IBM Applications Software Technology

Desde que nos unimos a IBM, hemos obtenido mayores oportunidades de aprendizaje, asistencia técnica dedicada para los productos y una mayor coordinación entre los departamentos de desarrollo, ventas y entrega.

Estos beneficios, combinados con la larga trayectoria de colaboración entre IBM y Oracle, ayudan a las organizaciones a desarrollar resiliencia, agilidad y transparencia, pilares esenciales para una transformación y un éxito duraderos.