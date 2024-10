Bei diesen Analysen wird auf Grundlage historischer und Branchendaten modelliert, was in der Zukunft passieren könnte. Vorausschauende Analysen helfen dabei, zukünftige Probleme wie eine erhöhte Mitarbeiterfluktuation zu antizipieren, falls bestimmte Kriterien eintreten sollten. Eine verringerte Teilnahme an Besprechungen oder Arbeitsveranstaltungen kann beispielsweise bedeuten, dass Mitarbeiter unmotiviert sind und Gefahr laufen, das Unternehmen zu verlassen.