Soluciones Intel en IBM Cloud

Modernice sus cargas de trabajo Intel con una asociación en la nube segura y fiable que resuelva los viajes a la nube híbrida.
Cree una cuenta de IBM Cloud Explore el catálogo de IBM Cloud
Primer plano de un microchip
La computación confidencial con Intel SGX ya está en IBM Cloud VPC

Proteja sus datos no solo en reposo y en tránsito, sino también en uso, y dé prioridad a su rendimiento de computación en la nube con la potencia de procesamiento de la 4ª generación de Intel Xeon que protege tanto como escala. IBM Cloud Virtual Servers for VPC ofrece ahora seguridad de aplicaciones de computación confidencial Intel SGX que aísla y protege el código y los datos seleccionados frente a modificaciones mediante enclaves reforzados y módulos de ejecución de confianza. Innove con confianza en las cargas de trabajo de más rápido crecimiento en IA, análisis, computación multipartita y activos digitales.

Más información sobre Intel SGX en IBM Cloud VPC 
 
En las noticias Nueva tecnología Intel Xeon en IBM Cloud Compute

Descubra cómo Intel e IBM Cloud se comprometen a ayudar a los clientes a modernizar y asegurar sus cargas de trabajo HPC.

 Lea el blog Cómo Intel e IBM ayudan a las empresas a acelerar la innovación

IBM Cloud e Intel anuncian nuevas soluciones de computación confidencial, la asociación Intel Foundry Accelerator Cloud Alliance y una serie de cumbres mundiales.

 Lea el artículo de la sala de prensa IBM Cloud e Intel lanzan un nuevo entorno aislado en la nube personalizado

Los clientes de IBM Cloud Virtual Servers for VPC ya pueden probar el rendimiento de los procesadores Intel Xeon de 2ª y 4ª generación en diversas aplicaciones.

 Lea el blog
Centrado en los datos por diseño Mejore la persistencia y la seguridad de los datos con la tecnología optimizada de Intel para computación y almacenamiento.
Experimente el poder de la computación confidencial

Ayude a aumentar la seguridad de las aplicaciones y proteja el código y los datos seleccionados frente a modificaciones con Intel Software Guard Extensions (Intel SGX)  en servidores virtuales hiperescalables dentro de IBM Cloud VPC.

 Más información sobre Intel SGX
Ofrezca un rendimiento de almacenamiento revolucionario

Las SSD Intel Optane aceleran enormemente el rendimiento del almacenamiento, a la vez que reducen la latencia.  

 Más información sobre las SSD Intel Optane
Migre las cargas de trabajo con confianza

La Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT) ayuda a garantizar la confianza del servidor cuando se mueven cargas de trabajo en vivo.

 Más información sobre Intel TXT
Disponga de más memoria a menor coste por TB

La memoria persistente Intel Optane ofrece una ampliación rentable de la memoria para conjuntos de datos más grandes y consolidación de cargas de trabajo.

