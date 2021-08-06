Veraltete Prozesse behindern viele Handelsfinanzierungssysteme, was zu Risiken und höheren Kosten führt. Die IBM Blockchain-Lösungen für die Handelsfinanzierung basieren auf unseren marktführenden Blockchain-Services und -Plattformen. Sie unterstützen sie dabei, neue Handelspartnerschaften aufzubauen, neue Liquiditätspools aufzudecken und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Jetzt können Sie sich auf Distributed-Ledger-Technologie, Smart Contracts, verbesserte Sicherheit, integrierte Governance und umfassende Kontrollfunktionen für den Echtzeitzugriff auf Handelsfinanzierungsdaten verlassen.
der Anträge für eine Handelsfinanzierung von KMU werden abgelehnt.¹
Billionen USD ist die daraus resultierende globale Handelsfinanzierungslücke.¹
Käufer und Verkäufer jeder Größe profitieren von besseren Handelserfahrungen. IBM Blockchain for Trade Finance-Lösungen können Ihnen dabei helfen.
Verarbeiten Sie Kredite und Garantien schnell elektronisch, gewinnen Sie tiefe Einblicke in die Finanzpositionen und Transaktionshistorien Ihrer Kunden und überwachen Sie Transaktionen von Anfang bis Ende.
Entdecken Sie Umsatzmöglichkeiten durch eine neue Klasse von transparenten, risikominimierten und standardisierten Handelsfinanzierungs- und Handelskreditversicherungslösungen.
Fördern Sie mehr Vertrauen und Transparenz im grenzüberschreitenden Handel. Profitieren Sie von First-Mover-Vorteilen, indem Sie neue Handelsnetzwerke knüpfen und neue Handelszentren schaffen.
Wir erfinden komplexe Handelsprozesse neu, um den Start, die Beschleunigung und die Innovation von Blockchain-Netzwerken zu unterstützen – einschließlich der erfolgreichen Produktionsentwicklung von we.trade, das nun mit 15 Banken in ganz Europa vertreten ist.
Unsere unübertroffene Erfahrung in den Bereichen Strategie, schnelle Produktentwicklung, Governance und Regulierung hilft Blockchain-Netzwerken, ihre Mitgliederzahl zu erhöhen – und sich mit anderen zusammenzuschließen.
IBM kennt sich mit Handel und Handelsprozessen, komplexer Systemintegration, regulierten Branchen aus und weiß – mit bisher mehr als 500 Kundenprojekten –, wie man mit Blockchain Wertschöpfung erzielt. Wir stellen den gesamten Stack für den Betrieb Ihres Unternehmens bereit.
Werden Sie Teil eines Business-Netzwerks, das den internationalen Handel schneller und effizienter macht. we.trade ist eine Blockchain-basierte Plattform, die von 15 großen europäischen Banken gemeinsam genutzt wird und mit IBM zusammenarbeitet, um ihre globale Kommerzialisierung zu beschleunigen.
Die we.trade Blockchain Platform reduziert Reibungsverluste und vereinfacht den Handelsprozess für teilnehmende Unternehmen, wodurch ein Ökosystem des Vertrauens für den globalen Handel entsteht. Die standardisierten Regeln und vereinfachten Handelsoptionen verringern das Risiko und erhöhen die Handelsmöglichkeiten für Banken und KMU.
Es braucht mehr als eine großartige Idee, um mit der Blockchain erfolgreich zu sein. Erfahren Sie, wie Sie ergebnisorientierte Prinzipien des Netzwerkdesigns nutzen können, um die Transformation von Handelsfinanzunternehmen, Netzwerken und Ökosystemen zu ermöglichen.
Hyperledger Fabric ist ein modulares Open-Source-Blockchain-Framework für die Entwicklung von Anwendungen für Unternehmen mit Branchenstrategien.
Regierungen, Unternehmen und Institutionen nutzen die Blockchain, um eine sichere und vertrauenswürdige Infrastruktur für digitale Identitäten und Berechtigungsnachweise zu ermöglichen.
Blockchain ist ein vertrauensloses Netzwerk, das für mehr Sicherheit, Transparenz und Automatisierung sorgt.
The Home Depot implementiert die IBM-Blockchain-Technologie, um Streitigkeiten mit Lieferanten beizulegen und die Effizienz der Lieferkette zu verbessern.
IPwe nutzt IBM Blockchain und KI, um einen transparenten globalen Patentmarkt zu schaffen, und wird dabei von IBM unterstützt, um die Sichtbarkeit und Flexibilität zu erhöhen.
IBM Blockchain-Plattform: Hyperledger Fabric Support Edition bietet SLAs und 24x7-Unternehmenssupport für Hyperledger Fabric, den De-facto-Standard für Blockchain-Plattformen von Unternehmen der Linux Foundation.
IBM Blockchain unterstützt die Partner in der Lieferkette dabei, vertrauenswürdige Daten über zugelassene Blockchain-Lösungen auszutauschen und so die Transparenz und das Vertrauen zu erhöhen.
IBM Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen, das Seite an Seite mit Kunden zusammenarbeitet, um leistungsstarke Unternehmen zu entwerfen, aufzubauen und zu führen.
Schaffen Sie mit IBM Blockchain resiliente, transparente und vertrauenswürdige Lieferketten, um Ihre Geschäftsabläufe zu transformieren, Prozesse zu rationalisieren und das Vertrauen mit branchenführenden Lösungen zu stärken.