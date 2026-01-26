IBM Symatrix

El ascenso estratégico de la IA agéntica

Descubra cómo transformar las operaciones para pasar de ganancias incrementales a resultados totalmente nuevos. 

Amplia experiencia en HCM e IBM Payroll Services with Oracle, respaldada por IBM

IBM® Symatrix ayuda a las organizaciones a lograr una verdadera transformación, no solo una implementación, con más de 20 años de experiencia en Oracle Human Capital Management (HCM). Combinamos un profundo conocimiento funcional con conocimientos impulsados por IA, automatización y metodologías probadas para ofrecer resultados medibles como eficiencia, cumplimiento y ROI.

Al actuar como una extensión de su equipo, gestionamos todo, desde la nómina y las pruebas hasta la migración a la nube y el soporte continuo, garantizando el valor a largo plazo tras la puesta en marcha. Junto con IBM Consulting, Oracle y nuestros partners del ecosistema, IBM Symatrix proporciona la escala y la innovación necesarias para ayudar a las empresas a modernizarse con total confianza y alcanzar un éxito sostenible.

 
Beneficios Más de 25 años de experiencia en Oracle 56 puntuación neta del promotor 3 acreditaciones: ISO27001, BACs y Cyber Essentials
Capacidades
Oracle Cloud HCM

Una suite basada en la nube y con IA que gestiona todo el ciclo de vida de los empleados, desde la contratación hasta la jubilación.
Oracle Cloud ERP

Una suite basada en la nube que optimiza las finanzas, las compras y la gestión de proyectos para tomar decisiones empresariales más inteligentes.
Servicios de consultoría de primera clase

Desde el business case de la inversión y la hoja de ruta hasta el intercambio de conocimientos para la optimización, una mayor participación y la obtención de resultados.
IBM Managed Services with Oracle

Asistencia integral para ejecutar, optimizar y mejorar las aplicaciones Oracle y los entornos en la nube.
IBM Payroll Services with Oracle

Soluciones de nómina gestionadas por expertos que agilizan, optimizan y garantizan el cumplimiento dentro de Oracle HCM.

Una asociación estratégica

Construir juntos la vitalidad empresarial

Desde que nos unimos a IBM, hemos obtenido mayores oportunidades de aprendizaje, asistencia técnica dedicada para los productos y una mayor coordinación entre los departamentos de desarrollo, ventas y entrega.

Estos beneficios, combinados con la larga trayectoria de colaboración entre IBM y Oracle, ayudan a las organizaciones a desarrollar resiliencia, agilidad y transparencia, pilares esenciales para una transformación y un éxito duraderos.
El valor que aportamos

Con más de 25 años de experiencia en Oracle HR y Payroll, trabajamos con usted para lograr los resultados deseados.

IBM Symatrix ofrece acuerdos de nivel de servicio (SLA) de alta calidad en materia de administración de sistemas, asistencia técnica, seguridad y gestión de proyectos.

Le guiamos a lo largo de todo el proceso, desde el desarrollo inicial del business case hasta la implementación, el soporte de aplicaciones y la externalización operativa de la nómina.

Cómo aportamos valor
Cómo aportamos valor

Desde el tipo de implementación hasta el área de negocio, cada paso de nuestro proceso está impulsado por aceleradores de IA y un enfoque claro: ayudarle a conseguir resultados más saludables y resilientes.

Sectores

Servicios financieros Educación superior Servicios profesionales Comercio minorista y hostelería
Conocimientos
Tres compañeros de trabajo conversando
Servicios gestionados de próxima generación para Oracle Cloud y EBS
Impulse la eficiencia y la resiliencia con IBM Managed Services with Oracle
Dos compañeros de trabajo sonrientes trabajando con un ordenador portátil en una oficina
IBM Payroll Services with Oracle
Prestación de servicios de gestión integral de nóminas
Servicios relacionados IBM Accelalpha
Como parte del ecosistema de Oracle de IBM Consulting, IBM Accelalpha aporta a Oracle Cloud una amplia experiencia en la transformación de la cadena de suministro y la logística. Ofrecemos una transformación integral con IA, automatización y buenas prácticas del sector. Gracias a la escala global de IBM y a la especialización de IBM Accelalpha en la cadena de suministro, nuestros clientes obtienen resultados empresariales más rápidos e inteligentes.
IBM Applications Software Technology
Las organizaciones del sector público confían en IBM Applications Software Technology para modernizar la nube ERP y acelerar la implementación de HCM. En colaboración con IBM y Oracle, combinamos la amplia experiencia de IBM Applications Software Technology en el sector público con la capacidad de entrega global y las capacidades de IA de IBM para ofrecer resultados transformadores.
Servicios de consultoría de Oracle de IBM
Con más de 10 000 consultores especializados en Oracle Cloud que han ayudado a las empresas a completar con éxito más de 6500 proyectos de Oracle, IBM ofrece servicios y consultoría de Oracle a los clientes, lo que incluye una hoja de ruta para su inversión en la transformación de la nube, desde la consultoría hasta la implementación de la nube y el soporte técnico.
Próximos pasos

¿Tiene curiosidad por saber cómo IBM Consulting puede ayudar a su empresa? Póngase en contacto con nosotros y le responderemos a sus preguntas, le explicaremos cómo pueden ayudarle nuestros servicios de consultoría empresarial y exploraremos los próximos pasos a seguir.

