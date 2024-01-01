IBM® Cloud es la nube más abierta y segura para los negocios, con una plataforma híbrida de próxima generación, experiencia en 20 sectores y capacidades avanzadas de IA. Las organizaciones eligen IBM Cloud porque ofrece una combinación única de beneficios: la flexibilidad de la tecnología de código abierto, una huella global y precios bajos.
¿Y la mejor parte? Con tecnologías como Red Hat® OpenShift®, IBM Cloud Satellite™ e IBM Cloud Paks®, puede utilizar IBM Cloud y AWS juntos, sin necesidad de tomar decisiones.
Durante más de 20 años, IBM ha sido una fuerza impulsora en la evolución de la tecnología de código abierto. Nuestro liderazgo en este espacio incluye la contratación de proyectos como Razee y Kabanero y la contribución a proyectos de código abierto, como Istio, Knativo y Eirini.
Al unificar estas diferentes tecnologías, IBM Cloud le ayuda a crear y ejecutar contenedores, aplicaciones y entornos sin servidor, y a evitar vendor lock-in.
IBM Cloud ofrece una huella global de 60 centros de datos en seis regiones, con 18 zonas de disponibilidad en todo el mundo. Implemente cargas de trabajo que satisfagan sus necesidades de acceso local, baja latencia y seguridad certificada. Disfrute de la gama más amplia de opciones sobre dónde y cómo deben ejecutarse sus datos y aplicaciones.
Nuestra red global facilita el diseño y el funcionamiento de aplicaciones y bases de datos altamente disponibles, tolerantes a fallos y escalables.
Con soluciones para telecomunicaciones y servicios financieros, IBM es la primera en diseñar ofertas de nube específicas para el sector. Nuestra solución de automatización de red IBM Cloud for TeleCommunications, con IA, acelera la entrega de servicios 5G y Edge para reducir costes y modernizar redes. Con IBM Cloud for Financial Services, los bancos pueden alojar con confianza aplicaciones de misión crítica en la nube para realizar transacciones comerciales de forma más rápida y eficiente.
IBM Cloud está transformando los sectores con formas más inteligentes de hacer negocios y mejorar las experiencias de los clientes.
Con IBM Cloud, el precio no es una barrera de entrada. Ofrecemos muchos servicios en la nube de forma gratuita, incluidas herramientas de analytics, contenedores, redes, almacenamiento, IA/machine learning, bases de datos, desarrolladores, IoT, seguridad, dispositivos móviles y más.
También puede pagar sobre la marcha, con acceso al catálogo completo de IBM Cloud que contiene cientos de servicios. Pagará únicamente por los servicios facturables que utilice, sin contratos a largo plazo ni compromisos.
Crea tu cuenta sin cargo y obtén más de 40 productos siempre gratis que nunca caducan.