Tres personas hablando durante una reunión

El ascenso estratégico de la IA agéntica

Descubra cómo transformar las operaciones para pasar de ganancias incrementales a resultados totalmente nuevos. 

Transformación del sector público y de los sistemas ERP, con el respaldo de IBM

IBM® Applications Software Technology es reconocida desde hace tiempo como líder en la modernización de la planificación de recursos empresariales (ERP) y la transformación del sector público con Oracle Cloud. Desde sistemas financieros y ERP hasta programas públicos de misión crítica, ayudamos a las organizaciones a optimizar sus operaciones, reforzar el cumplimiento y ofrecer mejores resultados a los ciudadanos y las partes interesadas. Con IBM y Oracle, aunamos escala global, innovación en IA y experiencia especializada para ayudar a los clientes a prosperar en un mundo complejo.
Beneficios 300 proyectos de éxito en la nube en el sector público 40 años de colaboración con Oracle Más de 500 Consultores certificados en IA agéntica
Capacidades
Aplicaciones Oracle Cloud

Ofrecemos soluciones de aplicaciones Oracle personalizadas que ayudan a garantizar que su organización interactúe con los ciudadanos de forma eficaz, funcione con eficiencia y gestione sus datos de forma segura.
Oracle Cloud Platform y tecnología

Aportamos una gran experiencia en una amplia variedad de soluciones tecnológicas y le ayudamos a garantizar que su arquitectura tenga en cuenta aspectos clave como la integración, la seguridad y, lo mejor de todo, la tranquilidad.
Servicios gestionados de Oracle Cloud

Le ayudamos a cambiar su enfoque de la resolución de problemas a la mejora continua de las operaciones de TI con nuestros servicios integrales para infraestructura, plataforma, aplicaciones y DevOps.
IBM Rapid Testing for Oracle Cloud

Ofrecemos un servicio de pruebas automatizadas totalmente integrado que ayuda a garantizar la calidad, la escalabilidad y la disponibilidad de sus aplicaciones en la nube de Oracle.
Evaluaciones de la nube

Ofrecemos nuestro marco de evaluación de la nube: un conjunto de herramientas, metodologías y buenas prácticas que examinan sus requisitos empresariales específicos y proporcionan hojas de ruta detalladas.
Centro de Excelencia K-12

Aportamos una experiencia sin igual en la implementación de Oracle en centros educativos K-12, lo que permite que su institución pueda apreciar rápidamente el valor de la automatización, la integración, la facilidad de uso, el autoservicio y los nuevos paradigmas para la elaboración de informes.

Una asociación estratégica

Construir juntos la vitalidad empresarial

Desde que nos unimos a IBM, hemos obtenido mayores oportunidades de aprendizaje, asistencia técnica dedicada para los productos y una mayor coordinación entre los departamentos de desarrollo, ventas y entrega.

Estos beneficios, combinados con la larga trayectoria de colaboración entre IBM y Oracle, ayudan a las organizaciones a desarrollar resiliencia, agilidad y transparencia, pilares esenciales para una transformación y un éxito duraderos.
Dos personas conversando en un escritorio en una oficina

El valor que aportamos

Le ayudamos a publicar datos financieros y operativos claros y accesibles, lo que permite a los ciudadanos realizar un seguimiento del gasto y los resultados de los proyectos. Esto genera confianza en el público gracias a procesos auditables y coherentes.

Trabajamos con usted para consolidar los sistemas aislados en una única fuente fiable, reduciendo la duplicación de esfuerzos entre departamentos y proporcionando menores costes a largo plazo mediante la automatización de procesos y los servicios compartidos.

Le ayudamos a aplicar flujos de trabajo estandarizados que se ajustan a las normativas públicas y le proporcionamos informes automatizados para los organismos de supervisión estatales y federales. Esto minimiza el riesgo de fraude, despilfarro y abuso gracias a unos controles más eficaces.

Ayudamos a implementar herramientas intuitivas para los empleados en tareas rutinarias como compras, RR. HH. y nóminas. También facilitamos la colaboración entre organismos con sistemas basados en la nube. Estas mejoras liberan al personal de tareas manuales repetitivas para que puedan centrarse en las prioridades de atención al ciudadano.

Podemos proporcionar a los líderes paneles de control y análisis en tiempo real, lo que les permite planificar de forma proactiva los presupuestos, las necesidades de personal y la respuesta ante emergencias, así como fomentar políticas basadas en datos que utilizan conjuntos de datos integrados.

Ayudamos a adaptarse con rapidez a los cambios en las políticas, los cambios en la financiación o las emergencias, y permitimos a las agencias adoptar nuevos modelos de servicio (como la interacción móvil o los chatbots con IA). También ayudamos a preparar las operaciones para el futuro con plataformas ERP en la nube escalables.

Cómo aportamos valor
Cómo aportamos valor

Desde el tipo de implementación hasta el área de negocio, cada paso de nuestro proceso está impulsado por aceleradores de IA y un enfoque claro: ayudarle a conseguir resultados más saludables y resilientes.

Sectores

Gobierno Centros educativos K-12 Energía y suministros Viajes y transporte
Conocimientos
Una persona trabajando con un portátil
Soluciones para el sector educativo K–12: gestión del capital humano

Simplifique los procesos, maximice los recursos y reduzca los costes.

Tres personas colaborando alrededor de ordenadores portátiles
IBM Rapid Testing for Oracle Cloud

Pruebas automatizadas rápidas para cada actualización de Oracle Cloud.

Un profesor interactuando con sus alumnos utilizando una tablet en un aula
Soluciones para el sector educativo K–12: finanzas

Transforme el paradigma de los análisis y los informes financieros para los centros educativos K–12.

Servicios relacionados IBM Accelalpha
Como parte del ecosistema de Oracle de IBM Consulting, IBM Accelalpha aporta a Oracle Cloud una amplia experiencia en la transformación de la cadena de suministro y la logística. Ofrecemos una transformación integral con IA, automatización y buenas prácticas del sector. Gracias a la escala global de IBM y a la especialización de IBM Accelalpha en la cadena de suministro, nuestros clientes obtienen resultados empresariales más rápidos e inteligentes.
IBM Symatrix
Fundada con un enfoque en Oracle Human Capital Management (HCM), IBM Symatrix lleva más de dos décadas ayudando a las organizaciones a desbloquear al máximo sus aplicaciones empresariales. No solo implementamos Oracle, sino que lo optimizamos para que funcione de manera más inteligente y proporcione a nuestros clientes el ROI esperado.
Servicios de consultoría de Oracle de IBM
Con más de 10 000 consultores especializados en Oracle Cloud que han ayudado a las empresas a completar con éxito más de 6500 proyectos de Oracle, IBM ofrece servicios y consultoría de Oracle a los clientes, lo que incluye una hoja de ruta para su inversión en la transformación de la nube, desde la consultoría hasta la implementación de la nube y el soporte técnico.
Próximos pasos

¿Tiene curiosidad por saber cómo IBM Consulting puede ayudar a su empresa? Póngase en contacto con nosotros y le responderemos a sus preguntas, le explicaremos cómo pueden ayudarle nuestros servicios de consultoría empresarial y exploraremos los próximos pasos a seguir.

Conviértase en un consultor comprometido y únase a nuestro equipo de profesionales dedicados que impulsan la innovación y el cambio.

Haga crecer su negocio con IBM. Amplíe su crecimiento con nuestras soluciones tecnológicas innovadoras, incentivos y recursos.

Consulte nuestra última colección de informes, guías y artículos de thought leadership para ayudarle a hacer crecer su negocio.

