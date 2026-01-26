Consultoría de Oracle ERP

Transforme los procesos empresariales de misión crítica con Oracle Cloud ERP
El ascenso estratégico de la IA agéntica

Descubra cómo transformar las operaciones para pasar de ganancias incrementales a resultados totalmente nuevos. 

Optimice las operaciones de su organización, mejore su visión financiera y prepare su empresa para el futuro con las soluciones Oracle Enterprise Resource Planning (ERP). Respaldados por una amplia experiencia en el sector y metodologías probadas, le guiamos en la transformación digital de su ERP, desde la estrategia hasta la implementación a escala.

Con un equipo global de consultores certificados por Oracle, nuestra área de Oracle Cloud ERP aporta no solo excelencia técnica, sino también conocimientos centrados en el negocio: optimización de las operaciones financieras, de la cadena de suministro, de las compras y de la gestión de proyectos. Acelere la adopción, minimice las interrupciones y desbloquee un rápido retorno de la inversión gracias a las capacidades personalizadas de Oracle.
Beneficios
Transformación rápida

Utilice la evaluación Business Maturity Index Assessment, exclusiva y patentada por IBM, para desarrollar una hoja de ruta alineada con sus objetivos empresariales e implementar soluciones de manera eficiente, desde la planificación hasta la adopción. No importa en qué punto del proceso de migración a la nube se encuentre, IBM le acompañará en cada paso.
IA fluida

Además de incorporar la IA inherente a los módulos Oracle Cloud ERP, IBM está colaborando con Oracle para llevar a su infraestructura la potencia de watsonx, el portfolio de productos de IA insignia de IBM.
Software y consultoría de primer nivel

IBM® Oracle Consulting es ahora más grande y mejor. Hemos adquirido dos empresas líderes socias de Oracle, IBM Accelalpha e IBM Applications Software Technology, para ofrecerle servicios ampliados, nuevas ofertas y una profundidad y amplitud de experiencia sin igual en el sector.
Capacidades Evaluación y estrategia de Oracle Cloud ERP

Colabore con nuestros expertos y aproveche la evaluación IBM Business Maturity Index Assessment para valorar su entorno actual, definir los objetivos de transformación y crear un plan de ERP personalizado.

 Implementación de Oracle Cloud ERP

El método IBM RapidMove ofrece un enfoque de implementación probado y basado en activos para reducir la complejidad y acelerar la adopción de Oracle Cloud.

 Transformación empresarial con Oracle Cloud

Combinamos las potentes capacidades en la nube de Oracle con los flujos de trabajo inteligentes y la amplia experiencia en el sector de IBM para reinventar sus operaciones financieras, de compras y de cadena de suministro.

El valor que aportamos

Optimice los procesos financieros centrales consolidando los libros mayores, automatizando las conciliaciones y aprovechando la detección de anomalías impulsada por IA. Oracle Cloud ERP con IBM permite cierres más rápidos y precisos con conocimientos en tiempo real, un mayor cumplimiento y una reducción del esfuerzo manual.

Unifique las compras, el inventario y la fabricación en Oracle Cloud ERP para mejorar la visibilidad, reducir los tiempos de ciclo y reforzar la colaboración con los proveedores. La automatización inteligente y el abastecimiento guiado impulsan el ahorro de costes, mientras que los análisis en tiempo real respaldan operaciones resilientes y ágiles.

Acelere las desinversiones o fusiones mediante la implementación de una base ERP nativa de la nube con procesos preconfigurados y una rápida migración de datos. Oracle Cloud ERP garantiza la continuidad operativa, reduce el coste total de propiedad y proporciona una plataforma escalable para la innovación continua.

Cómo aportamos valor
Cómo aportamos valor

Desde el tipo de implementación hasta el área de negocio, cada paso de nuestro proceso está impulsado por aceleradores de IA y un enfoque claro: ayudarle a conseguir resultados más saludables y resilientes.

Sectores

Aportamos nuestra amplia experiencia en Oracle Cloud a cada sector, diseñando soluciones a medida que abordan los retos y funciones específicos de cada uno de ellos

Fabricación Alta tecnología Servicios financieros Sector público
Servicios relacionados Oracle Cloud Infrastructure
Implemente todas sus cargas de trabajo en una plataforma en la nube resiliente, segura y de alto rendimiento, diseñada como una plataforma de sistemas de misión crítica. Nuestro equipo global de expertos en OCI certificados por Oracle combina la excelencia técnica con conocimientos estratégicos, optimizando la computación, el almacenamiento, las redes y la seguridad para impulsar sus cargas de trabajo más críticas.
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCM capacita a su personal con una plataforma integral que unifica los RR. HH., el talento, la nómina y el análisis del personal en la nube. Nuestros expertos diseñan, implementan y optimizan soluciones de Oracle Cloud HCM que mejoran el compromiso de los empleados, garantizan el cumplimiento y fomentan la agilidad organizativa, gracias la automatización y los conocimientos impulsados por IA.
Oracle Cloud SCM
Logre operaciones de cadena de suministro inteligentes, conectadas y resilientes con Oracle Cloud SCM. Esta completa suite ofrece visibilidad en tiempo real, análisis predictivo y automatización en las áreas de planificación, compras, fabricación, inventario y logística, ayudándonos a guiar toda la transformación de su cadena de suministro de principio a fin.
