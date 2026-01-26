|Transforme los procesos empresariales de misión crítica con Oracle Cloud ERP
Optimice las operaciones de su organización, mejore su visión financiera y prepare su empresa para el futuro con las soluciones Oracle Enterprise Resource Planning (ERP). Respaldados por una amplia experiencia en el sector y metodologías probadas, le guiamos en la transformación digital de su ERP, desde la estrategia hasta la implementación a escala.
Con un equipo global de consultores certificados por Oracle, nuestra área de Oracle Cloud ERP aporta no solo excelencia técnica, sino también conocimientos centrados en el negocio: optimización de las operaciones financieras, de la cadena de suministro, de las compras y de la gestión de proyectos. Acelere la adopción, minimice las interrupciones y desbloquee un rápido retorno de la inversión gracias a las capacidades personalizadas de Oracle.
Utilice la evaluación Business Maturity Index Assessment, exclusiva y patentada por IBM, para desarrollar una hoja de ruta alineada con sus objetivos empresariales e implementar soluciones de manera eficiente, desde la planificación hasta la adopción. No importa en qué punto del proceso de migración a la nube se encuentre, IBM le acompañará en cada paso.
Además de incorporar la IA inherente a los módulos Oracle Cloud ERP, IBM está colaborando con Oracle para llevar a su infraestructura la potencia de watsonx, el portfolio de productos de IA insignia de IBM.
IBM® Oracle Consulting es ahora más grande y mejor. Hemos adquirido dos empresas líderes socias de Oracle, IBM Accelalpha e IBM Applications Software Technology, para ofrecerle servicios ampliados, nuevas ofertas y una profundidad y amplitud de experiencia sin igual en el sector.
Colabore con nuestros expertos y aproveche la evaluación IBM Business Maturity Index Assessment para valorar su entorno actual, definir los objetivos de transformación y crear un plan de ERP personalizado.
El método IBM RapidMove ofrece un enfoque de implementación probado y basado en activos para reducir la complejidad y acelerar la adopción de Oracle Cloud.
Combinamos las potentes capacidades en la nube de Oracle con los flujos de trabajo inteligentes y la amplia experiencia en el sector de IBM para reinventar sus operaciones financieras, de compras y de cadena de suministro.
Optimice los procesos financieros centrales consolidando los libros mayores, automatizando las conciliaciones y aprovechando la detección de anomalías impulsada por IA. Oracle Cloud ERP con IBM permite cierres más rápidos y precisos con conocimientos en tiempo real, un mayor cumplimiento y una reducción del esfuerzo manual.
Unifique las compras, el inventario y la fabricación en Oracle Cloud ERP para mejorar la visibilidad, reducir los tiempos de ciclo y reforzar la colaboración con los proveedores. La automatización inteligente y el abastecimiento guiado impulsan el ahorro de costes, mientras que los análisis en tiempo real respaldan operaciones resilientes y ágiles.
Acelere las desinversiones o fusiones mediante la implementación de una base ERP nativa de la nube con procesos preconfigurados y una rápida migración de datos. Oracle Cloud ERP garantiza la continuidad operativa, reduce el coste total de propiedad y proporciona una plataforma escalable para la innovación continua.
Aportamos nuestra amplia experiencia en Oracle Cloud a cada sector, diseñando soluciones a medida que abordan los retos y funciones específicos de cada uno de ellos
Transformamos la eficiencia operativa de principio a fin y facilitamos una mejor toma de decisiones con visibilidad en tiempo real y análisis impulsados por IA, adaptados a la fabricación para optimizar la productividad y las operaciones.
Aproveche la IA, el machine learning y la automatización para integrar operaciones, aumentar la velocidad y agilidad de la toma de decisiones y tener la seguridad de que sus datos son precisos en tiempo real.
Implementamos Oracle ERP, Account Reconciliation Cloud Service (ARCS) y EPM para automatizar la elaboración de informes reglamentarios, la conciliación de saldos y acelerar el cierre financiero unificando los datos y aprovechando la IA. Optimice los ciclos de cierre, mejore la preparación para las auditorías y obtenga conocimientos financieros en tiempo real para tomar decisiones más rápidas y reducir el riesgo.
Las agencias estatales, locales y federales aumentan la eficiencia y mejoran los servicios a los ciudadanos con nuestras soluciones sectoriales prediseñadas para Oracle ERP Cloud. También ofrecemos servicios de ciberseguridad y soluciones de IA.
¿Tiene curiosidad por saber cómo IBM Consulting puede ayudar a su empresa? Póngase en contacto con nosotros y le responderemos a sus preguntas, le explicaremos cómo pueden ayudarle nuestros servicios de consultoría empresarial y exploraremos los próximos pasos a seguir.
Conviértase en un consultor comprometido y únase a nuestro equipo de profesionales dedicados que impulsan la innovación y el cambio.
Haga crecer su negocio con IBM. Amplíe su crecimiento con nuestras soluciones tecnológicas innovadoras, incentivos y recursos.
Consulte nuestra última colección de informes, guías y artículos de thought leadership para ayudarle a hacer crecer su negocio.