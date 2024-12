Datenmanagementplan

Datenmanagementpläne werden überwiegend in eher wissenschaftlichen Umgebungen verwendet, insbesondere für von der Bundesregierung finanzierte Programme wie die National Institutes of Health (NIH) und die National Science Foundation (NSF), aber auch Unternehmen können sie in Forschung oder Datengovernance nutzen. Während Wissenschaftler und Forscher bei Förderanträgen die Anforderungen der Geldgeber erfüllen müssen, erstellen viele Forschungseinrichtungen ein DMP-Tool, um Teilnehmern die relevante Vorlage für ihr Forschungsprojekt zur Verfügung zu stellen. Datengovernance-Teams in Unternehmen können ähnliche Protokolle einrichten, um Datenanfragen von Beteiligten aufzunehmen, die sich für neue Dateninitiativen einsetzen.