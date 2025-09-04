Implementación, integración y gestión de soluciones Oracle Cloud
IBM® Accelalpha, ahora parte de IBM Consulting, es líder de confianza en la transformación de la cadena de suministro con Oracle Cloud. Desde la logística y el cumplimiento comercial hasta la gestión de almacenes y las cadenas de suministro conectadas, ayudamos a los clientes a eliminar los cuellos de botella, acelerar las entregas y desarrollar la resiliencia.
Más allá de nuestra experiencia en la cadena de suministro, IBM Accelalpha sigue ofreciendo implementaciones de Oracle Cloud basadas en múltiples pilares, que incluyen Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprise Performance Management (EPM), Customer Experience (CX) y Human Capital Management (HCM), desde la estrategia y el diseño hasta la implementación y el soporte, ahora reforzadas por IBM Consulting. Junto con IBM y Oracle, combinamos nuestra experiencia especializada en aplicaciones Oracle Cloud con soluciones a escala global y con IA para ofrecer negocios más inteligentes, rápidos y saludables.
Una suite basada en la nube que optimiza las finanzas, las compras y la gestión de proyectos para tomar decisiones empresariales más inteligentes.
Una suite basada en la nube y con IA que gestiona todo el ciclo de vida de los empleados, desde la contratación hasta la jubilación.
Una suite de gestión del rendimiento que facilita la planificación, la elaboración de presupuestos, la previsión y la elaboración de informes para alinear la estrategia con la ejecución.
Una plataforma integrada que conecta la planificación, el abastecimiento, la fabricación, la logística y el mantenimiento para impulsar la agilidad y la resiliencia.
Una suite de experiencia del cliente que unifica el marketing, las ventas, el servicio y el comercio para ofrecer experiencias personalizadas de principio a fin.
Desde que nos unimos a IBM, hemos obtenido mayores oportunidades de aprendizaje, asistencia técnica dedicada para los productos y una mayor coordinación entre los departamentos de desarrollo, ventas y entrega.
Estos beneficios, combinados con la larga trayectoria de colaboración entre IBM y Oracle, ayudan a las organizaciones a desarrollar resiliencia, agilidad y transparencia, pilares esenciales para una transformación y un éxito duraderos.
Hacemos posible una reducción cuantificable de los costes mediante la automatización de los flujos de trabajo clave y la optimización de las implementaciones de Oracle Cloud. Los clientes informan de una reducción de los costes de TI, ahorros adicionales y una disminución de los gastos generales manuales gracias a aplicaciones como Oracle Cloud ERP, EPM y Supply Chain.
Ayudamos a nuestros clientes a ofrecer un servicio de atención al cliente más rápido y coherente mediante el uso de Oracle CX. Desde portales de autoservicio hasta servicios de campo, los clientes están transformando los flujos de trabajo de asistencia y aumentando la satisfacción de los clientes en todos los canales.
Simplificamos las operaciones mediante el uso de Oracle Cloud, desde las finanzas hasta la logística. Nuestros clientes eliminan los cuellos de botella con la automatización y los flujos de trabajo basados en funciones. Ofrecemos una transformación digital integral con las aplicaciones Oracle Cloud.
Nuestros clientes han experimentado mejoras significativas en sus procesos financieros, como el order-to-cash. Estas mejoras incluyen reducciones notables en la planificación financiera y el cierre gracias al uso de Oracle EPM.
Ayudamos a los líderes del sector logístico y de la fabricación a optimizar la planificación, el cumplimiento y la ejecución de pedidos mediante el uso de Oracle Supply Chain Management (SCM), Global Trade Management (GTM), Oracle Transportation Management (OTM) y Oracle Warehouse Management System (WMS). Nuestras completas soluciones Oracle garantizan una entrega más rápida, mejoran la satisfacción del cliente y permiten una coordinación instantánea entre las redes de suministro globales.
Aportamos nuestra amplia experiencia en Oracle Cloud a cada sector, diseñando soluciones a medida que abordan los retos y funciones específicos de cada uno de ellos, desde la volatilidad de la cadena de suministro hasta las exigencias normativas y las expectativas de los clientes.
Transformamos las operaciones de fabricación con Oracle Cloud Manufacturing, el sistema de gestión de almacenes (WMS) y el IoT. Los clientes se benefician del seguimiento del inventario en tiempo real, los flujos de trabajo automatizados de almacén y producción y la trazabilidad global, lo que se traduce en un cumplimiento más rápido de los pedidos, una reducción de los desechos y un control normativo más estricto.
Ayudamos a las empresas de alta tecnología a adaptarse a los ciclos rápidos de los productos y a las interrupciones del suministro. Implementamos Oracle SCM, Configure Price Quote (CPQ), GTM y OTM, con nuestro kit de herramientas iAccel, para ayudar a garantizar entregas rápidas y conformes con la normativa, así como configuraciones escalables. Los clientes consiguen cadenas de suministro resilientes, lanzamientos más rápidos y operaciones comerciales más fluidas.
En servicios financieros, implementamos Oracle ERP, Account Reconciliation Cloud Service (ARCS) y EPM para automatizar la elaboración de informes reglamentarios, la conciliación de saldos y el cierre financiero. Los clientes optimizan los ciclos de cierre, mejoran la preparación para las auditorías y obtienen conocimientos financieros en tiempo real, lo que les permite tomar decisiones más rápidas y reducir el riesgo.
Las empresas de servicios profesionales ganan en eficiencia y agilidad gracias a Oracle Cloud ERP, Oracle Cloud Human Capital Management (HCM) y la gestión financiera de proyectos, implementados con nuestra ayuda. Integramos la planificación de recursos, la automatización de la facturación y el análisis del personal, ayudando a las empresas a mejorar la utilización, reducir los gastos generales y escalar la prestación de servicios a los clientes de manera fluida.
En el sector de las comunicaciones, utilizamos Oracle CPQ, Subscription Management y Cloud CX para ofrecer ofertas personalizadas, facturación flexible y asistencia de alta calidad. Los clientes lanzan nuevos paquetes de servicios con mayor rapidez, mejoran la incorporación de clientes e impulsan la satisfacción y la retención de los suscriptores.
