentro de su organización. Los argumentos a favor de infundir inteligencia artificial (IA) en sus operaciones de TI son convincentes, con beneficios tangibles y casos de uso estratégicos.
Primero, comencemos con una premisa básica: a medida que los sistemas de TI se vuelven más complejos e interconectados, la automatización es la herramienta más esencial que tiene a su disposición. Definimos la automatización como la aplicación de tecnología, programas, robótica o procesos que le ayudan a obtener resultados con una intervención humana mínima y a una escala que supera las capacidades humanas.
Ahora veamos cómo la automatización, cuando se aplica a la TI, le ayuda a lograr mejores resultados empresariales en tres áreas clave, junto con lo que todo principiante debe saber para empezar.
Las soluciones con IA de observabilidad ofrecen una monitorización avanzada para proporcionarle el contexto que necesita para resolver incidentes más rápido. Las herramientas de monitorización tradicionales pueden proporcionarle métricas y datos, pero a menudo carecen de la capacidad de proporcionar una imagen completa del comportamiento del sistema. La observabilidad, por su parte, se centra en la recopilación de datos en tiempo real, registros y rastros para crear una visión holística de su entorno informático.
Lo que los principiantes deben saber sobre la observabilidad:
Aunque las aplicaciones y sistemas informáticos modernos se vuelven más complejos, muchos usuarios de la nube siguen recurriendo a la costumbre habitual de sobreaprovisionar recursos para mitigar cualquier riesgo para el rendimiento. Sin embargo, casi un tercio de las organizaciones estiman que desperdiciaron su gasto en la nube. Las operaciones automatizadas impulsadas por AIOps pueden ayudarle a romper con ese enfoque costoso y optimizar su infraestructura de TI, la asignación de recursos y el uso de la nube. Al analizar los datos históricos y las métricas en tiempo real, AIOps puede ayudarle a tomar decisiones inteligentes sobre el aprovisionamiento de recursos, garantizando que aumente o reduzca en función de las necesidades de la demanda. El resultado es que puede garantizar el rendimiento de las aplicaciones al menor coste posible.
Lo que los principiantes deben saber sobre las operaciones automatizadas:
La gestión de incidentes es una parte vital de las operaciones de TI. La velocidad a la que se pueden identificar y solucionar los problemas (el tiempo medio de resolución o MTTR) suele marcar la diferencia entre situaciones de emergencia informática y clientes satisfechos. AIOps utiliza algoritmos de IA y análisis de datos para automatizar la detección, análisis y resolución de incidentes.
Implementar una plataforma AIOps es un excelente primer paso para cualquier organización. Por ejemplo, las plataformas AIOps pueden monitorizar los registros del servidor y los datos de la red en tiempo real, identificar automáticamente patrones indicativos de un incidente y activar una alerta para el equipo de TI. Este enfoque proactivo ayuda a los equipos de TI a responder con rapidez, minimizando las interrupciones y mejorando la satisfacción del cliente.
Lo que los principiantes deberían saber sobre la gestión de incidentes y las plataformas AIOps:
No importa en qué punto esté en su camino hacia transformación digital, IBM está aquí para ayudarle. Ofrecemos soluciones que le ayudan a pasar del antiguo modelo de "correcciones" a un enfoque con IA para ofrecer experiencias del cliente excepcionales, asegurar el rendimiento de la aplicación, reducir costes y afrontar los numerosos retos de un entorno de TI moderno.
