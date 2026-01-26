Capacite al personal, optimice los RR. HH. e impulse la transformación digital con un diseño e implementación expertos de HCM
Ayude a su organización a transformar las operaciones de recursos humanos con Oracle Cloud Human Capital Management (HCM). Gracias a su amplia experiencia en Oracle y a su profundo conocimiento del sector, IBM guía a los clientes en la estrategia, el diseño y la implementación para modernizar la gestión del personal, la gestión del talento y los procesos de nómina.
Nuestro equipo global de especialistas certificados en Oracle Cloud HCM se centra en alinear la tecnología con los objetivos de negocio, integrar Oracle Cloud HCM con otros sistemas empresariales e impulsar la adopción por parte de los usuarios mediante la gestión del cambio. Con un soporte y una optimización continuos, IBM permite a sus clientes obtener una mayor eficiencia, conocimiento y compromiso de los empleados a partir de su inversión en Oracle Cloud Human Capital Management.
Implemente de forma rápida Oracle Cloud HCM para modernizar y optimizar los procesos de RR. HH., reducir el trabajo manual y mejorar la productividad. Nuestro enfoque permite a su organización lograr una gestión del personal más rápida, eficiente y escalable.
IBM mejora la experiencia del empleado con Oracle Cloud HCM optimizando los flujos de trabajo, habilitando capacidades de IA agéntica y guiándole de forma eficaz a través de los cambios. Esto impulsa un mayor compromiso, productividad y satisfacción en todo el personal.
Optimice y rediseñe los procesos de RR. HH., reduzca el trabajo manual y mejore la productividad con IA agéntica, aprovechando las capacidades de los módulos Oracle Cloud HCM y la potencia de watsonx, el portfolio insignia de productos de IA de IBM.
IBM Oracle Consulting es ahora más grande y mejor. Hemos adquirido dos empresas líderes partners de Oracle, IBM® Applications Software Technology e IBM Symatrix, para ofrecer servicios ampliados, nuevas ofertas y una profundidad y amplitud de experiencia sin igual en el sector.
IBM ayuda a las organizaciones a modernizar los recursos humanos con Oracle Cloud HCM, combinando conocimientos impulsados por IA y automatización para mejorar la experiencia del empleado, optimizar la toma de decisiones y crear un personal ágil y preparado para el futuro, alineado con el crecimiento del negocio.
IBM ayuda a las organizaciones a reinventar su estrategia de RR. HH. integrando conocimientos con IA, flujos de trabajo inteligentes y modelos operativos adaptables que capacitan a un personal dinámico, mejoran la experiencia del empleado y aceleran la transformación empresarial.
Ayudamos a los clientes a definir e innovar en sus estrategias empresariales y de RR. HH. basadas en IA mediante el uso de Oracle Cloud HCM y plataformas conectadas a la IA. Estas estrategias integran datos y automatización para mejorar el conocimiento del personal, optimizar la toma de decisiones e impulsar la agilidad en toda la empresa.
Las organizaciones que pasan de sistemas de RR. HH. on-premises heredados a Oracle Cloud HCM confían en IBM para planificar y ejecutar una migración fluida, garantizando la integridad de los datos, el cumplimiento y una interrupción mínima.
Las empresas multinacionales utilizan la experiencia de IBM para unificar procesos y sistemas de RR. HH. dispares en todas las regiones, lo que permite aplicar políticas coherentes, centralizar la elaboración de informes y mejorar la colaboración global.
IBM ayuda a las organizaciones a aprovechar las capacidades analíticas de Oracle Cloud HCM para obtener conocimientos sobre el rendimiento del personal, la rotación y las brechas de competencias,respaldando la toma de decisiones y las estrategias de gestión y adquisición de talento basadas en datos.
Aportamos nuestra amplia experiencia en Oracle Cloud HCM a cada sector, diseñando soluciones a medida que abordan los retos y funciones específicos de cada uno de ellos.
Transforme las experiencias del personal y la prestación de servicios con nuestra amplia experiencia en la administración pública y las soluciones Oracle Cloud HCM diseñadas para la modernización del sector público.
Mejore el cumplimiento, la seguridad y la agilidad del personal gracias a nuestras probadas capacidades de Oracle Cloud HCM.
Acelere la innovación y habilite flujos de trabajo inteligentes con las soluciones Oracle Cloud HCM impulsadas por IA.
Mejore el compromiso de los empleados y la resiliencia operativa con nuestras soluciones Oracle HCM Cloud.
