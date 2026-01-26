Consultoría de Oracle HCM

Capacite al personal, optimice los RR. HH. e impulse la transformación digital con un diseño e implementación expertos de HCM

Ayude a su organización a transformar las operaciones de recursos humanos con Oracle Cloud Human Capital Management (HCM). Gracias a su amplia experiencia en Oracle y a su profundo conocimiento del sector, IBM guía a los clientes en la estrategia, el diseño y la implementación para modernizar la gestión del personal, la gestión del talento y los procesos de nómina.

Nuestro equipo global de especialistas certificados en Oracle Cloud HCM se centra en alinear la tecnología con los objetivos de negocio, integrar Oracle Cloud HCM con otros sistemas empresariales e impulsar la adopción por parte de los usuarios mediante la gestión del cambio. Con un soporte y una optimización continuos, IBM permite a sus clientes obtener una mayor eficiencia, conocimiento y compromiso de los empleados a partir de su inversión en Oracle Cloud Human Capital Management.
Beneficios
Transformación acelerada de los recursos humanos

Implemente de forma rápida Oracle Cloud HCM para modernizar y optimizar los procesos de RR. HH., reducir el trabajo manual y mejorar la productividad. Nuestro enfoque permite a su organización lograr una gestión del personal más rápida, eficiente y escalable.
Mejora de la experiencia de los empleados

IBM mejora la experiencia del empleado con Oracle Cloud HCM optimizando los flujos de trabajo, habilitando capacidades de IA agéntica y guiándole de forma eficaz a través de los cambios. Esto impulsa un mayor compromiso, productividad y satisfacción en todo el personal.
IA fluida

Optimice y rediseñe los procesos de RR. HH., reduzca el trabajo manual y mejore la productividad con IA agéntica, aprovechando las capacidades de los módulos Oracle Cloud HCM y la potencia de watsonx, el portfolio insignia de productos de IA de IBM.
Software y consultoría de primer nivel

IBM Oracle Consulting es ahora más grande y mejor. Hemos adquirido dos empresas líderes partners de Oracle, IBM® Applications Software Technology e IBM Symatrix, para ofrecer servicios ampliados, nuevas ofertas y una profundidad y amplitud de experiencia sin igual en el sector.
Capacidades Modernización inteligente del personal

IBM ayuda a las organizaciones a modernizar los recursos humanos con Oracle Cloud HCM, combinando conocimientos impulsados por IA y automatización para mejorar la experiencia del empleado, optimizar la toma de decisiones y crear un personal ágil y preparado para el futuro, alineado con el crecimiento del negocio.

 Estrategia y transformación de RR. HH.

IBM ayuda a las organizaciones a reinventar su estrategia de RR. HH. integrando conocimientos con IA, flujos de trabajo inteligentes y modelos operativos adaptables que capacitan a un personal dinámico, mejoran la experiencia del empleado y aceleran la transformación empresarial.

 Estrategia empresarial y de RR. HH. impulsada por IA

Ayudamos a los clientes a definir e innovar en sus estrategias empresariales y de RR. HH. basadas en IA mediante el uso de Oracle Cloud HCM y plataformas conectadas a la IA. Estas estrategias integran datos y automatización para mejorar el conocimiento del personal, optimizar la toma de decisiones e impulsar la agilidad en toda la empresa.

El valor que aportamos

Las organizaciones que pasan de sistemas de RR. HH. on-premises heredados a Oracle Cloud HCM confían en IBM para planificar y ejecutar una migración fluida, garantizando la integridad de los datos, el cumplimiento y una interrupción mínima.

Las empresas multinacionales utilizan la experiencia de IBM para unificar procesos y sistemas de RR. HH. dispares en todas las regiones, lo que permite aplicar políticas coherentes, centralizar la elaboración de informes y mejorar la colaboración global.

IBM ayuda a las organizaciones a aprovechar las capacidades analíticas de Oracle Cloud HCM para obtener conocimientos sobre el rendimiento del personal, la rotación y las brechas de competencias,respaldando la toma de decisiones y las estrategias de gestión y adquisición de talento basadas en datos.

Cómo aportamos valor
Cómo aportamos valor

Desde el tipo de implementación hasta el área de negocio, cada paso de nuestro proceso está impulsado por aceleradores de IA y un enfoque claro: ayudarle a conseguir resultados más saludables y resilientes.

Caso de éxito

Gobierno escocés Transformar servicios, desbloquear valor con Oracle nube IBM y el Gobierno escocés colaboraron estrechamente para superar las limitaciones heredadas de sus sistemas internos fragmentados y crear juntos un nuevo sistema compartido que sirva de base para el futuro.
Sectores

Aportamos nuestra amplia experiencia en Oracle Cloud HCM a cada sector, diseñando soluciones a medida que abordan los retos y funciones específicos de cada uno de ellos.

Sector público Servicios financieros Alta tecnología Fabricación
Servicios relacionados Oracle Cloud ERP
Optimice las operaciones de su organización, mejore su visión financiera y prepare su empresa para el futuro con las soluciones ERP de Oracle.
Oracle Cloud SCM
Logre operaciones de cadena de suministro inteligentes, conectadas y resilientes con Oracle Cloud SCM. Esta completa suite ofrece visibilidad en tiempo real, análisis predictivo y automatización en las áreas de planificación, compras, fabricación, inventario y logística.
Oracle Cloud Infrastructure
Implemente todas sus cargas de trabajo en una plataforma en la nube resiliente, segura y de alto rendimiento, diseñada como una plataforma de sistemas de misión crítica.
Próximos pasos

¿Tiene curiosidad por saber cómo IBM Consulting puede ayudar a su empresa? Póngase en contacto con nosotros y le responderemos a sus preguntas, le explicaremos cómo pueden ayudarle nuestros servicios de consultoría empresarial y exploraremos los próximos pasos a seguir.

