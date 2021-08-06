Blockchain für Handelsfinanzierungslösungen

Wolkenkratzer rund um den Battery Park in Lower Manhattan, New York City

Unsichtbare Wachstumsbarrieren abbauen

Veraltete Prozesse behindern viele Handelsfinanzierungssysteme, was zu Risiken und höheren Kosten führt. Die IBM Blockchain-Lösungen für die Handelsfinanzierung basieren auf unseren marktführenden Blockchain-Services und -Plattformen. Sie unterstützen sie dabei, neue Handelspartnerschaften aufzubauen, neue Liquiditätspools aufzudecken und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Jetzt können Sie sich auf Distributed-Ledger-Technologie, Smart Contracts, verbesserte Sicherheit, integrierte Governance und umfassende Kontrollfunktionen für den Echtzeitzugriff auf Handelsfinanzierungsdaten verlassen.

Die größten Herausforderungen des Handels

60 %

der Anträge für eine Handelsfinanzierung von KMU werden abgelehnt.¹

1,5

Billionen USD ist die daraus resultierende globale Handelsfinanzierungslücke.¹

3D-Design aus Kugeln, die auf einer Schiene rollen

Die neuesten Erkenntnisse und Insights zu KI

Entdecken Sie von Experten kuratierte Erkenntnisse und Neuigkeiten zu KI, Cloud und mehr im wöchentlichen Newsletter Think. 

Neudefinition dessen, was im Handel möglich ist

Käufer und Verkäufer jeder Größe profitieren von besseren Handelserfahrungen. IBM Blockchain for Trade Finance-Lösungen können Ihnen dabei helfen.

Niedrigeres Risiko und geringere Betriebskosten

Verarbeiten Sie Kredite und Garantien schnell elektronisch, gewinnen Sie tiefe Einblicke in die Finanzpositionen und Transaktionshistorien Ihrer Kunden und überwachen Sie Transaktionen von Anfang bis Ende.

Finden Sie neue Möglichkeiten und Märkte

Entdecken Sie Umsatzmöglichkeiten durch eine neue Klasse von transparenten, risikominimierten und standardisierten Handelsfinanzierungs- und Handelskreditversicherungslösungen.

Sichern Sie sich eine Führungsposition in einer neuen Ära des Handels

Fördern Sie mehr Vertrauen und Transparenz im grenzüberschreitenden Handel. Profitieren Sie von First-Mover-Vorteilen, indem Sie neue Handelsnetzwerke knüpfen und neue Handelszentren schaffen.

Der Vorteil von IBM Blockchain

Führende Rolle bei der Handelsförderung

Wir erfinden komplexe Handelsprozesse neu, um den Start, die Beschleunigung und die Innovation von Blockchain-Netzwerken zu unterstützen – einschließlich der erfolgreichen Produktionsentwicklung von we.trade, das nun mit 15 Banken in ganz Europa vertreten ist.
Fähigkeit, Netzwerke zusammenzubringen

Unsere unübertroffene Erfahrung in den Bereichen Strategie, schnelle Produktentwicklung, Governance und Regulierung hilft Blockchain-Netzwerken, ihre Mitgliederzahl zu erhöhen – und sich mit anderen zusammenzuschließen.
Vertrauenswürdige Geschäftsexpertise

IBM kennt sich mit Handel und Handelsprozessen, komplexer Systemintegration, regulierten Branchen aus und weiß – mit bisher mehr als 500 Kundenprojekten –, wie man mit Blockchain Wertschöpfung erzielt. Wir stellen den gesamten Stack für den Betrieb Ihres Unternehmens bereit.
IBM wurde in der IDC-Studie MarketScape Blockchain Services 2020 als Leader ausgezeichnet

we.trade beschleunigt die Handelsfinanzierung – und den Handel

Werden Sie Teil eines Business-Netzwerks, das den internationalen Handel schneller und effizienter macht. we.trade ist eine Blockchain-basierte Plattform, die von 15 großen europäischen Banken gemeinsam genutzt wird und mit IBM zusammenarbeitet, um ihre globale Kommerzialisierung zu beschleunigen.

Die we.trade Blockchain Platform reduziert Reibungsverluste und vereinfacht den Handelsprozess für teilnehmende Unternehmen, wodurch ein Ökosystem des Vertrauens für den globalen Handel entsteht. Die standardisierten Regeln und vereinfachten Handelsoptionen verringern das Risiko und erhöhen die Handelsmöglichkeiten für Banken und KMU.

IBM Blockchain Services

Es braucht mehr als eine großartige Idee, um mit der Blockchain erfolgreich zu sein. Erfahren Sie, wie Sie ergebnisorientierte Prinzipien des Netzwerkdesigns nutzen können, um die Transformation von Handelsfinanzunternehmen, Netzwerken und Ökosystemen zu ermöglichen.

IBM Blockchain Services: Erfolg durch Design

IBM Blockchain

Unsere Kunden haben eine Vision in Bezug darauf, wie Blockchain ihre Geschäftstätigkeit verändern wird, und wir haben einen Ansatz, um dies zu verwirklichen. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreiche und wachsende Unternehmensnetzwerke mitgestalten.
Blockchain-Lösungen kennenlernen

Weiterführende Lösungen

IBM Support for Hyperledger Fabric

IBM Blockchain-Plattform: Hyperledger Fabric Support Edition bietet SLAs und 24x7-Unternehmenssupport für Hyperledger Fabric, den De-facto-Standard für Blockchain-Plattformen von Unternehmen der Linux Foundation.

 Hyperledger Fabric erkunden
Blockchain-Lösungen für die Supply Chain

IBM Blockchain unterstützt die Partner in der Lieferkette dabei, vertrauenswürdige Daten über zugelassene Blockchain-Lösungen auszutauschen und so die Transparenz und das Vertrauen zu erhöhen.

 Entdecken Sie Blockchain-Services
Business Consulting Services

IBM Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen, das Seite an Seite mit Kunden zusammenarbeitet, um leistungsstarke Unternehmen zu entwerfen, aufzubauen und zu führen.

 Consulting Services
Machen Sie den nächsten Schritt

Schaffen Sie mit IBM Blockchain resiliente, transparente und vertrauenswürdige Lieferketten, um Ihre Geschäftsabläufe zu transformieren, Prozesse zu rationalisieren und das Vertrauen mit branchenführenden Lösungen zu stärken.

 Blockchain-Lösungen kennenlernen Blockchain-Beratung und -Services erkunden