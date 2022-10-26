„Kleidungsstücke kommen aus Asien, Kakao und Früchte aus Afrika und Kaffee aus Südamerika. Das neue Lieferkettengesetz zielt darauf ab, die Rechte von Personen zu schützen, die Waren für den deutschen Markt herstellen.“
Dieses Vorwort zum deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) auf der Website der deutschen Bundesregierung zeigt, warum Regierungen den menschlichen Aspekt der Lieferkette in den Vordergrund stellen – und damit über die Umweltauswirkungen, wie etwa Emissionen, in der Lieferketter hinausgehen.
Im Jahr 2021 verabschiedete Deutschland das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten, LkSG oder das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Dies ist ein entscheidender Moment in puncto ESG-Verantwortung (Umwelt, Soziales und Governance), da deutsche Unternehmen erstmals rechtlich für die Einhaltung der Menschenrechte in ihren globalen Lieferketten verantwortlich gemacht werden.
Obwohl das Gesetz einen starken Fokus auf das „S“ in ESG legt, ist man der Ansicht, dass Umweltrisiken und ihre negativen Auswirkungen auf den Menschen innerhalb der Lieferkette eng miteinander verbunden sind. Infolgedessen verpflichtet das Gesetz Unternehmen zur Einhaltung internationaler Abkommen, die sich auf Umweltrisiken konzentrieren, wie etwa die Minamata- und die Basler Konventionen. Ziel ist es, Schäden durch Schadstoffe, giftige Chemikalien sowie die Handhabung und Entsorgung gefährlicher Abfälle zu begrenzen.
In diesem Artikel erfahren Sie, wer vom LkSG betroffen ist, was Unternehmen tun müssen, um die Anforderungen zu erfüllen, und wie sie sich auf die Erfüllung der Sorgfaltspflichten vorbereiten können.
Was ist das LkSG?
Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz verpflichtet Unternehmen mit Hauptverwaltung, Hauptgeschäftssitz, Verwaltungszentrale, satzungsmäßigem Sitz oder Niederlassung in Deutschland, Umwelt- und Menschenrechtsstandards in ihren Lieferketten einzuhalten.
Das LkSG führt eine umfassende Liste von Verpflichtungen ein, zu denen auch die Entwicklung eines Risikomanagementsystems zur Einhaltung der Vorschriften gehört. Außerdem werden die erforderlichen Vorbeugungs- und Abhilfemaßnahmen erläutert und die Beschwerdeverfahren vorgeschrieben. Das Gesetz schreibt eine regelmäßige Dokumentation und Berichterstattung vor. Verstöße werden mit hohen Geldstrafen geahndet.
Was müssen Unternehmen tun, um das LkSG einzuhalten?
Unternehmen müssen Verstöße sowohl in ihren eigenen betrieblichen Abläufen als auch bei ihren direkten Lieferanten (von der Gewinnung der Rohstoffe bis zur Lieferung der Waren an den Kunden) überwachen und darauf reagieren, unabhängig davon, ob die Tätigkeit im In- oder Ausland durchgeführt wurde .
Ähnlich verhält es sich, wenn ein Unternehmen von einer möglichen Verletzung von Umweltstandards oder Menschenrechten durch einen seiner indirekten Lieferanten erfährt: Es ist dann verpflichtet, sofort eine Risikoanalyse der möglichen Verstöße durchzuführen.
Das Gesetz legt nicht nur eine klare Verpflichtung für Organisationen in Bezug auf die Leistung ihrer Lieferkette fest, sondern schreibt auch Maßnahmen und sinnvolle Abhilfen vor.
Die wichtigsten Erkenntnisse:
Für Führungskräfte in Unternehmen bedeutet dies, dass sie ihren Lieferketten nun die gleiche Aufmerksamkeit widmen müssen wie der finanziellen Leistung. Der Druck, sich der Vorgänge in den vorgelagerten Bereichen bewusst zu sein, nimmt zu – andernfalls sind sie einem sehr realen Reputations-, Investoren- und finanziellen Risiko ausgesetzt.
Welche Unternehmen fallen in den Geltungsbereich des LkSG?
Es gibt zwei Phasen, um Unternehmen in den Geltungsbereich des LkSG zu bringen.
Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz gilt für in Deutschland ansässige Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten sowie für in Deutschland eingetragene Zweigstellen ausländischer Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten. Die Mitarbeiterzahl umfasst auch das für inländische Unternehmen ins Ausland entsandte Personal. Konzerngesellschaften werden in die Berechnung der Anzahl der Mitarbeiter der Muttergesellschaft einbezogen, und das Gesetz betrachtet Beschäftigte als „jeden Arbeitnehmer mit einem Arbeitsvertrag von mehr als sechs Monaten“. Diese Kriterien gelten für rund 600 Unternehmen.
Der Anwendungsbereich wird auf Unternehmen mit Sitz in Deutschland und mehr als 1.000 Mitarbeitern sowie auf in Deutschland eingetragene Zweigstellen ausländischer Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern ausgeweitet. Sobald dieser Geltungsbereich in Kraft tritt, wird das Kriterium für rund 2.900 Unternehmen gelten.
Wird sich das LkSG auf kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) auswirken?
