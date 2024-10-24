Was ist Workload-Management?

Bevor wir fortfahren, sollten wir unsere Begriffe genauer definieren, da der Begriff „Workload-Management“ mehr als eine Bedeutung hat. Obwohl zwischen diesen Definitionen keine Welten liegen und sie sich tatsächlich leicht ähneln, unterscheiden sie sich deutlich.

Im Kontext von Mitarbeiternutzung und Arbeitsteilung kann sich das Workloadmanagement auf die Verteilung der Workload in einem Team beziehen oder darauf, wie die gesamte Menge an Arbeit eines Unternehmens auf die verschiedenen Abteilungen und Teammitglieder des Unternehmens verteilt wird.

Zugegeben, es gibt ein „menschliches Element“ bei der Arbeit, wenn es um die Teamkapazität und die Aufteilung der Workloads auf das gesamte Team geht, denn es geht darum, wie die Mitarbeiter ihre jeweiligen Aufgaben erledigen. Diese menschliche Dimension bleibt bei den Kernaktivitäten des Workload-Managements erhalten, die im Nachhinein stattfinden, einschließlich der nachprüfbaren Überwachung von Metriken zur Teamleistung und Teamproduktivität und der weniger konkreten Berücksichtigung anderer wertvoller immaterieller Werte wie Teamworks.

In anderer Bedeutung betrachtet das Workload-Management dieselbe Frage der Produktivität jedoch ausschließlich aus einer Computing-Perspektive. In diesem Sinne ist das Workload-Management eine Arbeitsmanagement-Übung, bei der es darum geht, die gesamten Aufgaben des Computerprojekts zu ermitteln, die erledigt werden müssen, damit das Unternehmen seine laufenden Ziele erreichen kann. Das Unternehmen wird diese kompilierte Abbildung nutzen, um die Kapazitätsplanung und das Aufgabenmanagement genau zu planen und umzusetzen. Dies führt dann dazu, herauszufinden, wie kollektive Workflows in ausgewogene Workload-Verteilungen aufgeteilt werden kann.

Dann gibt es noch eine dritte und weiter gefasste Bedeutung von „Workload-Management“, die beide Themen über die zu erledigende Projektmanagement-Arbeit zusammenfasst, die mit der Ausführung dieser Arbeit beauftragten menschlichen Mitarbeiter sowie die dafür erforderlichen Computersysteme und Prozesse umfasst. Um dieses Thema vollständig zu untersuchen, müssen wir diesen umfassenden Begriff von „Workload-Management“ und alles, was dazu gehört, untersuchen.