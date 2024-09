El equipo de IBM Consulting trabajó con MOVYON para diseñar una solución integral basada en las soluciones Maximo y la tecnología de Internet de las cosas (IoT), todas mejoradas por IA para un enfoque más inteligente de la gestión de infraestructuras. El uso de la extensión Maximo for Civil Infrastructure ayuda a Autostrade per l'Italia a monitorizar, gestionar y mantener los activos de infraestructura, predecir fallos y priorizar las reparaciones. La plataforma Argo utiliza IBM Cloud Pak for Integration e IBM Cloud Pak for Data para integrar los datos de la infraestructura de IoT para que los utilicen las soluciones de Maximo. Una tercera empresa, Fincantineri NexTech Spa (enlace externo a ibm.com), está ayudando a instalar los sensores IoT y proporcionando modelado digital en 3D de los activos.

Como primer paso crítico, los equipos de IBM y MOVYON abordaron la mejora de la gestión y la calidad de los datos para Autostrade per l'Italia. Introdujeron un marco de gobierno de datos, caracterizado por un sistema de control y monitorización, para proporcionar visibilidad y acceso rápido a toda la información relacionada con los activos y a todo el archivo documental de la empresa. Ahora, un único tablero proporciona una vista integrada de las actividades y los datos, lo que proporciona acceso a un archivo digital al que los técnicos pueden acceder en tiempo real en el campo.