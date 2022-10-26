„Kleidungsstücke kommen aus Asien, Kakao und Früchte aus Afrika und Kaffee aus Südamerika. Das neue Lieferkettengesetz zielt darauf ab, die Rechte von Personen zu schützen, die Waren für den deutschen Markt herstellen.“

Dieses Vorwort zum deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) auf der Website der deutschen Bundesregierung zeigt, warum Regierungen den menschlichen Aspekt der Lieferkette in den Vordergrund stellen – und damit über die Umweltauswirkungen, wie etwa Emissionen, in der Lieferketter hinausgehen.

Im Jahr 2021 verabschiedete Deutschland das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten, LkSG oder das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Dies ist ein entscheidender Moment in puncto ESG-Verantwortung (Umwelt, Soziales und Governance), da deutsche Unternehmen erstmals rechtlich für die Einhaltung der Menschenrechte in ihren globalen Lieferketten verantwortlich gemacht werden.

Obwohl das Gesetz einen starken Fokus auf das „S“ in ESG legt, ist man der Ansicht, dass Umweltrisiken und ihre negativen Auswirkungen auf den Menschen innerhalb der Lieferkette eng miteinander verbunden sind. Infolgedessen verpflichtet das Gesetz Unternehmen zur Einhaltung internationaler Abkommen, die sich auf Umweltrisiken konzentrieren, wie etwa die Minamata- und die Basler Konventionen. Ziel ist es, Schäden durch Schadstoffe, giftige Chemikalien sowie die Handhabung und Entsorgung gefährlicher Abfälle zu begrenzen.

In diesem Artikel erfahren Sie, wer vom LkSG betroffen ist, was Unternehmen tun müssen, um die Anforderungen zu erfüllen, und wie sie sich auf die Erfüllung der Sorgfaltspflichten vorbereiten können.

Was ist das LkSG?

Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz verpflichtet Unternehmen mit Hauptverwaltung, Hauptgeschäftssitz, Verwaltungszentrale, satzungsmäßigem Sitz oder Niederlassung in Deutschland, Umwelt- und Menschenrechtsstandards in ihren Lieferketten einzuhalten.

Das LkSG führt eine umfassende Liste von Verpflichtungen ein, zu denen auch die Entwicklung eines Risikomanagementsystems zur Einhaltung der Vorschriften gehört. Außerdem werden die erforderlichen Vorbeugungs- und Abhilfemaßnahmen erläutert und die Beschwerdeverfahren vorgeschrieben. Das Gesetz schreibt eine regelmäßige Dokumentation und Berichterstattung vor. Verstöße werden mit hohen Geldstrafen geahndet.

Was müssen Unternehmen tun, um das LkSG einzuhalten?

Unternehmen müssen Verstöße sowohl in ihren eigenen betrieblichen Abläufen als auch bei ihren direkten Lieferanten (von der Gewinnung der Rohstoffe bis zur Lieferung der Waren an den Kunden) überwachen und darauf reagieren, unabhängig davon, ob die Tätigkeit im In- oder Ausland durchgeführt wurde .

Ähnlich verhält es sich, wenn ein Unternehmen von einer möglichen Verletzung von Umweltstandards oder Menschenrechten durch einen seiner indirekten Lieferanten erfährt: Es ist dann verpflichtet, sofort eine Risikoanalyse der möglichen Verstöße durchzuführen.

Das Gesetz legt nicht nur eine klare Verpflichtung für Organisationen in Bezug auf die Leistung ihrer Lieferkette fest, sondern schreibt auch Maßnahmen und sinnvolle Abhilfen vor.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

Für Führungskräfte in Unternehmen bedeutet dies, dass sie ihren Lieferketten nun die gleiche Aufmerksamkeit widmen müssen wie der finanziellen Leistung. Der Druck, sich der Vorgänge in den vorgelagerten Bereichen bewusst zu sein, nimmt zu – andernfalls sind sie einem sehr realen Reputations-, Investoren- und finanziellen Risiko ausgesetzt.

Welche Unternehmen fallen in den Geltungsbereich des LkSG?

Es gibt zwei Phasen, um Unternehmen in den Geltungsbereich des LkSG zu bringen.

Phase 1: ab Januar 2023

Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz gilt für in Deutschland ansässige Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten sowie für in Deutschland eingetragene Zweigstellen ausländischer Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten. Die Mitarbeiterzahl umfasst auch das für inländische Unternehmen ins Ausland entsandte Personal. Konzerngesellschaften werden in die Berechnung der Anzahl der Mitarbeiter der Muttergesellschaft einbezogen, und das Gesetz betrachtet Beschäftigte als „jeden Arbeitnehmer mit einem Arbeitsvertrag von mehr als sechs Monaten“. Diese Kriterien gelten für rund 600 Unternehmen.

Phase 2: ab Januar 2024

Der Anwendungsbereich wird auf Unternehmen mit Sitz in Deutschland und mehr als 1.000 Mitarbeitern sowie auf in Deutschland eingetragene Zweigstellen ausländischer Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern ausgeweitet. Sobald dieser Geltungsbereich in Kraft tritt, wird das Kriterium für rund 2.900 Unternehmen gelten.

Wird sich das LkSG auf kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) auswirken?

Es ist wichtig zu erkennen, dass das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz einen Kaskadeneffekt haben wird. Es wird erwartet, dass KMU, die möglicherweise nicht in den Anwendungsbereich fallen, auch in den kommenden Monaten und Jahren betroffen sein werden, da größere Unternehmen wahrscheinlich die ihnen durch das Gesetz auferlegten Sorgfaltspflichten an ihre Lieferanten weitergeben werden.