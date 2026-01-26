Detrás de cada nube… impulsando la transformación digital
IBM® Symatrix ayuda a las organizaciones a lograr una verdadera transformación, no solo una implementación, con más de 20 años de experiencia en Oracle Human Capital Management (HCM). Combinamos un profundo conocimiento funcional con conocimientos impulsados por IA, automatización y metodologías probadas para ofrecer resultados medibles como eficiencia, cumplimiento y ROI.
Al actuar como una extensión de su equipo, gestionamos todo, desde la nómina y las pruebas hasta la migración a la nube y el soporte continuo, garantizando el valor a largo plazo tras la puesta en marcha. Junto con IBM Consulting, Oracle y nuestros partners del ecosistema, IBM Symatrix proporciona la escala y la innovación necesarias para ayudar a las empresas a modernizarse con total confianza y alcanzar un éxito sostenible.
Una suite basada en la nube y con IA que gestiona todo el ciclo de vida de los empleados, desde la contratación hasta la jubilación.
Una suite basada en la nube que optimiza las finanzas, las compras y la gestión de proyectos para tomar decisiones empresariales más inteligentes.
Desde el business case de la inversión y la hoja de ruta hasta el intercambio de conocimientos para la optimización, una mayor participación y la obtención de resultados.
Asistencia integral para ejecutar, optimizar y mejorar las aplicaciones Oracle y los entornos en la nube.
Soluciones de nómina gestionadas por expertos que agilizan, optimizan y garantizan el cumplimiento dentro de Oracle HCM.
Desde que nos unimos a IBM, hemos obtenido mayores oportunidades de aprendizaje, asistencia técnica dedicada para los productos y una mayor coordinación entre los departamentos de desarrollo, ventas y entrega.
Estos beneficios, combinados con la larga trayectoria de colaboración entre IBM y Oracle, ayudan a las organizaciones a desarrollar resiliencia, agilidad y transparencia, pilares esenciales para una transformación y un éxito duraderos.
Con más de 25 años de experiencia en Oracle HR y Payroll, trabajamos con usted para lograr los resultados deseados.
IBM Symatrix ofrece acuerdos de nivel de servicio (SLA) de alta calidad en materia de administración de sistemas, asistencia técnica, seguridad y gestión de proyectos.
Le guiamos a lo largo de todo el proceso, desde el desarrollo inicial del business case hasta la implementación, el soporte de aplicaciones y la externalización operativa de la nómina.
El sector financiero está en constante cambio. IBM Symatrix ha ayudado a su sector a liberar las infinitas posibilidades de sus aplicaciones empresariales con servicios de aplicaciones gestionadas y nóminas gestionadas a nivel global.
El panorama está cambiando y las universidades comprenden que, al adoptar la tecnología para permitir que su organización trabaje de forma más inteligente, pueden dar rienda suelta a un sinfín de posibilidades. IBM Symatrix puede ayudarle a optimizar sus aplicaciones empresariales, además de proporcionarle un servicio de informes HESA.
Con un personal altamente cualificado, disparidades salariales, objetivos de diversidad e inclusión, recortes de gastos y un panorama competitivo, el personal es su activo más valioso. IBM Symatrix ha ayudado a su sector a optimizar las aplicaciones empresariales con servicios gestionados de aplicaciones y nóminas gestionadas a nivel global.
La transformación digital está generando nuevas oportunidades y retos para las tiendas de comercio minorista. Los minoristas tienen también una enorme tarea por delante en lo que respecta al cambio de estaciones. Esta fluctuación en la dotación de personal es fundamental y los retos que plantea en materia de empleo temporal son palpables.
