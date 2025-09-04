IBM Accelalpha

Implementación, integración y gestión de soluciones Oracle Cloud

Evaluación Business Maturity Index
Dos personas trabajando juntas en un ordenador portátil

El ascenso estratégico de la IA agéntica

Descubra cómo transformar las operaciones para pasar de ganancias incrementales a resultados totalmente nuevos. 

Obtener el informe IBV

Profundo conocimiento de la cadena de suministro, con la tecnología de IBM

IBM® Accelalpha, ahora parte de IBM Consulting, es líder de confianza en la transformación de la cadena de suministro con Oracle Cloud. Desde la logística y el cumplimiento comercial hasta la gestión de almacenes y las cadenas de suministro conectadas, ayudamos a los clientes a eliminar los cuellos de botella, acelerar las entregas y desarrollar la resiliencia.

Más allá de nuestra experiencia en la cadena de suministro, IBM Accelalpha sigue ofreciendo implementaciones de Oracle Cloud basadas en múltiples pilares, que incluyen Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprise Performance Management (EPM), Customer Experience (CX) y Human Capital Management (HCM), desde la estrategia y el diseño hasta la implementación y el soporte, ahora reforzadas por IBM Consulting. Junto con IBM y Oracle, combinamos nuestra experiencia especializada en aplicaciones Oracle Cloud con soluciones a escala global y con IA para ofrecer negocios más inteligentes, rápidos y saludables.
Beneficios +790 consultores de Oracle > 600 proyectos ejecutados en 2024 400 clientes únicos en Oracle Cloud Más de 600 certificaciones de Oracle +8 de experiencia media en aplicaciones Oracle
Capacidades
Oracle Cloud ERP

Una suite basada en la nube que optimiza las finanzas, las compras y la gestión de proyectos para tomar decisiones empresariales más inteligentes.
Oracle Cloud HCM

Una suite basada en la nube y con IA que gestiona todo el ciclo de vida de los empleados, desde la contratación hasta la jubilación.
Oracle Cloud EPM

Una suite de gestión del rendimiento que facilita la planificación, la elaboración de presupuestos, la previsión y la elaboración de informes para alinear la estrategia con la ejecución.
Oracle Cloud SCM

Una plataforma integrada que conecta la planificación, el abastecimiento, la fabricación, la logística y el mantenimiento para impulsar la agilidad y la resiliencia.
Oracle Cloud CX

Una suite de experiencia del cliente que unifica el marketing, las ventas, el servicio y el comercio para ofrecer experiencias personalizadas de principio a fin.

Una asociación estratégica

Construir juntos la vitalidad empresarial

Desde que nos unimos a IBM, hemos obtenido mayores oportunidades de aprendizaje, asistencia técnica dedicada para los productos y una mayor coordinación entre los departamentos de desarrollo, ventas y entrega.

Estos beneficios, combinados con la larga trayectoria de colaboración entre IBM y Oracle, ayudan a las organizaciones a desarrollar resiliencia, agilidad y transparencia, pilares esenciales para una transformación y un éxito duraderos.
Dos personas conversando en un escritorio en una oficina

El valor que aportamos

Hacemos posible una reducción cuantificable de los costes mediante la automatización de los flujos de trabajo clave y la optimización de las implementaciones de Oracle Cloud. Los clientes informan de una reducción de los costes de TI, ahorros adicionales y una disminución de los gastos generales manuales gracias a aplicaciones como Oracle Cloud ERP, EPM y Supply Chain.

Ayudamos a nuestros clientes a ofrecer un servicio de atención al cliente más rápido y coherente mediante el uso de Oracle CX. Desde portales de autoservicio hasta servicios de campo, los clientes están transformando los flujos de trabajo de asistencia y aumentando la satisfacción de los clientes en todos los canales.

Simplificamos las operaciones mediante el uso de Oracle Cloud, desde las finanzas hasta la logística. Nuestros clientes eliminan los cuellos de botella con la automatización y los flujos de trabajo basados en funciones. Ofrecemos una transformación digital integral con las aplicaciones Oracle Cloud.

