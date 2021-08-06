Werden Sie Teil eines Business-Netzwerks, das den internationalen Handel schneller und effizienter macht. we.trade ist eine Blockchain-basierte Plattform, die von 15 großen europäischen Banken gemeinsam genutzt wird und mit IBM zusammenarbeitet, um ihre globale Kommerzialisierung zu beschleunigen.

Die we.trade Blockchain Platform reduziert Reibungsverluste und vereinfacht den Handelsprozess für teilnehmende Unternehmen, wodurch ein Ökosystem des Vertrauens für den globalen Handel entsteht. Die standardisierten Regeln und vereinfachten Handelsoptionen verringern das Risiko und erhöhen die Handelsmöglichkeiten für Banken und KMU.