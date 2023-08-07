Die Orion-Blockchain-Datenbank: Stärkung der Data Governance für mehrere Parteien

Orion bedient ein breites Spektrum an Schlüsselanwendungen, die auf die Anforderungen verschiedener Branchen eingehen und wertvolle Lösungen für Unternehmen bieten. Eine bemerkenswerte Anwendung ist der Bereich der Lieferkette. Orion kann als robustes Repository für die Speicherung der Daten des CO2-Fußabdrucks aller Produktkomponenten dienen, die von den Teileherstellern bereitgestellt werden. Zusätzlich kann es die zwischen Käufern und Verkäufern dieser Teile geschlossenen und von beiden Parteien unterzeichneten Vertragsbedingungen speichern. Darüber hinaus ermöglicht Orion die Einbindung der Formel zur Berechnung des CO2-Fußabdrucks des Produkts sowie Links zu den CO2-Verbrauchsdaten der einzelnen Teile, die vom Produkteigentümer aktualisiert werden können. Durch den Einsatz von Orion können Unternehmen die Authentizität, Nichtabstreitbarkeit und Integrität dieser kritischen Daten sicherstellen. Außerdem gewährleisten Zugriffskontrollmechanismen auf Schlüsselebene den Datenschutz zwischen den beteiligten Parteien. Bei Bedarf können Technologien zum Schutz der Privatsphäre wie Zero-Knowledge-Proofs eingesetzt werden, um sensible Daten selbst vor der zentralen Stelle zu verbergen. In solchen Fällen speichert Orion nur die Metadaten, die zum Nachweis der Richtigkeit der Aufzeichnungen erforderlich sind. Diese können außerhalb des Systems für externe Prüfer gespeichert werden.

Zusätzlich zur Lieferkette-Anwendung bietet Orion zahlreiche äußerst nützliche Anwendungsfälle an, die unsere Kunden identifiziert haben. Im Finanzsektor und in regulierten Bereichen kann Orion beispielsweise Audit-Prozesse erleichtern, indem es den Nachweis der Authentizität, der Datenintegrität und der Manipulation von Unternehmensunterlagen liefert. Unsere Multi-Signatur-Funktionen ermöglichen die Automatisierung verschiedener geschäftlicher Vertragsprozesse und unterstützen Notardienste in verschiedenen Bereichen. Darüber hinaus kann Orion zur Wahrung der Authentizität und Integrität von Beweismitteln eingesetzt werden, die im Rahmen von Versicherungsansprüchen erhoben werden. Es kann die Verwaltung von Lizenzen, Zertifikaten, Bildungsnachweisen und Eigentumsrechten für Regierungsunternehmen vereinfachen. Orion kann auch als sichere digitale Plattform für die Verwaltung von Impfprozessen, -aufzeichnungen und -status dienen und gleichzeitig Vertrauenswürdigkeit gewährleisten. Außerdem hinaus ermöglicht es die Feststellung der Herkunft von Waren und die Einhaltung der Wartungsanforderungen in der Lieferkette. Zudem kann Orion als Off-Chain-Speicher für das Ökosystem dezentraler Ledger dienen und so die Datenintegrität in hybriden Umgebungen gewährleisten.

Orion wurde bereits erfolgreich als Blockchain Platform in mehreren EU-finanzierten Projekten bereitgestellt. Im Rahmen des C4IIoT-Projekts hat Orion das Vertrauen in eine IoT-Cybersicherheitsplattform gestärkt, indem es Funktionen für Rückverfolgbarkeit, Herkunftsnachweis und Nichtabstreitbarkeit bereitgestellt hat, um Änderungen an Maschinen- und Produktionslinienkonfigurationen zu verfolgen. Im Rahmen des COPA EUROPE-Projekts wird Orion zur Nachverfolgung der Produktion und des Lebenszyklus von Medienressourcen eingesetzt, um einen vertrauenswürdigen und sicheren Handel mit Sportvideos, Rechten und Anreizen für Teilnehmer zu ermöglichen. Im Rahmen des i4Q-Projekts wird Orion zur Sicherung der Integrität industrieller IoT-Daten eingesetzt, darunter Gerätezugriffsrichtlinien und kritische Standortinformationen, und unterstützt damit Anwendungsfälle im Bereich der intelligenten Fertigung. Diese Projekte demonstrieren die Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit von Orion als Blockchain-Datenbanktechnologie in realen Anwendungsszenarien.

Der Orion-Server, seine Dokumentation und sein Client-SDK sind auf Hyperledger Labs verfügbar. Um mehr über die Funktionen von Orion zu erfahren, lesen Sie unseren Bericht „Orion: Eine zentralisierte Blockchain-Datenbank mit Datenzugriffskontrolle für mehrere Parteien”, den wir auf der ICBC 2023 vorgestellt und veröffentlicht haben.

Die Orion-Blockchain-Datenbank bietet eine robuste Lösung zur Verbesserung der Transparenz, Authentizität und Integrität in gesamten Geschäftsökosystemen. Orion unterscheidet sich von anderen zentralisierten Blockchain-Datenbanken dadurch, dass es zahlreichen Parteien die Möglichkeit zur Steuerung des Zugriffs auf gemeinsam genutzte Daten bietet. Die umfassenden Zugriffskontrollfunktionen für Lese- und Schreibzugriffe auf Schlüsselebene sowie die Multi-Signatur-Funktionen ermöglichen es Unternehmen, eine detaillierte Kontrolle über die Data Governance auszuüben und das Vertrauen in Interaktionen zwischen mehreren Parteien zu gewährleisten.