Nuestros clientes han experimentado mejoras significativas en sus procesos financieros, como el order-to-cash. Estas mejoras incluyen reducciones notables en la planificación financiera y el cierre gracias al uso de Oracle EPM.

Ayudamos a los líderes del sector logístico y de la fabricación a optimizar la planificación, el cumplimiento y la ejecución de pedidos mediante el uso de Oracle Supply Chain Management (SCM), Global Trade Management (GTM), Oracle Transportation Management (OTM) y Oracle Warehouse Management System (WMS). Nuestras completas soluciones Oracle garantizan una entrega más rápida, mejoran la satisfacción del cliente y permiten una coordinación instantánea entre las redes de suministro globales.

Cómo aportamos valor
Gráfico de consultoría de Oracle que muestra el tipo de implementación, el área de negocio, los potenciadores de IA y el enfoque como paneles diferenciados
Cómo aportamos valor

Desde el tipo de implementación hasta el área de negocio, cada paso de nuestro proceso está impulsado por aceleradores de IA y un enfoque claro: ayudarle a conseguir resultados más saludables y resilientes.

Sectores

Aportamos nuestra amplia experiencia en Oracle Cloud a cada sector, diseñando soluciones a medida que abordan los retos y funciones específicos de cada uno de ellos, desde la volatilidad de la cadena de suministro hasta las exigencias normativas y las expectativas de los clientes.

Fabricación Alta tecnología Servicios financieros Servicios profesionales Comunicaciones

Conocimiento

Dibujo de dos cubos en perspectiva y en color
Transformación digital: 4 pasos para implementar con éxito la nube Más información
Varias flechas de diferentes colores que se acercan y se desplazan hacia la derecha
Cómo hacer que la transformación digital funcione para su negocio
Retos y soluciones para una implementación de éxito
Cinco cuadrados superpuestos en varios colores
Transformación de los ingresos para la fabricación industrial
Optimice los precios y las ventas con Oracle CPQ
Tres círculos que crecen en tamaño y se conectan sucesivamente
Mejore el éxito empresarial con una solución integral de Oracle Cloud
Colabore con IBM Accelalpha para simplificar su entorno tecnológico
Servicios relacionados IBM Applications Software Technology
Las organizaciones del sector público confían en IBM Applications Software Technology para modernizar la nube ERP y acelerar la implementación de HCM. En colaboración con IBM y Oracle, combinamos IBM Applications Software Technology, nuestra amplia experiencia en el sector público, la escala de entrega global de IBM y las capacidades de IA para ofrecer resultados transformadores.
IBM Symatrix
Fundada con un enfoque en Oracle HCM, IBM Symatrix lleva más de dos décadas ayudando a las organizaciones a desbloquear todo el potencial de sus aplicaciones empresariales. No solo implementamos Oracle, sino que lo optimizamos para que funcione de manera más inteligente y proporcione a nuestros clientes el ROI esperado.
Servicios de consultoría de Oracle de IBM
Con más de 10 000 consultores especializados en Oracle Cloud que han ayudado a las empresas a completar con éxito más de 6500 proyectos de Oracle, IBM ofrece servicios y consultoría de Oracle a los clientes, lo que incluye una hoja de ruta para su inversión en la transformación de la nube, desde la consultoría hasta la implementación de la nube y el soporte técnico.
Próximos pasos

¿Tiene curiosidad por saber cómo IBM Consulting puede ayudar a su empresa? Póngase en contacto con nosotros y le responderemos a sus preguntas, le explicaremos cómo pueden ayudarle nuestros servicios de consultoría empresarial y exploraremos los próximos pasos a seguir.

 Suscríbase a nuestro boletín semanal
Empleo en IBM Consulting

Conviértase en un consultor comprometido y únase a nuestro equipo de profesionales dedicados que impulsan la innovación y el cambio.

 Ver oportunidades profesionales Asociación con IBM

Haga crecer su negocio con IBM. Amplíe su crecimiento con nuestras soluciones tecnológicas innovadoras, incentivos y recursos.

 Únase a IBM® Partner Plus Visite la página de recursos de IBM Consulting

Consulte nuestra última colección de informes, guías y artículos de thought leadership para ayudarle a hacer crecer su negocio.

 Más información