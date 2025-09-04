IBM® Accelalpha, ahora parte de IBM Consulting, es líder de confianza en la transformación de la cadena de suministro con Oracle Cloud. Desde la logística y el cumplimiento comercial hasta la gestión de almacenes y las cadenas de suministro conectadas, ayudamos a los clientes a eliminar los cuellos de botella, acelerar las entregas y desarrollar la resiliencia.

Más allá de nuestra experiencia en la cadena de suministro, IBM Accelalpha sigue ofreciendo implementaciones de Oracle Cloud basadas en múltiples pilares, que incluyen Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprise Performance Management (EPM), Customer Experience (CX) y Human Capital Management (HCM), desde la estrategia y el diseño hasta la implementación y el soporte, ahora reforzadas por IBM Consulting. Junto con IBM y Oracle, combinamos nuestra experiencia especializada en aplicaciones Oracle Cloud con soluciones a escala global y con IA para ofrecer negocios más inteligentes, rápidos y saludables.