Was ist langsame Produktivität?

Langsame Produktivität kann als langsameres Arbeiten an weniger Aufgaben auf einmal definiert werden, um die Produktivität und Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu steigern. Der Trend zu langsamer Produktivität bewirkt für Unternehmen und Arbeitnehmer ein Umdenken bezüglich der Definition von Produktivität und schafft ein Umfeld, in dem die Qualität der Arbeit über die Quantität der Arbeit gestellt wird.

In seinem Buch „Rest: Why You Get More Done When You Work Less“ beschreibt der Silicon-Value-Berater Alex Soojung-Kim Pang eine Arbeitsauszeit, in der er enorm viel erledigt hat, aber auch eine äußerst entspannte Zeit erlebt hat. Er sagt, er hat erkannt, dass die konventionelle Vorstellung von unseren Arbeitszeiten und Produktivität völlig falsch ist.

Langsame Produktivität erfordert einen Wandel in unserer Definition von Produktivität. Dies ermutigt Unternehmen und ihre Mitarbeiter, anders darüber nachzudenken, was es bedeutet, produktiv zu sein, und dabei Fragen wie diese zu berücksichtigen: