IBM setzt sich für die verantwortungsvolle Entwicklung und Nutzung von Technologie ein
Bei IBM ist verantwortungsvolle Technologie kein nachträglicher Gedanke – sie ist die Grundlage unserer zielgerichteten Innovation.
Geleitet von beständigen Grundsätzen und gestützt durch unternehmensweite Governance sorgt der Ansatz von IBM für verantwortungsvolle Technologie dafür, dass Vertrauen, Transparenz und Rechenschaftspflicht in alle Aspekte der Entwicklung, Einführung und Steuerung von KI und neuen Technologien eingebettet werden.
Betsy Greytok und Francesca Rossi
Co-Chairs, Responsible Technology Board
Die Aufgabe des „Responsible Technology Board“ von IBM ist klar definiert: Es soll Rahmenbedingungen, Standards und praktische Anwendungsrichtlinien dafür schaffen, wie IBM KI und neue Technologien wie Quantencomputing entwickelt und einsetzt. Dies ermöglicht es den IBM-Teams, im Einklang mit den Werten des Unternehmens selbstbewusst, schnell und mit messbarer Wirkung zu handeln – um die Technologie zum Wohle unserer Kunden, Partner und der Welt verantwortungsvoll voranzubringen.
Das „Responsible Technology and Governance Framework“ von IBM setzt Grundsätze in die Praxis um – in Bezug auf Mitarbeiter, Prozesse und Technologie.
Technologische Lösungen sollten so konzipiert sein, dass sie die Fähigkeiten und das Potenzial des Menschen fördern und erweitern und es ihm gleichzeitig ermöglichen, sich wertschöpfenderen Aufgaben zu widmen
Technologische Lösungen sollten auf einer verantwortungsvollen Erfassung, Weitergabe und Nutzung von Daten beruhen.
Technologielösungen sollten offen sein für Feedback und die Zusammenarbeit verschiedener Stakeholder, und Informationen über die Entwicklung, die Funktionsweise und die Nutzung sollten zugänglich sein, um das Vertrauen in die Technologie zu stärken.
KI-Systeme sollten so konzipiert und entwickelt werden, dass sie Erklärungen liefern und eine ausreichende Observability gewährleisten. Informationen über deren Entwicklung sollten den betroffenen Stakeholdern zur Verfügung stehen. Benutzer sollten darüber informiert werden, wenn sie mit einem KI-System interagieren. KI sollte in einem offenen Innovationsökosystem entwickelt werden, um die Zusammenarbeit und Mitgestaltung verschiedener Stakeholder zu fördern.
KI-Systeme sollten in ihrem vorgesehenen Kontext fair agieren, unabhängig davon, ob sie Vorhersagen treffen, Empfehlungen aussprechen, Inhalte generieren oder Aufgaben ausführen. Das Verhalten solcher Systeme sollte mit den einschlägigen menschlichen Werten im Einklang stehen, beispielsweise indem vermieden wird, hasserfüllte und beleidigende Inhalte zu erzeugen oder schädliche Handlungen auszuführen.
KI-Systeme sollten mit widrigen Bedingungen, wie etwa Anomalien bei Ein- und Ausgabedaten, unvorhersehbarem Verhalten anderer KI-Systeme und Bedrohungen der Cybersicherheit, effektiv umgehen können. Sie sollten außerdem präzise sein, egal ob es um Vorhersagen, Empfehlungen, die Erstellung von Inhalten oder die Ausführung von Aufgaben geht.
KI-Systeme sollten so konzipiert und entwickelt werden, dass die Privatsphäre und die Datenrechte der Verbraucher Vorrang haben und gewahrt bleiben, auch bei ihren Vorhersagen, Empfehlungen, generierten Inhalten, Entscheidungen oder Handlungen. Es sollten Best Practices entwickelt und umgesetzt werden, um die unzulässige Weitergabe personenbezogener Daten zu verhindern und das Urheberrecht sowie andere Rechte des geistigen Eigentums zu wahren.
Technologie sollte die Handlungsfähigkeit, das Vertrauen und das Wohlbefinden der Menschen fördern.
Technologie sollte zum Wohle der Gesellschaft konzipiert, eingesetzt und genutzt werden und dabei menschenzentrierte Innovationen fördern.
Technologie sollte bewusst effizient gestaltet sein, um einen hohen Mehrwert, langfristigen Nutzen und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.
Governance ist das operative Rückgrat von IBMs Responsible Technologie und Governance Framework, das die Prinzipien, Säulen und Wirkungsdimensionen in die Praxis umsetzt.
Das Framework wird durch das Integrated Governance Program (IGP) von IBM, Bildungsinitiativen wie IBM SkillsBuild, offene Technologien wie Granite Guardian und Open-Source-Toolkits wie AI Fairness 360 und die Adversarial Robustness Toolbox sowie Produktfunktionen wie IBM watsonx.governance® umgesetzt. Die Angebote von IBM Consulting im Bereich KI-Strategie und Governance unterstützen Unternehmen darüber hinaus bei der Anwendung verantwortungsvoller KI-Praktiken sowie bei der Zusammenarbeit mit Partnern aus den Bereichen Politik, Normen und Forschung im gesamten Ökosystem verantwortungsvoller Technologien.
Der Risk Atlas des IBM Responsible Technology Board, der heute integraler Bestandteil von watsonx.governance ist, hat dazu beigetragen, die Fortschritte im Bereich KI-Governance von IBM Research voranzutreiben und IBM als Branchenführer etabliert.
Das IBM Responsible Technology Board entwickelt Perspektiven, bewährte Verfahren und umsetzbare Leitlinien, um IBM, der Branche und der Welt dabei zu helfen, die Chancen und Herausforderungen zu meistern, die sich durch KI und neue Technologien ergeben.
Der Ansatz von IBM im Bereich „Responsible Technology“ spiegelt ein unternehmensweites Bekenntnis zu Vertrauen, Verantwortung und langfristigem Wert wider, das in Governance-Praktiken verankert ist, welche unsere Arbeitsweise prägen.
Transparenz für unsere verantwortungsvollen Geschäftspraktiken.
Die digitale Welt für das Quantenzeitalter sichern.
Einbetten von Sicherheit und Vertrauen in alles, was wir tun.