Die Verwaltung von Anlagegütern kann sehr komplex sein, insbesondere für global tätige Unternehmen oder Firmen mit großem Inventar – wie z. B. Autovermietungen oder multinationale Fertigungsunternehmen.

Unternehmen können Tabellenkalkulationen oder ERP-Tools (Enterprise Resource Planning) für die Verfolgung von Anlagegütern verwenden . Die manuelle Dateneingabe ist jedoch fehleranfällig. Diese Methode kann außerdem langsam und zeitaufwendig sein, wenn man den Überblick über den Bestand an Anlagegütern in Fällen behalten will, in denen z. B. Fahrzeugflotten zwischen verschiedenen Standorten bewegt werden oder die Technologie komplex ist.

Um das zu verdeutlichen, denken Sie an ein Szenario, in dem Ihr Unternehmen Fahrzeuge besitzt. Und vielleicht haben Sie ein Notizbuch, in dem Sie sich notieren, wann ein Ölwechsel, neue Scheibenwischer oder ein neuer Satz Reifen fällig sind. Sie erkennen, dass mit einer zunehmenden Anzahl von Fahrzeugen immer mehr Probleme auftreten. Wenn Sie all diese Daten zentralisiert hätten, könnten Sie diese Informationen leicht nachverfolgen, ohne dass die Gefahr besteht, dass sie verloren gehen oder verlegt werden. Diesem Zweck dient ein Asset-Management-System.

Software und Managementlösungen zur Verfolgung von Vermögenswerten bieten eine zuverlässige Möglichkeit, Anlagegüter zu überwachen. Dazu gehören solche Funktionen wie Standortnachverfolgung, Bearbeitung von Arbeitsaufträgen und Prüfnachweise.

Asset-Management-Software

Kleinere Betriebe können von einem computergestützten Maintenance-Management-System (CMMS) profitieren. Die Automatisierungssoftware hilft bei Planung, Verwaltung und Reporting von Instandhaltungsaktivitäten. Zu den Funktionen gehören Abwicklung von Arbeitsabläufen, Ressourcenbeschaffung und Routing, Betriebs- und Reparaturanleitungen sowie Reporting und Audits.

Für große Betriebe bietet ein Enterprise-Asset-Management-System wie z. B. IBM Maximo eine zentrale Plattform für die Verwaltung aller Anlagegüter. Ein solches System integriert Daten aus dem gesamten Lebenszyklus von Anlagegütern: Anschaffung, Betrieb, Wartung, Abschreibung, und Erneuerung oder Ersatz des Anlageguts.

Unternehmen erhalten so eine vollständige Übersicht und Einblicke in die komplexe Welt ihrer Anlagengüter. Sie verfügen über fundiertere Informationen, um den Zustand ihrer Anlagegüter zu verwalten. Die Funktionen und Workflows helfen ihnen dabei, Verwaltungsaufgaben zu optimieren und Ausfallzeiten zu reduzieren. Die Teams haben außerdem einen unternehmensweiten Überblick über die Kontrollmechanismen für Sicherheit und Umwelt und können so Probleme und Risiken besser bewältigen.

IoT und KI

Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) bietet tiefe Einblicke und ermöglicht eine bessere Steuerung von Anlagegütern. Die IBM Maximo-Software korreliert zum Beispiel Daten von Sensoren und Geräten, um zeitnahe Einblicke in den Zustand und die Leistung von Anlagegütern zu ermöglichen. Sie verbessert die Verwaltung von Anlagegütern, indem sie ihren Status analysiert, Nutzen und Risiko bewertet und Ausfälle antizipiert.

KI nutzt maschinelles Lernen, um den Zustand von Anlagegütern zu ermitteln und eine vorausschauende Wartung zu ermöglichen. Die Technologie sammelt Assetdaten (über Sensoren, Telemetrie, Arbeitsaufträge und sogar Wetterereignisse) und verwendet Algorithmen, um Muster oder Trends zu erkennen und Prognosemodelle zu entwickeln. Anhand dieser Informationen und einem vorausschauenden Scoring kann das System präventive Taktiken oder Strategien vorgeben.

Mobiles EAM

Die Verbindung von Wartungs- und Reparaturtechnikern mit Ihrem EAM-System und Experten über mobile Geräte ist entscheidend, um effizienter und sicherer zu arbeiten und die Produktivität zu steigern. IBM Maximo Mobile wurde entwickelt, um die Aufgaben der Techniker im Außendienst zu transformieren, indem sie nahezu in Echtzeit Leistungs- und Betriebsdaten von Anlagen sowie Schritt-für-Schritt-Wartungsanweisungen erhalten – egal wo sie sich befinden. Die leistungsstarke Kombination aus KI, intelligenten Workflows, ferngesteuerter menschlicher Unterstützung und Zugriff auf Assetdaten ermöglicht es Maximo Mobile den Technikern das digitale Äquivalent jahrzehntelanger Branchenerfahrung in die Hand zu geben.