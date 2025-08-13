A las tres semanas de su puesta en marcha, SG realizó su primera prueba importante de la nueva plataforma Oracle: ejecutar la nómina mensual de 20 000 empleados. La solución fue aprobada con gran éxito y desde entonces ha ayudado a SG a completar varios meses de procesamiento exitoso de nóminas mensuales.

"Hemos superado muchos hitos importantes desde la puesta en marcha, evitando todos los problemas potenciales que más nos preocupaban", afirma Reid. "Conseguir que los procesos críticos, como la nómina, los pagos y la presentación de informes financieros, funcionaran correctamente fue un primer paso fundamental. Las aplicaciones de Oracle Cloud nos proporcionan la sólida coherencia, transparencia y control que estábamos buscando.

Como se anticipó desde el principio, el proyecto no ha estado exento de desafíos. No todas las partes del sistema y los procesos asociados son aún óptimos. Reid también señala que algunos stakeholders todavía están haciendo la transición a nuevas formas de trabajar, y que la organización está experimentando los inevitables problemas posteriores a la puesta en marcha comunes en un cambio de esta escala y complejidad. Como resultado, no todas las partes de SG reconocen aún los beneficios de la transformación. Sin embargo, Reid confía en que la organización tiene la plataforma central y las capacidades que necesita para construir y optimizar. La escala del cambio es muy grande. Reid afirma que la mejora continua, las actualizaciones periódicas y las alianzas con Oracle e IBM permitirán abordar aquellas áreas que aún no son óptimas.

"El equipo de IBM ha desempeñado un papel crucial en el soporte posterior a la puesta en marcha, dándonos continuidad de experiencia y transferencia continua de conocimientos", dice Reid. "Juntos, hemos actuado rápidamente para abordar los problemas posteriores a la puesta en marcha, revalidando las decisiones clave de diseño en un entorno de 'modo en vivo' y garantizando que la solución y la plataforma permitan a todos los usuarios obtener todo el valor de la transformación".

Aunque queda mucho trabajo por hacer, en SG, los equipos ya pueden obtener una visión unificada de los datos financieros y de recursos humanos en la nube, lo que está impulsando una mejor toma de decisiones.

Reid señala: "Con IBM y Oracle, hemos habilitado la clásica versión única de la verdad. Ahora tenemos la capacidad de ejecutar informes y análisis en un conjunto de datos completo, en lugar de trabajar con dos conjuntos de datos separados. El impacto será significativo. Antes, las personas y el dinero no se unían; ahora sí lo hacen. Esa es la clave para permitirnos tomar decisiones mucho mejor informadas desde una perspectiva de gestión".

Continúa: “Trabajar en una estrategia común ha acercado a los compañeros de RR. HH. y finanzas para comprender y mejorar los datos, gestionar los cambios en la plataforma e integrar controles. Ya podemos ver muchas oportunidades para seguir mejorando, gracias a la tecnología compartida, un conjunto de datos común y el deseo de que el modelo operativo funcione lo mejor posible".

Según Reid, "Tenemos transparencia sobre los datos financieros en Oracle a un nivel mayor que el que teníamos en el sistema anterior. Los profesionales de las finanzas pueden profundizar en el libro mayor y el plan de cuentas para ver cada factura y cada partida de gastos. Por supuesto, se necesita tiempo para aprender estas nuevas herramientas y construir una amplia familiaridad, pero ya hay señales de que la calidad de los datos proporcionará un conocimiento mucho más rápido y claro de cómo se gasta el dinero".

Asimismo, la adopción de soluciones estándar del sector y el seguimiento de las buenas prácticas para el diseño de procesos está comenzando a aportar mayor rigor a las operaciones, reduciendo costes y presentando opciones para el crecimiento departamental y organizacional.

"Los controles integrados en el sistema funcionan bien y la organización puede disfrutar de inmediato de sus beneficios", confirma Reid. "Eso es un gran potencial positivo desde el punto de vista de la auditoría. También respalda una mayor diligencia debida en torno a la gestión financiera diaria. Sabemos que las personas siguen procesos coherentes, en lugar de hacer las cosas a su manera".

Con modernas aplicaciones en la nube y procesos estandarizados, SG está en el camino de hacer realidad su ambición de servicios compartidos eficaces. La organización está trabajando ahora con IBM en una serie de sesiones de descubrimiento con otras agencias, con el objetivo de atraer a más organismos públicos de Escocia a la misma plataforma de servicios compartidos.

Reid comenta: "Cada uno de esos organismos públicos tiene que gestionar la nómina, los registros de RR. HH., las finanzas y las cuentas de informes. La opción de trabajar con nosotros y unirse a una plataforma compartida ya está disponible, lo que significa que los organismos públicos individuales pueden evitar internalizar todo el problema y todos los costes. La oportunidad de deduplicar y trabajar juntos para construir y madurar servicios tecnológicos a escala es ahora real. Si esas entidades se incorporaran a nuestra plataforma compartida, obtendrían los beneficios de un cambio acelerado y menores costes de ejecución. Ese es nuestro objetivo final".

En segundo plano, SG ha continuado trabajando con IBM en el perfeccionamiento de los nuevos sistemas y prácticas de trabajo. Reid concluye: "Los problemas son inevitables en un gran proyecto como este. La clave es cómo se resuelven esos problemas, mantener la calma y mantener un espíritu de equipo sólido. Es crucial contar con un socio que mantenga el rumbo, trabaje en armonía con sus equipos internos para el beneficio colectivo y reconozca cuándo necesita orientación para tomar las decisiones correctas. Creo que IBM ha sido ese socio y estamos felices de tenerlos de nuestro lado mientras Continuamos nuestro viaje".