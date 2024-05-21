Construya en la nube más abierta

Por qué IBM Cloud es diferente

El código abierto está en el ADN de IBM
Desde el hipervisor hasta las herramientas para desarrolladores, pasando por la cadena de bloques y la IA, IBM Cloud se basa en tecnología de código abierto.

Sin dependencia de proveedores
IBM Cloud se basa en estándares abiertos para proporcionar flexibilidad, portabilidad y servicios en la nube habilitados a través de API abiertas.

Liderazgo de código abierto
IBM se especializa en poner en funcionamiento, reforzar, escalar y contribuir al ecosistema de código abierto.
IBM invierte en la nube abierta

Durante más de 20 años, IBM ha sido una fuerza impulsora en la evolución de la tecnología de código abierto, ayudando a las empresas a crear, adoptar y escalar código abierto para cumplir sus objetivos empresariales.

 15.000 confirmaciones mensuales + de 1.000 IBMers en proyectos de código abierto Más de 1.500 Repositorios de GitHub alojados
IBM y Open
Comprometidos con Kubernetes

IBM Cloud, que incluye IBM® Watson e IBM Blockchain Platform, se ejecuta en Kubernetes, lo que permite una gran diversidad de escalas y carga de trabajo. Esta inversión, en combinación con la dedicación de IBM como líder en proyectos y educación de Kubernetes, se basa en el potencial de innovación que Kubernetes puede aportar a las empresas.

Vea casos prácticos de Kubernetes Explore los proyectos de Kubernetes
Contenedores, Kubernetes y Red Hat

La plataforma de multicloud híbrido de IBM se basa en tecnologías abiertas, como Linux y Kubernetes, que le permiten implementar, ejecutar y gestionar de forma más segura sus datos y aplicaciones en la nube de su elección, sin el riesgo de quedarse boqueado.

 Explore los beneficios empresariales
Avanzar en el código abierto para la empresa

IBM ha demostrado su liderazgo y compromiso con la tecnología de nube de código abierto mediante proyectos de abastecimiento como Razee y Kabanero, y con importantes contribuciones a proyectos de código abierto como Istio, KNative y Eirini. Al unificar estas diferentes tecnologías, IBM Cloud le ayuda a crear y ejecutar contenedores, aplicaciones y entornos sin servidor con el mismo conjunto de herramientas de desarrollo y gestión.

 Más información sobre las principales asociaciones de código abierto de IBM
