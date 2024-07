Bedrohungsakteure nutzen OSINT häufig, um sensible Informationen aufzudecken, die sie zur Ausnutzung von Schwachstellen in Computernetzwerken nutzen können.

Dazu zählen unter anderem persönliche Daten über die Mitarbeiter, Partner und Lieferanten eines Unternehmens, die über soziale Medien und Unternehmenswebsites leicht zugänglich sind. Oder technische Informationen wie Anmeldedaten, Sicherheitslücken oder Verschlüsselungscodes, die im Quellcode von Webseiten oder Cloud-Anwendungen erscheinen können. Es gibt auch öffentliche Websites, die kompromittierende Informationen wie gestohlene Logins und Passwörter veröffentlichen, die aus Datenschutzverletzungen stammen.

Cyberkriminelle sind in der Lage, diese öffentlichen Daten für eine Vielzahl schändlicher Zwecke zu verwenden.

So könnten sie beispielsweise persönliche Informationen aus sozialen Netzwerken nutzen, um maßgeschneiderte Phishing-E-Mails zu erstellen, die den Leser dazu bringen, auf einen schädlichen Link zu klicken. Oder führen Sie eine Google-Suche mit bestimmten Befehlen durch, die Sicherheitslücken in einer Webanwendung aufdecken, eine Praxis, die „Google Dorking“ genannt wird. Außerdem entgehen sie möglicherweise der Erkennung während eines Hacking-Versuchs, indem sie die öffentlich zugänglichen Unterlagen eines Unternehmens einsehen, in denen dessen Strategien zur Abwehr von Cyberangriffen beschrieben sind.