 Más información sobre la memoria persistente Intel Optane
El ecosistema Intel en IBM Cloud Soluciones de VMware
Migre las cargas de trabajo de VMware a IBM Cloud con sus herramientas, tecnologías y habilidades actuales. La integración y automatización con Red Hat OpenShift acelera la innovación con servicios como IA, análisis y mucho más.
Soluciones SAP
Emplee infraestructuras y soluciones de alto rendimiento que mejoren el panorama de TI de su empresa. SAP en IBM Cloud es una nube preparada para la empresa y lista para gestionar sus necesidades de seguridad, fiabilidad y cumplimiento.
Soluciones Red Hat
Combine la innovación de una comunidad global de desarrolladores de código abierto con una experiencia inigualable en modelos industriales, nube e IA para superar los retos con mayor rapidez y crear mejores resultados.
IBM Cloud Paks
Ofrezca la única experiencia de plataforma de nube híbrida del sector. Las capacidades preintegradas de datos, automatización y seguridad ayudan a crear y modernizar aplicaciones con mayor rapidez, en cualquier nube o infraestructura de TI.
Persona tecleando en un ordenador en su oficina en casa
Straker Translations cambia su modelo de negocio
Straker implementó VMware vSphere en IBM Cloud para ganar capacidad de computación para una entrega de alto rendimiento sin sacrificar la escalabilidad ni controlar su paso a la prestación de servicios de traducción en línea.
Vista aérea de calles que conducen a una plaza central
Autostrade per l'Italia mejora la gestión de las carreteras
Autostrade mejoró la seguridad de 4000 puentes y pasos elevados en Italia con la ayuda de IBM Cloud Paks, nuestro sistema de software de nube híbrida creado sobre una base de tecnología Intel Xeon.
IBM Cloud Bare Metal Servers Intel Xeon E-2174G
Esta configuración tiene 4 núcleos a 3,80 GHz, 16 GB de RAM, 1 TB SATA x 1 y 20 TB de ancho de banda sin coste¹.
Intel Xeon Silver 4210
Esta configuración tiene 20 núcleos a 2,20 GHz, 32 GB de RAM, 1 TB SATA x 1 y 20 TB de ancho de banda sin coste¹.
Intel Xeon Platinum 8260
Esta configuración tiene 48 núcleos, 32 GB de RAM, 1 TB SATA x 1 y 20 TB de ancho de banda sin coste¹.
IBM Cloud Virtual Server for VPC Equilibrado: bx2d-2x8
Esta configuración tiene 2 vCPU (Intel Xeon Platinum 8260), 8 GiB de RAM, 3 Gbps y 1 x 75 GB.
Computación: cx2d-8x16
Esta configuración tiene 8 vCPU (Intel Xeon Platinum 8260), 16 GiB de RAM, 12 Gbps y 1 x 300 GB.
Memoria: mx2d-8x64
Esta configuración tiene 8 vCPU (Intel Xeon Platinum 8260), 64 GiB de RAM, 12 Gbps y 1 x 300 GB.
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC Intel Xeon 8260 Computación: cx2-metal-96x192
Esta configuración tiene 96 vCPU, 192 GB de RAM, 100 Gbps de ancho de banda y 1 x 960 GB.
Intel Xeon 8260 Equilibrado: bx2d-metal-96x384
Esta configuración tiene 96 vCPU; 384 GB de RAM; 100 Gbps de ancho de banda; y 1 x 960 GB, 8 x 3200 GB de disco local.
Intel Xeon 8260 Equilibrado: bx2d-metal-192x768
Esta configuración tiene 192 vCPU, 768 GB de RAM, 100 Gbps de ancho de banda y 1 disco local de 960 GB.
Servidores certificados por SAP Intel Xeon E-2174G
Esta configuración tiene 4 núcleos, 3,80 GHz, 16 GB de RAM, 1 TB SATA x 1 y 20 TB de ancho de banda sin coste¹.
Intel Xeon Silver 4210
Esta configuración tiene 20 núcleos, 2,20 GHz, 32 GB de RAM, 1 TB SATA x 1 y 20 TB de ancho de banda sin coste¹.
Intel Xeon Platinum 8260
Esta configuración tiene 48 núcleos, 32 GB de RAM, 1 TB SATA x 1 y 20 TB de ancho de banda sin coste¹.
Servidores HPC Intel Xeon Gold 5218
Esta configuración tiene una tarjeta gráfica NVIDIA T4, 32 núcleos, 2,30 GHz, 32 GB de RAM y 20 TB de ancho de banda sin coste¹.
Intel Xeon 6284
Esta configuración tiene una tarjeta gráfica NVIDIA T4, 40 núcleos, 2,50 GHz, 32 GB de RAM y 20 TB de ancho de banda sin coste¹.
GPU: gx2-16x128x2v
Esta configuración tiene 16 vCPUs (Intel Xeon Platinum 8260), 2 x GPUs NVIDIA v100 y 1278 GiB de RAM.
Próximos pasos

Desbloquee nuevas oportunidades con soluciones de confianza para llevar sus datos más lejos con IBM e Intel.

 Cree una cuenta de IBM Cloud Explore el catálogo de IBM Cloud
Nota a pie de página

¹ 20 TB de ancho de banda incluidos en los centros de datos de EE. UU., Canadá y la UE; 5 TB de ancho de banda incluido en todos los demás centros de datos. Los nuevos precios y ofertas no pueden combinarse con otros descuentos actuales o futuros.