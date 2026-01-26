Optimice Supply Chain Management, reduzca los costes y optimice el inventario.
IBM y Oracle, junto con las recientes adquisiciones de IBM® Accelalpha, crean cadenas de suministro resilientes, ágiles e inteligentes con Oracle Supply Chain & Manufacturing (SCM). Respaldados por nuestra experiencia en el sector de la cadena de suministro y nuestras metodologías de entrega probadas, le guiamos en la transformación completa de su cadena de suministro de principio a fin.
Nuestro equipo global de consultores de SCM certificados por Oracle aporta tanto excelencia técnica como conocimientos operativos, optimizando la planificación de la cadena de suministro, las compras, la fabricación, la logística y la gestión del ciclo de vida de los productos. Podemos ayudarle a acelerar la adopción, minimizar las interrupciones y mejorar la eficiencia con una solución Oracle Supply Chain personalizada.
Oracle Cloud Manufacturing le ayuda a optimizar sus procesos de fabricación para mejorar la eficiencia de la producción y reducir los costes de fabricación, de modo que pueda fabricar cualquier cosa, en cualquier lugar.
Con Oracle Inventory Management, se pueden rastrear los números de lote y de serie para saber qué se ha utilizado en la fabricación del artículo y dónde se ha utilizado el producto terminado. La solución también mejorará la eficiencia y los costes de transporte de los materiales.
Benefíciese de una gestión de materiales más eficiente para que nunca se quede sin lo que necesita y no se vea abrumado por el exceso de inventario. Con las aplicaciones logísticas de Oracle, puede optimizar los envíos entrantes y salientes.
Además de implementar la IA inherente a las aplicaciones Oracle Cloud, IBM está trabajando con Oracle para llevar la potencia de watsonx, el portfolio insignia de productos de IA de IBM, a Oracle.
IBM Oracle Consulting es ahora más grande y mejor. Hemos adquirido dos empresas líderes socias de Oracle, IBM Accelalpha e IBM Applications Software Technology, para ofrecerle servicios ampliados, nuevas ofertas y una profundidad y amplitud de experiencia sin igual en el sector.
Las empresas de fabricación que tienen dificultades para controlar los costes pueden beneficiarse de Oracle Supply Chain Management (SCM). Si no puede realizar un seguimiento preciso de los costes de todas las piezas necesarias en el proceso de fabricación, es imposible medir la rentabilidad. Oracle SCM e IBM pueden ayudarle.
El seguimiento del inventario de piezas, repuestos y productos terminados puede resultar complicado. Oracle Inventory Management, implementado por consultores de IBM, le ofrece una visibilidad completa del inventario en todos sus almacenes, incluidos los almacenes logísticos y las instalaciones de fabricación de terceros.
Domine el reto de entregar los productos al cliente adecuado, a tiempo y de forma eficiente. Las organizaciones necesitan un sistema de gestión del transporte líder en el sector, como Oracle Transportation Management (OTM). Los clientes han visto reducidos sus gastos de transporte, se ha agilizado la carga de mercancías y se han reducido los errores en las facturas.
IBM implementa Oracle Order Management para que pueda realizar de manera eficiente las siguientes tareas:
Tanto si fabrica productos usted mismo como si recurre a un fabricante subcontratado, IBM puede ayudarle.
Implementamos Oracle Cloud Manufacturing y lo integramos con sus otras aplicaciones de cadena de suministro, permitiéndole controlar los costes y la rentabilidad.
Oracle Inventory Management mejora la visibilidad del inventario global y reduce los costes. Los consultores de IBM le permiten gestionar:
Aportamos nuestra amplia experiencia en Oracle Cloud a cada sector, diseñando soluciones a medida que abordan los retos específicos de cada uno de ellos
Transformamos la fabricación con Oracle Cloud Manufacturing y Oracle WMS. Los clientes se benefician de un mejor seguimiento del inventario, una producción automatizada y una trazabilidad global, lo que se traduce en un cumplimiento más rápido.
Ayudamos a las empresas de alta tecnología a gestionar los ciclos rápidos de los productos y a las interrupciones del suministro. Implementamos Oracle SCM, Configure Price Quote (CPQ), GTM y OTM para garantizar entregas rápidas y conformes con la normativa, así como configuraciones escalables.
En servicios financieros, implementamos Oracle ERP y EPM para automatizar la elaboración de informes y acelerar el cierre financiero. Los clientes optimizan los ciclos de cierre y obtienen conocimientos financieros, lo que les permite tomar decisiones más rápidas con menos riesgo.
¿Tiene curiosidad por saber cómo IBM Consulting puede ayudar a su empresa? Póngase en contacto con nosotros y le responderemos a sus preguntas, le explicaremos cómo pueden ayudarle nuestros servicios de consultoría empresarial y exploraremos los próximos pasos a seguir.
Conviértase en un consultor comprometido y únase a nuestro equipo de profesionales dedicados que impulsan la innovación y el cambio.
Haga crecer su negocio con IBM. Amplíe su crecimiento con nuestras soluciones tecnológicas innovadoras, incentivos y recursos.
Consulte nuestra última colección de informes, guías y artículos de thought leadership para ayudarle a hacer crecer su negocio.