Impulsamos la transformación digital en el sector público
IBM® Applications Software Technology es reconocida desde hace tiempo como líder en la modernización de la planificación de recursos empresariales (ERP) y la transformación del sector público con Oracle Cloud. Desde sistemas financieros y ERP hasta programas públicos de misión crítica, ayudamos a las organizaciones a optimizar sus operaciones, reforzar el cumplimiento y ofrecer mejores resultados a los ciudadanos y las partes interesadas. Con IBM y Oracle, aunamos escala global, innovación en IA y experiencia especializada para ayudar a los clientes a prosperar en un mundo complejo.
Ofrecemos soluciones de aplicaciones Oracle personalizadas que ayudan a garantizar que su organización interactúe con los ciudadanos de forma eficaz, funcione con eficiencia y gestione sus datos de forma segura.
Aportamos una gran experiencia en una amplia variedad de soluciones tecnológicas y le ayudamos a garantizar que su arquitectura tenga en cuenta aspectos clave como la integración, la seguridad y, lo mejor de todo, la tranquilidad.
Le ayudamos a cambiar su enfoque de la resolución de problemas a la mejora continua de las operaciones de TI con nuestros servicios integrales para infraestructura, plataforma, aplicaciones y DevOps.
Ofrecemos un servicio de pruebas automatizadas totalmente integrado que ayuda a garantizar la calidad, la escalabilidad y la disponibilidad de sus aplicaciones en la nube de Oracle.
Ofrecemos nuestro marco de evaluación de la nube: un conjunto de herramientas, metodologías y buenas prácticas que examinan sus requisitos empresariales específicos y proporcionan hojas de ruta detalladas.
Aportamos una experiencia sin igual en la implementación de Oracle en centros educativos K-12, lo que permite que su institución pueda apreciar rápidamente el valor de la automatización, la integración, la facilidad de uso, el autoservicio y los nuevos paradigmas para la elaboración de informes.
Desde que nos unimos a IBM, hemos obtenido mayores oportunidades de aprendizaje, asistencia técnica dedicada para los productos y una mayor coordinación entre los departamentos de desarrollo, ventas y entrega.
Estos beneficios, combinados con la larga trayectoria de colaboración entre IBM y Oracle, ayudan a las organizaciones a desarrollar resiliencia, agilidad y transparencia, pilares esenciales para una transformación y un éxito duraderos.
Le ayudamos a publicar datos financieros y operativos claros y accesibles, lo que permite a los ciudadanos realizar un seguimiento del gasto y los resultados de los proyectos. Esto genera confianza en el público gracias a procesos auditables y coherentes.
Trabajamos con usted para consolidar los sistemas aislados en una única fuente fiable, reduciendo la duplicación de esfuerzos entre departamentos y proporcionando menores costes a largo plazo mediante la automatización de procesos y los servicios compartidos.
Le ayudamos a aplicar flujos de trabajo estandarizados que se ajustan a las normativas públicas y le proporcionamos informes automatizados para los organismos de supervisión estatales y federales. Esto minimiza el riesgo de fraude, despilfarro y abuso gracias a unos controles más eficaces.
Ayudamos a implementar herramientas intuitivas para los empleados en tareas rutinarias como compras, RR. HH. y nóminas. También facilitamos la colaboración entre organismos con sistemas basados en la nube. Estas mejoras liberan al personal de tareas manuales repetitivas para que puedan centrarse en las prioridades de atención al ciudadano.
Podemos proporcionar a los líderes paneles de control y análisis en tiempo real, lo que les permite planificar de forma proactiva los presupuestos, las necesidades de personal y la respuesta ante emergencias, así como fomentar políticas basadas en datos que utilizan conjuntos de datos integrados.
Ayudamos a adaptarse con rapidez a los cambios en las políticas, los cambios en la financiación o las emergencias, y permitimos a las agencias adoptar nuevos modelos de servicio (como la interacción móvil o los chatbots con IA). También ayudamos a preparar las operaciones para el futuro con plataformas ERP en la nube escalables.
Desde el tipo de implementación hasta el área de negocio, cada paso de nuestro proceso está impulsado por aceleradores de IA y un enfoque claro: ayudarle a conseguir resultados más saludables y resilientes.
Aumente la eficacia y mejore los servicios a los electores con nuestras soluciones sectoriales prediseñadas para el gobierno estatal y local.
Nuestro Centro de Excelencia K-12 aporta un gran valor con propiedad intelectual que aborda cuestiones como el salario de los contratos de los profesores, la contabilidad de las actividades de los alumnos y la elaboración de presupuestos para los puestos. También ofrece una biblioteca de informes personalizados y paneles de control para directores, inspectores y padres.
Resuelva los retos empresariales críticos y transforme las operaciones mediante el uso de datos enriquecidos y potentes tecnologías que integran la optimización de la IA.
Mejore las operaciones y obtenga una mejor perspectiva abordando la planificación y programación del servicio, la gestión de la flota, la experiencia de los pasajeros, la seguridad y el cumplimiento y la gestión de costes.
Simplifique los procesos, maximice los recursos y reduzca los costes.
Pruebas automatizadas rápidas para cada actualización de Oracle Cloud.
Transforme el paradigma de los análisis y los informes financieros para los centros educativos K–12.
¿Tiene curiosidad por saber cómo IBM Consulting puede ayudar a su empresa? Póngase en contacto con nosotros y le responderemos a sus preguntas, le explicaremos cómo pueden ayudarle nuestros servicios de consultoría empresarial y exploraremos los próximos pasos a seguir.
Conviértase en un consultor comprometido y únase a nuestro equipo de profesionales dedicados que impulsan la innovación y el cambio.
Haga crecer su negocio con IBM. Amplíe su crecimiento con nuestras soluciones tecnológicas innovadoras, incentivos y recursos.
Consulte nuestra última colección de informes, guías y artículos de thought leadership para ayudarle a hacer crecer su negocio.