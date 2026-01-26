Ayude a su organización a transformar las operaciones de recursos humanos con Oracle Cloud Human Capital Management (HCM). Gracias a su amplia experiencia en Oracle y a su profundo conocimiento del sector, IBM guía a los clientes en la estrategia, el diseño y la implementación para modernizar la gestión del personal, la gestión del talento y los procesos de nómina.

Nuestro equipo global de especialistas certificados en Oracle Cloud HCM se centra en alinear la tecnología con los objetivos de negocio, integrar Oracle Cloud HCM con otros sistemas empresariales e impulsar la adopción por parte de los usuarios mediante la gestión del cambio. Con un soporte y una optimización continuos, IBM permite a sus clientes obtener una mayor eficiencia, conocimiento y compromiso de los empleados a partir de su inversión en Oracle Cloud Human Capital Management.