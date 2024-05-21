El código abierto está en el ADN de IBM

Desde el hipervisor hasta las herramientas para desarrolladores, pasando por la cadena de bloques y la IA, IBM Cloud se basa en tecnología de código abierto.

Sin dependencia de proveedores

IBM Cloud se basa en estándares abiertos para proporcionar flexibilidad, portabilidad y servicios en la nube habilitados a través de API abiertas.

Liderazgo de código abierto

IBM se especializa en poner en funcionamiento, reforzar, escalar y contribuir al ecosistema de código abierto.