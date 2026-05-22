Bei IBM ist verantwortungsvolle Technologie kein nachträglicher Gedanke – sie ist die Grundlage unserer zielgerichteten Innovation.

Geleitet von beständigen Grundsätzen und gestützt durch unternehmensweite Governance sorgt der Ansatz von IBM für verantwortungsvolle Technologie dafür, dass Vertrauen, Transparenz und Rechenschaftspflicht in alle Aspekte der Entwicklung, Einführung und Steuerung von KI und neuen Technologien eingebettet werden.