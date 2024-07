Was ist Asset-Tracking?

Dras Asset-Tracking ist Teil des Fixed-Asset-Management, d. h. des Prozesses des Trackings und Verwaltung aller physischen Assets, sowie des IT-Asset-Managements (ITAM), d. h. des durchgängigen Trackings und der Verwaltung von IT-Assets. Digitale Assets werden über einen separaten Prozess verwaltet: Digita-Asset-Management. Die umfassendere Praxis des Asset-Managements umfasst Wartungsstrategien oder die Art und Weise, wie Unternehmen Ausfallzeiten von Geräten minimieren, Wartungskosten unter Kontrolle halten und sicherstellen können, dass ihre Fabriken vollständig oder nahezu vollständig ausgelastet sind.

Modernes Asset-Tracking nutzt sowohl Hardware als auch Software, um Asset-Bewegungen zu verfolgen und Standortdaten in Echtzeit zu empfangen. Als Hardware hierzu dienen Tracking-Technologien wie Barcodes, QR-Codes oder Radiofrequenz-Identifikation (RFID). Software wird üblicherweise in Form von Asset-Tracking-Systemen und Asset-Tracking-Software eingesetzt. Das durch diese Technologien ermöglichte Asset-Tracking ist enorm wichtig, um die Bestandsverwaltung zu optimieren und Effizienzsteigerungen in zunehmend digitalisierten modernen Arbeitsumgebungen und Fabriken zu erzielen. Wer als Verbraucher schon einmal einen Barcode-Scanner an einer Selbstbedienungskasse im Supermarkt benutzt hat, hat dadurch mit einem Asset-Tracking-System zu tun gehabt.