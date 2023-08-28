Guía para principiantes sobre automatización y AIOps

Si está listo para expandir, o incluso comenzar, su estrategia de automatización y AIOps, ha venido al lugar correcto. Esta entrada de blog está repleta de próximos pasos prácticos que puede utilizar para comprender mejor, ayudar a persuadir y comenzar a implementar AIOps dentro de su organización. Los argumentos a favor de infundir inteligencia artificial (IA) en sus operaciones de TI son convincentes, con beneficios tangibles y casos de uso estratégicos.

Primero, comencemos con una premisa básica: a medida que los sistemas de TI se vuelven más complejos e interconectados, la automatización es la herramienta más esencial que tiene a su disposición. Definimos la automatización como la aplicación de tecnología, programas, robótica o procesos que le ayudan a obtener resultados con una intervención humana mínima y a una escala que supera las capacidades humanas.

Ahora veamos cómo la automatización, cuando se aplica a la TI, le ayuda a lograr mejores resultados empresariales en tres áreas clave, junto con lo que todo principiante debe saber para empezar.