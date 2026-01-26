Consultoría de Oracle SCM

Optimice Supply Chain Management, reduzca los costes y optimice el inventario.

Persona utilizando una tablet en una cadena de montaje en una fábrica

El ascenso estratégico de la IA agéntica

Descubra cómo transformar las operaciones para pasar de ganancias incrementales a resultados totalmente nuevos. 

IBM y Oracle, junto con las recientes adquisiciones de IBM® Accelalpha, crean cadenas de suministro resilientes, ágiles e inteligentes con Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM). Respaldados por nuestra experiencia en el sector de la cadena de suministro y nuestras metodologías de entrega probadas, le guiamos en la transformación completa de su cadena de suministro de principio a fin.

Nuestro equipo global de consultores de SCM certificados por Oracle aporta tanto excelencia técnica como conocimientos operativos, optimizando la planificación de la cadena de suministro, las compras, la fabricación, la logística y la gestión del ciclo de vida de los productos. Podemos ayudarle a acelerar la adopción, minimizar las interrupciones y mejorar la eficiencia con una solución Oracle Supply Chain personalizada.
Beneficios
Reduzca los costes de fabricación

Oracle Cloud Manufacturing le ayuda a optimizar sus procesos de fabricación para mejorar la eficiencia de la producción y reducir los costes de fabricación, de modo que pueda fabricar cualquier cosa, en cualquier lugar.
Trazabilidad integral del inventario

Con Oracle Inventory Management, se pueden rastrear los números de lote y de serie para saber qué se ha utilizado en la fabricación del artículo y dónde se ha utilizado el producto terminado. La solución también mejorará la eficiencia y los costes de transporte de los materiales.
Mejore la eficiencia de la gestión de materiales

Benefíciese de una gestión de materiales más eficiente para que nunca se quede sin lo que necesita y no se vea abrumado por el exceso de inventario. Con las aplicaciones logísticas de Oracle, puede optimizar los envíos entrantes y salientes.
IA fluida

Además de implementar la IA inherente a las aplicaciones Oracle Cloud, IBM está trabajando con Oracle para llevar la potencia de watsonx, el portfolio insignia de productos de IA de IBM, a Oracle.
Software y consultoría de primer nivel

IBM Oracle Consulting es ahora más grande y mejor. Hemos adquirido dos empresas líderes socias de Oracle, IBM Accelalpha e IBM Applications Software Technology, para ofrecerle servicios ampliados, nuevas ofertas y una profundidad y amplitud de experiencia sin igual en el sector.
Capacidades Servicios de Oracle Supply Chain Management

Las empresas de fabricación que tienen dificultades para controlar los costes pueden beneficiarse de Oracle Supply Chain Management (SCM). Si no puede realizar un seguimiento preciso de los costes de todas las piezas necesarias en el proceso de fabricación, es imposible medir la rentabilidad. Oracle SCM e IBM pueden ayudarle.

 Servicios de Oracle Inventory Management

El seguimiento del inventario de piezas, repuestos y productos terminados puede resultar complicado. Oracle Inventory Management, implementado por consultores de IBM, le ofrece una visibilidad completa del inventario en todos sus almacenes, incluidos los almacenes logísticos y las instalaciones de fabricación de terceros.

 Servicios de Oracle Transportation Management

Domine el reto de entregar los productos al cliente adecuado, a tiempo y de forma eficiente. Las organizaciones necesitan un sistema de gestión del transporte líder en el sector, como Oracle Transportation Management (OTM). Los clientes han visto reducidos sus gastos de transporte, se ha agilizado la carga de mercancías y se han reducido los errores en las facturas.

El valor que aportamos

IBM implementa Oracle Order Management para que pueda realizar de manera eficiente las siguientes tareas:

  • Crear y gestionar órdenes de venta
  • Gestionar precios, envíos y facturación
  • Gestionar el cumplimiento de los pedidos
  • Monitorizar el procesamiento de los pedidos de principio a fin
  • Realizar comprobaciones de solvencia de los clientes

Tanto si fabrica productos usted mismo como si recurre a un fabricante subcontratado, IBM puede ayudarle. 

Implementamos Oracle Cloud Manufacturing y lo integramos con sus otras aplicaciones de cadena de suministro, permitiéndole controlar los costes y la rentabilidad.

Oracle Inventory Management mejora la visibilidad del inventario global y reduce los costes. Los consultores de IBM le permiten gestionar:

  • Saldos de inventario en todo el mundo
  • Reservas y asignaciones de inventario
  • Reposición automatizada de inventario
Cómo aportamos valor
Gráfico de consultoría de Oracle que muestra el tipo de implementación, el área de negocio, los potenciadores de IA y el enfoque como paneles diferenciados
Cómo aportamos valor

Desde el tipo de implementación hasta el área de negocio, cada paso de nuestro proceso está impulsado por aceleradores de IA y un enfoque claro: ayudarle a conseguir resultados más saludables y resilientes.

Sectores

Aportamos nuestra amplia experiencia en Oracle Cloud a cada sector, diseñando soluciones a medida que abordan los retos específicos de cada uno de ellos

Fabricación Alta tecnología Servicios financieros
Servicios relacionados Oracle Cloud ERP
Optimice las operaciones de su organización, mejore su visión financiera y prepare su empresa para el futuro con las soluciones ERP de Oracle.
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCM capacita a su personal con una plataforma en la nube que unifica los RR. HH., el talento, la nómina y el análisis del personal. Nuestros expertos diseñan, implementan y optimizan Oracle Cloud HCM para mejorar el rendimiento de los empleados.
Oracle Cloud Infrastructure
Implemente todas sus cargas de trabajo en una plataforma en la nube resiliente, segura y de alto rendimiento, diseñada como una plataforma de sistemas de misión crítica.
Próximos pasos

¿Tiene curiosidad por saber cómo IBM Consulting puede ayudar a su empresa? Póngase en contacto con nosotros y le responderemos a sus preguntas, le explicaremos cómo pueden ayudarle nuestros servicios de consultoría empresarial y exploraremos los próximos pasos a seguir.

