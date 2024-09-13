Proteja sus datos no solo en reposo y en tránsito, sino también en uso, y dé prioridad a su rendimiento de computación en la nube con la potencia de procesamiento de la 4ª generación de Intel Xeon que protege tanto como escala. IBM Cloud Virtual Servers for VPC ofrece ahora seguridad de aplicaciones de computación confidencial Intel SGX que aísla y protege el código y los datos seleccionados frente a modificaciones mediante enclaves reforzados y módulos de ejecución de confianza. Innove con confianza en las cargas de trabajo de más rápido crecimiento en IA, análisis, computación multipartita y activos digitales.

Más información sobre Intel SGX en IBM Cloud VPC

