El DORA establece requisitos técnicos para entidades financieras y proveedores de TIC en cuatro dominios:

Gobierno y gestión de riesgos de las TIC

Respuesta a incidentes y elaboración de informes

Pruebas de resiliencia operativa digital

Gestión de riesgos de terceros

Un quinto ámbito abarca el intercambio de información, que se fomenta pero no es obligatorio, a diferencia de los otros cuatro ámbitos.

Se espera que las entidades financieras incluidas en el ámbito de aplicación de la DORA asuman un papel activo en la gestión del riesgo de las TIC frente a terceros. Cuando externalicen funciones críticas e importantes, se espera que las entidades financieras negocien acuerdos contractuales específicos relativos a estrategias de salida, auditorías y objetivos de rendimiento en cuanto a accesibilidad, integridad y seguridad de los datos, entre otros aspectos. Las entidades no están autorizadas a contratar proveedores de TIC que no puedan cumplir estos requisitos. El BCE y las autoridades nacionales competentes están facultados para suspender o rescindir los contratos que no los cumplan. La Comisión Europea está estudiando la posibilidad de redactar cláusulas contractuales estandarizadas que las entidades y los proveedores de TIC puedan utilizar para ayudar a garantizar que sus acuerdos cumplen la DORA.

Las entidades financieras también necesitan mapear sus dependencias de TIC de terceros y se les exige que ayuden a garantizar que sus funciones críticas e importantes no se concentran de forma indebida en un único proveedor o en un pequeño grupo de proveedores.

Los proveedores de servicios críticos de TIC de terceros estarán sujetos a la supervisión directa de las AES pertinentes. La Comisión Europea aún está desarrollando los criterios para determinar qué proveedores son críticos. A los que cumplan las normas se les asignará una de las AES como supervisor principal. Además de hacer cumplir los requisitos de la DORA a los proveedores críticos, los supervisores principales están facultados para prohibir a los proveedores que contraten a empresas financieras u otros proveedores de TIC que no cumplan los requisitos de la DORA.