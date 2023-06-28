Was ist langsame Produktivität?

Langsame Produktivität kann als langsameres Arbeiten an weniger Aufgaben auf einmal definiert werden, um die Produktivität und Zufriedenheit am Arbeitsplatz zu steigern. Der Trend zu langsamer Produktivität bewirkt für Unternehmen und Arbeitnehmer ein Umdenken bezüglich der Definition von Produktivität und schafft ein Umfeld, in dem die Qualität der Arbeit über die Quantität der Arbeit gestellt wird.
In seinem Buch „Rest: Why You Get More Done When You Work Less“ beschreibt der Silicon-Value-Berater Alex Soojung-Kim Pang eine Arbeitsauszeit, in der er enorm viel erledigt hat, aber auch eine äußerst entspannte Zeit erlebt hat. Er sagt, er hat erkannt, dass die konventionelle Vorstellung von unseren Arbeitszeiten und Produktivität völlig falsch ist.
Langsame Produktivität erfordert einen Wandel in unserer Definition von Produktivität. Dies ermutigt Unternehmen und ihre Mitarbeiter, anders darüber nachzudenken, was es bedeutet, produktiv zu sein, und dabei Fragen wie diese zu berücksichtigen:
Der Begriff „langsame Produktivität“ wurde von Cal Newport, Informatikprofessor und Bestsellerautor von „Digital Minimalism“und „A World Without Email: Reimagining Work in an Age of Communication Overload“, geprägt. Er hat auch einen Podcast namens Deep Questions with Cal Newport über das Leben und Arbeiten in einer – wie er es nennt – zunehmend oberflächlichen Welt.
Im New Yorker erörtert Newport die Vier-Tage-Arbeitswoche, sagt aber, dass sie nur eine Teillösung für das eigentliche Problem der Überarbeitung ist. Eine Reduzierung der Arbeitszeit einer Person ohne gleichzeitige Verringerung ihrer Arbeitsbelastung würde die Situation nur verschlimmern, sagt er. Er vertritt die Ansicht, dass es bei der Produktivität um die Qualität der Arbeit und nicht um die Quantität gehen sollte.
Langsame Produktivität ähnelt anderen Slow-Bewegungen, wie etwa der Slow-Food-Bewegung der 1980er Jahre, die ebenfalls mehr Achtsamkeit befürwortete.
Der Produktivitätsirrtum besagt, dass wir, wenn wir hart oder schnell genug arbeiten, die Zeit haben, die Dinge zu tun, die uns am meisten Spaß machen. Aber beschäftigt zu sein bedeutet nicht unbedingt, effektiv zu sein. Wenn die Arbeitstage voller Aufgaben und Aktivitäten sind, sind die Mitarbeiter möglicherweise zu beschäftigt, um ihre Fähigkeiten und Kreativität zu erkunden. Allein beschäftigt zu sein, kann davon abhalten, einen Zweck und eine Bedeutung zu finden, und kann zu Burnout führen.
Eine von der Harvard Business Review unterstützte Umfrage unter 1.500 Befragten in 46 Ländern ergab, dass Burnout ein enormes und globales Problem ist. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehörten die folgenden:
Laut Forschern der UC Berkeley und der Deakin University sind sechs Hauptursachen für Burnout Arbeitsüberlastung, mangelnde Kontrolle, unzureichende Entlohnung, Zusammenbruch der Gemeinschaft, mangelnde Fairness und Wertekonflikte. Burnout kann auch ein Symptom für etwas anderes sein, z. B. dass Mitarbeiter endlose Aufgabenlisten haben, die sie nie erledigen werden.
Ein weiteres Hindernis für die Produktivität ist die lästige Routinearbeit. Wenn Sie härter und schneller an mehr Aufgaben arbeiten, können die Mitarbeiter ständig beschäftigt und weiter von der Erreichung ihrer Ziele entfernt sein. Teams können von sinnloser Arbeit zu höherer Produktivität übergehen, indem sie sich weniger, dafür aber erreichbare Ziele setzen, sich jeweils auf eine Sache konzentrieren und Ablenkungen beseitigen.
Es gibt einige leicht erkennbare Vorteile langsamer Produktivität. Menschen, die in einem langsameren Tempo an weniger Dingen gleichzeitig arbeiten, erleben oft ein besseres mentales Wohlbefinden und haben mehr Energie, um ihre Ziele zu erreichen. Eine optimierte, zielgerichtetere Arbeit kann den Mitarbeitern auch mehr Zeit für soziale Kontakte, zur Selbstreflexion oder für eine bessere Work-Life-Balance geben .
Auch Unternehmen profitieren von langsamer Produktivität. Selbst wenn die Mitarbeiter nicht ausgebrannt sind, sind sie nicht immer so produktiv, wie sie es sollten oder sein könnten. Eine Verlangsamung des Arbeitstempos kann die Produktivität steigern und die Geschäftsergebnisse verbessern, da dadurch mehr Zeit bleibt, um sich auf das zu konzentrieren, was für Kunden und andere Stakeholder am wichtigsten ist.
