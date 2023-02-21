Im Laufe der Zeit haben sich die Sicherheitsvorkehrungen und die Telemetrie zur Erkennung von Sicherheitslücken unter Windows erheblich verbessert. In Kombination mit gut konfigurierten EDR-Lösungen (Endpoint Detection & Response) können diese Fähigkeiten eine nicht zu vernachlässigende Hürde für die Nachbearbeitung von Sicherheitslücken darstellen. Angreifer müssen ständig Taktiken, Techniken und Verfahren (TTPs) entwickeln und iterieren, um Erkennungsheuristiken zu vermeiden. Im Adversary Simulation Team bei IBM Security X-Force stehen wir vor dem gleichen Problem. Unser Team hat die Aufgabe, fortschrittliche Bedrohungsfunktionen in einigen der größten und robustesten Umgebungen zu simulieren. Die Kombination aus komplexen, fein abgestimmten Sicherheitslösungen und gut ausgebildeten Teams im Security Operations Center (SOC) kann für das Handwerk eine große Belastung darstellen. In einigen Fällen wird die Verwendung einer bestimmten TTP innerhalb von drei bis vier Monaten vollständig überflüssig (in der Regel in Verbindung mit bestimmten Technologie-Stacks).

Angreifer können sich dafür entscheiden, die Codeausführung im Windows-Kernel zu nutzen, um einige dieser Schutzmaßnahmen zu manipulieren oder eine Reihe von Sensoren auf Benutzerebene vollständig zu umgehen. Die erste veröffentlichte Demonstration einer solchen Funktion erfolgte 1999 im Phrack Magazine. In den vergangenen Jahren gab es eine Reihe gemeldeter Fälle, in denen Bedrohungsakteure Kernel-Rootkits für die Post-Exploitation verwendet haben. Einige ältere Beispiele sind die Derusbi-Familie und das Lamberts Toolkit.

Traditionell waren diese Arten von Funktionen meist auf fortgeschrittene TAs beschränkt. In den letzten Jahren haben wir jedoch gesehen, dass immer mehr Commodity-Angreifer Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD) Ausbeutung-Primitive nutzen, um Aktionen am Endpunkt zu erleichtern. In einigen Fällen waren diese Techniken recht primitiv und auf einfache Aufgaben beschränkt, es gab jedoch auch leistungsfähigere Demonstrationen.

Ende September 2022 veröffentlichten Forscher von ESET ein Whitepaper über eine solche Kernel-Funktion, die von der Lazarus TA bei einer Reihe von Angriffen auf Unternehmen in Belgien und den Niederlanden zum Zweck der Datenexfiltration eingesetzt wurde. Dieses Dokument beschreibt eine Reihe von DKOM-Primitiven (Direct Kernel Object Manipulation), die die Nutzlast verwendet, um die Telemetrie von Betriebssystemen, Antivirenprogrammen und EDR-Lösungen zu verschleiern. Die öffentlich zugänglichen Forschungsergebnisse zu diesen Techniken sind sehr begrenzt. Ein umfassenderes Verständnis der Kernel-Post-Exploitation-Techniken ist für die Verteidigung von entscheidender Bedeutung. Ein häufig vorgebrachtes, klassisches und naives Argument lautet, dass ein Angreifer mit erhöhten Berechtigungen alles tun kann. Warum sollten wir also in diesem Szenario Fähigkeiten modellieren? Das ist eine schwache Argumentation. Verteidiger müssen verstehen, über welche Fähigkeiten ein Angreifer verfügt, wenn er sich erhöht hat, welche Datenquellen zuverlässig bleiben (und welche nicht), welche Eindämmungsoptionen es gibt und wie fortschrittliche Techniken erkannt werden können (auch wenn die Fähigkeiten zur Durchführung dieser Erkennungen nicht vorhanden sind). In diesem Beitrag konzentriere ich mich speziell auf das Patchen von Strukturen der Kernel-Ereignisverfolgung für Windows (ETW), um Anbieter entweder unwirksam oder nicht funktionsfähig zu machen. Ich werde einige Hintergrundinformationen zu dieser Technik bereitstellen, analysieren, wie ein Angreifer Kernel-ETW-Strukturen manipulieren kann, und auf einige der Mechanismen zum Auffinden dieser Strukturen eingehen. Abschließend werde ich erläutern, wie diese Technik von Lazarus in ihrer Nutzlast implementiert wurde.