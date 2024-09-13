Proteja sus datos no solo en reposo y en tránsito, sino también en uso, y dé prioridad a su rendimiento de computación en la nube con la potencia de procesamiento de la 4ª generación de Intel Xeon que protege tanto como escala. IBM Cloud Virtual Servers for VPC ofrece ahora seguridad de aplicaciones de computación confidencial Intel SGX que aísla y protege el código y los datos seleccionados frente a modificaciones mediante enclaves reforzados y módulos de ejecución de confianza. Innove con confianza en las cargas de trabajo de más rápido crecimiento en IA, análisis, computación multipartita y activos digitales.
Descubra cómo Intel e IBM Cloud se comprometen a ayudar a los clientes a modernizar y asegurar sus cargas de trabajo HPC.
IBM Cloud e Intel anuncian nuevas soluciones de computación confidencial, la asociación Intel Foundry Accelerator Cloud Alliance y una serie de cumbres mundiales.
Los clientes de IBM Cloud Virtual Servers for VPC ya pueden probar el rendimiento de los procesadores Intel Xeon de 2ª y 4ª generación en diversas aplicaciones.
Ayude a aumentar la seguridad de las aplicaciones y proteja el código y los datos seleccionados frente a modificaciones con Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) en servidores virtuales hiperescalables dentro de IBM Cloud VPC.
Las SSD Intel Optane aceleran enormemente el rendimiento del almacenamiento, a la vez que reducen la latencia.
La Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT) ayuda a garantizar la confianza del servidor cuando se mueven cargas de trabajo en vivo.
La memoria persistente Intel Optane ofrece una ampliación rentable de la memoria para conjuntos de datos más grandes y consolidación de cargas de trabajo.
Desbloquee nuevas oportunidades con soluciones de confianza para llevar sus datos más lejos con IBM e Intel.