„Was bleibt uns angesichts der endlosen Aufgaben anderes übrig, als uns zurückzuziehen?“, fragt die Wissenschafts- und Wirtschaftsjournalistin und Pädagogin Karla Starr. „Wenn wir wissen, dass die To-Do-Liste niemals kürzer werden wird, warum sollten wir dann naiv zusätzliche Motivation aufbringen, wenn wir wissen, dass es unsere Gesamtsituation nicht ändern wird, wenn die Aufgaben einfach nicht aufhören?“
Einige europäische Länder verbieten die Nutzung von E-Mails außerhalb der Arbeitszeit, wie beispielsweise Belgiens neues Gesetz zum „Recht auf Nichterreichbarkeit“. Arbeitgeber können ihren Mitarbeitern auch raten, Benachrichtigungen für E-Mail, Slack und andere soziale Medien zu deaktivieren. In den Unternehmensrichtlinien könnte vorgeschlagen werden, dass sie stattdessen einen Hinweis teilen, dass sie sich im „Deep Work“-Modus befinden.
In seinem Artikel im New Yorker behauptet Newport, dass, wenn eine Vier-Tage-Woche zum nationalen Standard würde, weniger zu arbeiten, kein „disruptives Experiment wäre, das von einigen wenigen Start-ups durchgeführt wird“. Stattdessen, so schreibt er, müssten sich die Arbeitgeber rechtfertigen, wenn sie diese Option nicht anbieten. Und diese Rechtfertigung könnte im Laufe der Zeit immer schwieriger werden, wenn die Vorteile einer kürzeren Arbeitswoche immer deutlicher werden.
Manager können eine langsame Produktivität fördern, indem sie die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter auf einem kontinuierlichen Niveau halten, indem sie weniger, aber wirkungsvollere Projekte priorisieren.
Es gibt Widerstand gegen eine Verlangsamung am Arbeitsplatz. Unter „Kultur der Hektik“ bei Wissensarbeitern versteht man ein Arbeitsumfeld, das harte Arbeit und lange Arbeitszeiten fördert, obwohl die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sagt, dass Überarbeitung gefährlich ist.
Auch der Wettbewerb am Arbeitsplatz kann eine langsame Produktivität beeinträchtigen. Starr beschreibt beispielsweise die USA als eine kapitalistische Gesellschaft, in der der Sieger alles bekommt, mit tief verwurzelten sozialen Normen. Solche Normen stehen im Widerspruch zu einer langsamen Produktivität.
Newport spricht von einer weiteren Herausforderung zur Verlangsamung der Produktivität – der Herausforderung, „Arbeit zu verwalten, die noch nicht zugewiesen ist“. Mit anderen Worten: Einige Manager sträuben sich vielleicht gegen eine langsame Produktivität, weil sie dann Prioritäten setzen und Arbeit zuweisen müssten, anstatt einem Mitarbeiter einfach eine E-Mail mit einer Aufgabe zu schicken, die gerade erledigt werden muss.
Newport zufolge ist das übermäßige Arbeitsaufkommen für Computerarbeiter systemimmanent, und eine kürzere Arbeitswoche oder eine bloße Begrenzung der Zahl der geleisteten Arbeitsstunden wird dieses Problem nicht lösen. Unternehmen sollten in Erwägung ziehen, den Arbeitstag selbst zu verlangsamen und insgesamt weniger Zeit mit unwichtiger Arbeit zu verbringen.
Es kann sich lohnen, mit langsamer Produktivität zu experimentieren, da Produktivitätsverluste teuer sind. HubSpot fand beispielsweise heraus, dass Produktivitätsverluste allein US-Unternehmen jedes Jahr 1,8 Billionen USD kosten.
Technologie kann in Bezug auf Produktivität sowohl Problem als auch Lösung sein. Wenn Mitarbeiter mit einer Vielzahl von Apps zur Erledigung ihrer Arbeit überlastet sind, kann dies zu einem Problem werden. Es ist eine Lösung, wenn Mitarbeiter sich wiederholende Aufgaben automatisieren können und mehr Zeit für die Aktionen aufwenden können, die zu Ergebnissen führen. Und mehr Zeit für qualitativ hochwertigere Arbeit aufzuwenden, ist der Kern der langsamen Produktivitätsbewegung.
Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung können, richtig eingesetzt, dazu beitragen, den Aufwand für Routinearbeiten und die Anzahl der Tools, die Mitarbeiter zur Erledigung ihrer Aufgaben benötigen, zu verringern. Durch den Einsatz von KI in Prozessen, die kompliziert sind oder bei denen das Tagesgeschäft zur Routine wird, entlasten Sie Ihre Mitarbeiter von sich wiederholenden Aufgaben und ermöglichen es ihnen, bessere Ergebnisse zu erzielen und bessere, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen. Dies kann zu einer höheren Arbeitszufriedenheit führen, was wiederum zu einer geringeren Fluktuation führen kann – und zufriedenere Mitarbeiter haben mit größerer Wahrscheinlichkeit zufriedenere Kunden.
Produktivität bedeutet, mehr herauszuholen, als man hineinsteckt. Bei einer langsamen Produktivität geht es um die Qualität der Arbeit und nicht um die Quantität. Bei intelligenter Automatisierung geht es darum, Mitarbeitern einen einfachen, dialogorientierten Zugriff auf die Informationen und Automatisierungen zu geben, die sie benötigen, um Kunden besser zu unterstützen und die wichtigsten Aufgaben zu erledigen.
