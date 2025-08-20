Was ist Talentmanagement?

Für Personalverantwortliche gibt es mehrere Schlüsselbereiche des Talentmanagements, in denen sie hervorragende Leistungen erbringen müssen, um sinnvolle Veränderungen in ihrem Unternehmen zu bewirken.

Talentakquise und -bindung: Die größte Verantwortung der Personalabteilungen besteht darin, neue Talente zu identifizieren und zu gewinnen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die bestehenden Mitarbeiter zufrieden und produktiv bleiben. Untersuchungen von McKinsey haben ergeben, dass 20 bis 30 % der kritischen Rollen (Link befindet sich außerhalb ibm.com) in vielen Unternehmen nicht von den am besten geeigneten Personen besetzt werden.

Onboarding: Unternehmen tragen eine große Verantwortung dafür, dass ihre neuen Mitarbeiter erfolgreich sind, indem sie ihnen vom ersten Tag an die Tools an die Hand geben, mit denen sie ihre Aufgaben bewältigen können. Unternehmen sollten zu Beginn des Engagements in ihre neuen Mitarbeiter investieren, indem sie ihnen wertvolle Fähigkeiten für eine dauerhafte Beschäftigung vermitteln und ihnen zeigen, wie sie sich im Unternehmen weiterentwickeln können.

Entwicklung von Kernkompetenzen: Unternehmen, die dem Talentmanagement Priorität einräumen, investieren stark in die Mitarbeiterentwicklung, um sicherzustellen, dass ihre Belegschaft über die richtigen Fähigkeiten verfügt, um ihre Aufgaben jetzt und in Zukunft auszuführen. Talentmanagement-Praktiken, die es Unternehmen ermöglichen, sich auf Initiativen zur Karriereentwicklung zu konzentrieren, wie z. B. Umschulung (bei der Mitarbeiter fortgeschrittene Methoden zur Ausführung ihrer bestehenden Aufgaben erlernen) oder Höherqualifizierung, helfen Mitarbeitern in Funktionen, die durch die Technologie eingeschränkt werden.

Leistungsmanagement: Diese Komponente befasst sich damit, die Wirkung der Arbeit der Mitarbeiter zu maximieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben haben. Es beinhaltet die Verbesserung der Leistung eines Mitarbeiters durch Coaching und Tools zur Leistungssteigerung (Link befindet sich außerhalb von ibm.com).

Mitarbeitererfahrung: Menschen verbringen einen Großteil ihrer wachen Zeit mit Arbeit, was zu übermäßigem Stress, Burnout und psychischen Problemen führen kann. Unternehmen, die sich am Talentmanagement orientieren, betrachten die gesamte Mitarbeitererfahrung, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter nicht nur gute Arbeitskräfte sind, sondern sich auch in ihrem Unternehmen wohl fühlen und mit ihrer Arbeit zufrieden sind. Während es sich bei vielen Vergünstigungen für Mitarbeiter lange Zeit um Dinge wie kostenlose Mittagessen, Happy Hours und andere Aktivitäten handelte, hören die Unternehmen jetzt auf die Wünsche der Mitarbeiter nach mehr Fortbildung am Arbeitsplatz, einer besseren Work-Life-Balance, hybriden Arbeitssituationen und besseren Gesundheitsleistungen. Zur Mitarbeitererfahrung gehört auch, Wege zu finden, wie die Mission oder der Zweck des Unternehmens bei den Mitarbeitern ankommt. Gallup hat herausgefunden (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), dass die Verbesserung der Anzahl der Personen in einem Unternehmen, die der Aussage „Die Mission oder der Zweck meines Unternehmens gibt mir das Gefühl, dass meine Arbeit wichtig ist“ zustimmen, zu einer erheblichen Reduzierung der Fehlzeiten und einer Steigerung der Arbeitsqualität führt.

Personalplanung und Nachfolgeplanung: Während viele Talentmanagement-Initiativen erfordern, dass Unternehmen sich direkt mit einzelnen Mitarbeitern befassen, müssen sie auch die gesamte Humankapitallandschaft betrachten und eine Kontinuitätskette für die Geschäftsleitung sicherstellen. Im Idealfall sorgt ein gesundes Talentmanagement-Programm dafür, dass beim Ausscheiden einer Führungskraft mehrere interne Kandidaten in Erwägung gezogen werden. Diese Kandidaten sind diejenigen, die sich für die Rolle interessieren und die erforderlichen Fähigkeiten unter Beweis gestellt haben, um in der neuen Position erfolgreich zu sein. Unternehmen können ihre Nachfolgeplanung verbessern, indem sie umfassende Mentoring-Programme erstellen, Top-Talente frühzeitig identifizieren und ihnen Möglichkeiten zur Führungskraft-Entwicklung bieten.