IBM y Oracle, junto con las recientes adquisiciones de IBM® Accelalpha, crean cadenas de suministro resilientes, ágiles e inteligentes con Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM). Respaldados por nuestra experiencia en el sector de la cadena de suministro y nuestras metodologías de entrega probadas, le guiamos en la transformación completa de su cadena de suministro de principio a fin.

Nuestro equipo global de consultores de SCM certificados por Oracle aporta tanto excelencia técnica como conocimientos operativos, optimizando la planificación de la cadena de suministro, las compras, la fabricación, la logística y la gestión del ciclo de vida de los productos. Podemos ayudarle a acelerar la adopción, minimizar las interrupciones y mejorar la eficiencia con una solución Oracle Supply Chain personalizada.