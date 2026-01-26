Simplifique las TI y acelere la innovación en la nube para obtener un rendimiento de misión crítica e impulsar el crecimiento empresarial
Innove más rápido, escale de forma más inteligente y opere de manera segura con Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Gracias a nuestra profunda experiencia en la nube y a activos probados infundidos con IA, guiamos la transformación de su infraestructura desde la estrategia hasta el escalado.
El equipo global de expertos en OCI de IBM certificados por Oracle combina la excelencia técnica con conocimientos estratégicos, optimizando la computación, el almacenamiento, las redes y la seguridad para impulsar sus cargas de trabajo más críticas. Acelere la adopción de la nube, minimice las interrupciones y desbloquee la agilidad y el rendimiento de la empresa mediante soluciones Oracle Cloud Infrastructure personalizadas.
Oracle Cloud Infrastructure suele ofrecer el coste más bajo de servicios en comparación con otros proveedores. Los clientes logran una reducción de costes de hasta el 50 %. Oracle ofrece las mismas estructuras de precios para cualquier implementación y cualquier centro de datos. Disfrute de costes de salida cero y hasta un 30 % en créditos de soporte técnico con Oracle1.
OCI es la plataforma utilizada para ejecutar de manera eficiente OpenAI, Palantir, NVidia, Cohere y muchas otras. OCI cuenta con la infraestructura de clústeres de GPU y RDMA más moderna y de alto rendimiento, tanto para la IA cognitiva como para la generativa. La estrategia de tres vertientes de Oracle para la IA se aplica a SaaS, PaaS e IaaS.
OCI se ha diseñado desde cero para ofrecer rendimiento, disponibilidad y seguridad. No tendrá que preocuparse por las interferencias de otros usuarios, el solapamiento de red ni la sobreasignación de recursos. Obtenga la totalidad de los núcleos por los que paga en la única nube que ofrece SLA de rendimiento y capacidad de gestión con créditos.
Las opciones multinube de Oracle ya ejecutan todas las características de Oracle Database y Exadata en los principales proveedores de servicios en la nube (AWS, Azure, Google, OCI). Esto le permite utilizar las características de la base de datos 26ai para facilitar la migración y su uso en proyectos de IA.
OCI ofrece todas las opciones de implementación (on-premises, pública, híbrida o multinube), así como una solución completa de nube soberana. Todos los servicios están disponibles en todas las plataformas. ¿No hay ningún centro de datos en su región? No hay problema, Oracle puede instalar uno.
OCI y la IA impulsan decisiones más inteligentes sobre las cargas de trabajo que le permiten reducir drásticamente los costes de migración a la nube.
Gracias al amplio ecosistema de IBM, formado por hiperescaladores de primer nivel, líderes en infraestructura y socios de servicios, los clientes logran una implementación hasta un 50 % más rápida.
IBM puede ayudar a diseñar OCI para obtener la máxima disponibilidad y tiempo de actividad sin interrupciones.
Aproveche la automatización con IA de IBM para optimizar los recursos informáticos, de almacenamiento y de bases de datos, sin renunciar al rendimiento y al cumplimiento.
Reduzca la complejidad operativa mediante AIOps y los servicios gestionados de IBM para OCI. IBM ofrece una forma eficaz de gestionar su infraestructura y su entorno de aplicaciones que le permite centrarse en su actividad principal.
IBM alinea sus esfuerzos de modernización con objetivos empresariales estratégicos como la agilidad, la rentabilidad, la adopción de la IA y la experiencia del cliente. También podemos asesorarle sobre estrategias de integración.
Tanto si está migrando aplicaciones con centros de datos o desinversión de infraestructura, IBM puede ayudarle a racionalizar las aplicaciones con la consolidación y simplificación de los centros de datos. Ofrecemos soporte para soberanía, nubes privadas, fábricas de IA y repatriación de nubes.
Aportamos nuestra amplia experiencia en Oracle Cloud a cada sector, diseñando soluciones a medida que abordan los retos específicos de cada uno de ellos.
Al integrar la nube segura y de alto rendimiento de OCI con la experiencia sectorial de IBM, los fabricantes pueden conectar sistemas de producción, analizar datos en tiempo real y optimizar las cadenas de suministro.
IBM y OCI ayudan a las empresas de alta tecnología a mejorar su agilidad, optimizar los costes y comercializar nuevas tecnologías con mayor rapidez, manteniendo al mismo tiempo la integridad de los datos y la resiliencia operativa.
OCI respalda el cumplimiento, refuerza la resiliencia y permite una innovación más rápida, lo que ayuda a las instituciones a optimizar el rendimiento y ofrecer una experiencia del cliente fiable y basada en datos.
Facilite operaciones eficientes, cumpla con las normativas y fomente la innovación, proporcionando una base resiliente y escalable para una prestación de servicios públicos más inteligente y transparente.
¿Tiene curiosidad por saber cómo IBM Consulting puede ayudar a su empresa? Póngase en contacto con nosotros y le responderemos a sus preguntas, le explicaremos cómo pueden ayudarle nuestros servicios de consultoría empresarial y exploraremos los próximos pasos a seguir.
Conviértase en un consultor comprometido y únase a nuestro equipo de profesionales dedicados que impulsan la innovación y el cambio.
Haga crecer su negocio con IBM. Amplíe su crecimiento con nuestras soluciones tecnológicas innovadoras, incentivos y recursos.
Consulte nuestra última colección de informes, guías y artículos de thought leadership para ayudarle a hacer crecer su negocio.