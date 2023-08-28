Guía para principiantes sobre automatización y AIOps

Etiquetas
Si está listo para expandir, o incluso comenzar, su estrategia de automatización y AIOps, ha venido al lugar correcto. Esta entrada de blog está repleta de próximos pasos prácticos que puede utilizar para comprender mejor, ayudar a persuadir y comenzar a implementar AIOps dentro de su organización. Los argumentos a favor de infundir inteligencia artificial (IA) en sus operaciones de TI son convincentes, con beneficios tangibles y casos de uso estratégicos.

Primero, comencemos con una premisa básica: a medida que los sistemas de TI se vuelven más complejos e interconectados, la automatización es la herramienta más esencial que tiene a su disposición. Definimos la automatización como la aplicación de tecnología, programas, robótica o procesos que le ayudan a obtener resultados con una intervención humana mínima y a una escala que supera las capacidades humanas.

Ahora veamos cómo la automatización, cuando se aplica a la TI, le ayuda a lograr mejores resultados empresariales en tres áreas clave, junto con lo que todo principiante debe saber para empezar.

1. Mejor rendimiento de la aplicación y del sistema a través de la observabilidad

Las soluciones con IA de observabilidad ofrecen una monitorización avanzada para proporcionarle el contexto que necesita para resolver incidentes más rápido. Las herramientas de monitorización tradicionales pueden proporcionarle métricas y datos, pero a menudo carecen de la capacidad de proporcionar una imagen completa del comportamiento del sistema. La observabilidad, por su parte, se centra en la recopilación de datos en tiempo real, registros y rastros para crear una visión holística de su entorno informático.

Lo que los principiantes deben saber sobre la observabilidad:

  • La observabilidad no es una evolución de la supervisión del rendimiento de las aplicaciones (APM). La APM proporciona depuración de aplicaciones, mientras que la observabilidad proporciona una comprensión de las aplicaciones. Vea el vídeo: 
 
  • La observabilidad se basa en algoritmos avanzados de IA para analizar grandes cantidades de datos con rapidez e identificar patrones y anomalías.
  • Las herramientas de observabilidad descubren condiciones que quizás nunca conozca o piense buscar y, a continuación, rastrean su relación con problemas de rendimiento específicos para el análisis de la causa raíz  y una resolución más rápida. Lea la guía empresarial.
  • Usar observabilidad desde el principio del desarrollo es algo positivo porque permite a los equipos DevOps identificar y corregir problemas en código nuevo antes de que afecten al usuario final.
  • Puede escalar automáticamente con observabilidad. Por ejemplo, puede especificar la instrumentación y la agregación de dato como parte de una configuración de clúster de Kubernetes y comenzar a recopilar telemetría desde el momento en que se pone en marcha hasta que se detiene.
  • La observabilidad beneficia a los sistemas de todos los tamaños al monitorizar de forma proactiva los componentes críticos y proporcionar una detección temprana de anomalías. Lea sobre los mitos de la observabilidad.

2. Optimización y control de costes mediante operaciones automatizadas

Aunque las aplicaciones y sistemas informáticos modernos se vuelven más complejos, muchos usuarios de la nube siguen recurriendo a la costumbre habitual de sobreaprovisionar recursos para mitigar cualquier riesgo para el rendimiento. Sin embargo, casi un tercio de las organizaciones estiman que desperdiciaron su gasto en la nube. Las operaciones automatizadas impulsadas por AIOps pueden ayudarle a romper con ese enfoque costoso y optimizar su infraestructura de TI, la asignación de recursos y el uso de la nube. Al analizar los datos históricos y las métricas en tiempo real, AIOps puede ayudarle a tomar decisiones inteligentes sobre el aprovisionamiento de recursos, garantizando que aumente o reduzca en función de las necesidades de la demanda. El resultado es que puede garantizar el rendimiento de las aplicaciones al menor coste posible.

Lo que los principiantes deben saber sobre las operaciones automatizadas:

  • AIOps puede ayudar a reducir los costes innecesarios de infraestructura identificando recursos infrautilizados y recomendando su optimización o eliminación. Empiece por replantear sus operaciones en la nube.
  • Al automatizar el aprovisionamiento de recursos, puede evitar errores manuales y optimizar el rendimiento general de sus sistemas informáticos.
  • Una plataforma de optimización de costes en la nube le permite automatizar continuamente acciones críticas en tiempo real a una escala que no puede ser igualada por humanos, independientemente de su habilidad.
  • FinOps (Finanzas + Operaciones) es un marco de gestión financiera en evolución que se puede incluir en las operaciones de automatización para ayudar a ahorrar costes y acelerar la innovación. Vea el vídeo: 
 
  • Las soluciones con IA que le ayudan a gestionar automáticamente las operaciones también pueden ayudarle a crear TI más sostenible al reducir el desperdicio. Lea la guía: Aceleración de FinOps y TI sostenible.

3. Gestión y resolución de incidentes más rápidamente

La gestión de incidentes es una parte vital de las operaciones de TI. La velocidad a la que se pueden identificar y solucionar los problemas (el tiempo medio de resolución o MTTR) suele marcar la diferencia entre situaciones de emergencia informática y clientes satisfechos. AIOps utiliza algoritmos de IA y análisis de datos para automatizar la detección, análisis y resolución de incidentes.

Implementar una plataforma AIOps es un excelente primer paso para cualquier organización. Por ejemplo, las plataformas AIOps pueden monitorizar los registros del servidor y los datos de la red en tiempo real, identificar automáticamente patrones indicativos de un incidente y activar una alerta para el equipo de TI. Este enfoque proactivo ayuda a los equipos de TI a responder con rapidez, minimizando las interrupciones y mejorando la satisfacción del cliente.

Lo que los principiantes deberían saber sobre la gestión de incidentes y las plataformas AIOps:

  • La gestión tradicional de incidentes, que depende del tiempo y el esfuerzo manuales, está siendo sustituida rápidamente por la plataforma AIOps impulsada por IA. Lea el artículo de AIThority sobre la gestión de incidentes.
  • Este enfoque con IA convierte la gestión de incidentes de reactiva a proactiva (e incluso preventiva). Obtenga la guía de mercado de Gartner.
  • Las plataformas AIOps pueden consumir y correlacionar datos de diversas fuentes para proporcionar una visión completa de todo el paisaje de TI.
  • Los usuarios pueden compartir esta vista completa en un único panel, lo que significa que los silos operativos y las salas de guerra tradicionales (que requieren mucho tiempo) han quedado obsoletos y ahora prima la colaboración. Leer el blog: "Smarter IT operations management with IBM AIOps Insights"
  • Las plataformas AIOps pueden autoalojarse o implementarse como una solución SaaS. Eso permite a organizaciones de cualquier tamaño encontrar la solución que mejor les funcione.
  • Las plataformas AIOps autoalojadas ofrecen más opciones de control y personalización y son una buena opción para operaciones complejas, mientras que las plataformas AIOps basadas en SaaS proporcionan facilidad de implementación y escalabilidad, lo que permite a las organizaciones centrarse en utilizar las capacidades de la plataforma en lugar de gestionar la infraestructura subyacente.
Primeros pasos con AIOps para su organización

No importa en qué punto esté en su camino hacia transformación digital, IBM está aquí para ayudarle. Ofrecemos soluciones que le ayudan a pasar del antiguo modelo de "correcciones" a un enfoque con IA para ofrecer experiencias del cliente excepcionales, asegurar el rendimiento de la aplicación, reducir costes y afrontar los numerosos retos de un entorno de TI moderno.