Es ist wichtig zu erkennen, dass das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz einen Kaskadeneffekt haben wird. Es wird erwartet, dass KMU, die möglicherweise nicht in den Anwendungsbereich fallen, auch in den kommenden Monaten und Jahren betroffen sein werden, da größere Unternehmen wahrscheinlich die ihnen durch das Gesetz auferlegten Sorgfaltspflichten an ihre Lieferanten weitergeben werden.
Im LkSG wird ein Risiko im Zusammenhang mit den Menschenrechten als „eine Situation, in der auf der Grundlage von Tatsachenhinweisen eine ausreichende Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass eine Verletzung eines der folgenden Verbote auftreten wird“, definiert.
Gemäß LkSG ist ein umweltbezogenes Risiko als „eine Situation, in der auf der Grundlage tatsächlicher Hinweise eine ausreichende Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass eine Verletzung gegen eines der folgenden Verbote auftreten wird“, definiert.
Herstellung von Produkten mit Quecksilberzusatz gemäß Artikel 4 des Übereinkommens
Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe (POPs)
Die Due-Diligence-Verpflichtungen gemäß dem Gesetz umfassen mehrere wichtige Anforderungen. Diese sind im Folgenden aufgeführt. Bemerkenswert ist, dass die Kategorien und Berichtsanforderungen eine Verlagerung hin zu einem ganzheitlicheren Ansatz der Berichterstattung symbolisieren. Dieser geht über die traditionellen Metriken und Indikatoren hinaus und bezieht andere Faktoren, insbesondere die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden, mit ein.
Alle Unternehmen müssen ein angemessenes Risikomanagement implementieren oder das bestehende Risikomanagement entsprechend anpassen. Sie müssen feststellen, ob ihre Geschäftstätigkeit oder ihre Geschäftsaktivitäten in der Lieferkette das Potenzial haben, Menschenrechte zu verletzen.
Unternehmen müssen eine Erklärung zu ihren Menschenrechten und ihrer Umweltstrategie abgeben. Die Unternehmenserklärung muss das Verfahren zur Einhaltung der menschenrechtlichen und ökologischen Sorgfaltspflichten in der Lieferkette, die identifizierten spezifischen Risiken sowie die menschenrechtlichen und ökologischen Erwartungen des Unternehmens an seine Mitarbeiter und Lieferanten enthalten.
Auf der Grundlage der Risikoanalyse müssen die Unternehmen geeignete Präventiv- und Abhilfemaßnahmen ergreifen oder überprüfen. Dies gilt für die Auswahl und Überwachung von Lieferanten, die Erstellung von Verhaltenskodizes, die Durchführung von Schulungen und die nachhaltige Vertragsgestaltung.
Unternehmen müssen einen Beschwerdemechanismus entwickeln, umsetzen und schriftlich veröffentlichen. Über diesen können (potenziell) Betroffene sowie Personen, die von möglichen Verstößen Kenntnis erlangen, auf menschenrechtliche Risiken und Verletzungen hinweisen. Es ist auch notwendig, dass die Wirksamkeit des Beschwerdeverfahrens jährlich und bei Bedarf ad hoc überprüft wird.
Alle Due-Diligence-Verpflichtungen müssen dokumentiert werden. Zudem muss jährlich ein Bericht erstellt und veröffentlicht werden. Dieser Bericht muss auch an das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) weitergeleitet werden.
Die Einhaltung der Anforderungen des LkSG ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, um ihren Ruf und ihr Geschäftsergebnis zu schützen, da die Strafen bei Verstößen hoch sind.
Darüber hinaus können Gewerkschaften und NGOs auch befugt sein, Rechtsstreitigkeiten für eine betroffene Partei zu führen.
Das BAFA wurde mit wirksamen Durchsetzungsfähigkeiten ausgestattet, um das Lieferkettenmanagement von Unternehmen zu überwachen, und kann auf eigene Initiative oder auf Wunsch einer betroffenen Person handeln. Die Behörde hat das Recht, Geschäftsräume zu betreten, Informationen zu verlangen und Unterlagen einzusehen.
Für Unternehmen ist ein robuster Nachhaltigkeitsansatz in ihrer gesamten Lieferkette heute ein geschäftliches Muss. Unternehmen, die ihren Sorgfaltspflichten in Bezug auf Umweltstandards und Menschenrechte nicht nachkommen, erleiden sowohl wirtschaftliche als auch Reputationsschäden und sehen sich mit Hindernissen konfrontiert, wenn sie in Deutschland tätig sind.
Da das Europäische Parlament kürzlich einen Richtlinienvorschlag zur Nachhaltigkeitsprüfung von Unternehmen angenommen hat, steht ein einheitlicher Prozess zur Sorgfaltspflicht in der Lieferkette bevor. Dieser hätte dann Vorrang vor nationalen Sorgfaltspflichtgesetzen.
In Verbindung mit der Einführung der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeit von Unternehmen (CSRD), die 2024 in Kraft treten wird, wird die Richtung der Nachhaltigkeit und der Sorgfaltspflicht in der Lieferkette immer deutlicher, da die Regierung beginnt, mehr Rechenschaftspflicht von den Unternehmen zu fordern.
Unternehmen sollten jetzt damit beginnen, sicherzustellen, dass sie die Umwelt-, Arbeits-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze einhalten. So machen sie sich zukunftsfähig gegenüber neuen Gesetzen.
Hinweis: Die Informationen in diesem Artikel wurden zuletzt im Oktober 2022 aktualisiert. Die neuesten Informationen und Updates finden Unternehmen in den offiziellen FAQs zum LkSG.
