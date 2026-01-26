Consultoría de Oracle Cloud Infrastructure

Simplifique las TI y acelere la innovación en la nube para obtener un rendimiento de misión crítica e impulsar el crecimiento empresarial

El ascenso estratégico de la IA agéntica

Descubra cómo transformar las operaciones para pasar de ganancias incrementales a resultados totalmente nuevos. 

Innove más rápido, escale de forma más inteligente y opere de manera segura con Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Gracias a nuestra profunda experiencia en la nube y a activos probados infundidos con IA, guiamos la transformación de su infraestructura desde la estrategia hasta el escalado.

El equipo global de expertos en OCI de IBM certificados por Oracle combina la excelencia técnica con conocimientos estratégicos, optimizando la computación, el almacenamiento, las redes y la seguridad para impulsar sus cargas de trabajo más críticas. Acelere la adopción de la nube, minimice las interrupciones y desbloquee la agilidad y el rendimiento de la empresa mediante soluciones Oracle Cloud Infrastructure personalizadas.
Beneficios
Costes más bajos y simplificados

Oracle Cloud Infrastructure suele ofrecer el coste más bajo de servicios en comparación con otros proveedores. Los clientes logran una reducción de costes de hasta el 50 %. Oracle ofrece las mismas estructuras de precios para cualquier implementación y cualquier centro de datos. Disfrute de costes de salida cero y hasta un 30 % en créditos de soporte técnico con Oracle1.
Liderazgo en infraestructura de datos e IA

OCI es la plataforma utilizada para ejecutar de manera eficiente OpenAI, Palantir, NVidia, Cohere y muchas otras. OCI cuenta con la infraestructura de clústeres de GPU y RDMA más moderna y de alto rendimiento, tanto para la IA cognitiva como para la generativa. La estrategia de tres vertientes de Oracle para la IA se aplica a SaaS, PaaS e IaaS.
Diseñado para empresas

OCI se ha diseñado desde cero para ofrecer rendimiento, disponibilidad y seguridad. No tendrá que preocuparse por las interferencias de otros usuarios, el solapamiento de red ni la sobreasignación de recursos. Obtenga la totalidad de los núcleos por los que paga en la única nube que ofrece SLA de rendimiento y capacidad de gestión con créditos.
Desbloquee el valor de los datos para la IA

Las opciones multinube de Oracle ya ejecutan todas las características de Oracle Database y Exadata en los principales proveedores de servicios en la nube (AWS, Azure, Google, OCI). Esto le permite utilizar las características de la base de datos 26ai para facilitar la migración y su uso en proyectos de IA.
Perfecto para entornos híbridos por diseño

OCI ofrece todas las opciones de implementación (on-premises, pública, híbrida o multinube), así como una solución completa de nube soberana. Todos los servicios están disponibles en todas las plataformas. ¿No hay ningún centro de datos en su región? No hay problema, Oracle puede instalar uno.
Capacidades Maximice el rendimiento y minimice los costes

OCI y la IA impulsan decisiones más inteligentes sobre las cargas de trabajo que le permiten reducir drásticamente los costes de migración a la nube.

 Acelere la transformación

Gracias al amplio ecosistema de IBM, formado por hiperescaladores de primer nivel, líderes en infraestructura y socios de servicios, los clientes logran una implementación hasta un 50 % más rápida.

Migre sin interrupciones

IBM puede ayudar a diseñar OCI para obtener la máxima disponibilidad y tiempo de actividad sin interrupciones.

El valor que aportamos

Aproveche la automatización con IA de IBM para optimizar los recursos informáticos, de almacenamiento y de bases de datos, sin renunciar al rendimiento y al cumplimiento.

Reduzca la complejidad operativa mediante AIOps y los servicios gestionados de IBM para OCI. IBM ofrece una forma eficaz de gestionar su infraestructura y su entorno de aplicaciones que le permite centrarse en su actividad principal.

IBM alinea sus esfuerzos de modernización con objetivos empresariales estratégicos como la agilidad, la rentabilidad, la adopción de la IA y la experiencia del cliente. También podemos asesorarle sobre estrategias de integración.

Tanto si está migrando aplicaciones con centros de datos o desinversión de infraestructura, IBM puede ayudarle a racionalizar las aplicaciones con la consolidación y simplificación de los centros de datos. Ofrecemos soporte para soberanía, nubes privadas, fábricas de IA y repatriación de nubes.

Cómo aportamos valor
Desde el tipo de implementación hasta el área de negocio, cada paso de nuestro proceso está impulsado por aceleradores de IA y un enfoque claro: ayudarle a conseguir resultados más saludables y resilientes.

Sectores

Aportamos nuestra amplia experiencia en Oracle Cloud a cada sector, diseñando soluciones a medida que abordan los retos específicos de cada uno de ellos.

Fabricación Alta tecnología Servicios financieros Sector público
Servicios relacionados Oracle Cloud ERP
Optimice las operaciones de su organización, mejore su visión financiera y prepare su empresa para el futuro con las soluciones ERP de Oracle. Respaldados por una amplia experiencia en el sector y metodologías probadas, le guiamos en la transformación digital de su ERP, desde la estrategia hasta la implementación a escala.
Oracle Cloud SCM
Logre operaciones de cadena de suministro inteligentes, conectadas y resilientes con Oracle Cloud SCM. Esta completa suite ofrece visibilidad en tiempo real, análisis predictivo y automatización en las áreas de planificación, compras, fabricación, inventario, logística y gestión del ciclo de vida del producto.
Oracle Cloud HCM
Oracle Cloud HCM capacita a su personal con una plataforma integral que unifica los RR. HH., el talento, la nómina y el análisis del personal en la nube. Nuestros expertos diseñan, implementan y optimizan soluciones de Oracle Cloud HCM que mejoran el compromiso de los empleados, garantizan el cumplimiento y fomentan la agilidad organizativa.
