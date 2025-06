Was ist NetFlow? 

NetFlow-Daten bieten einen tiefen Einblick in Ihr Netzwerk, wodurch Sie die Leistung optimieren und die Benutzererfahrung verbessern können.

Verständnis des Verkehrsflusses zur Maximierung des Durchsatzes. Die IP-Verkehrsmuster in Ihrem gesamten Netzwerk zu sehen, ist von großem Wert, z. B. um den in das Unternehmensnetzwerk eingehenden Traffic zu verfolgen und Ihre Hauptnutzer zu identifizieren. Sicherheits- und Netzwerkbetriebsteams können diese Informationen zum Datenfluss zur Überwachung der Nutzung von Netzwerkanwendungen, zur Erkennung von Engpässen und zur Reduzierung des Risikos von Ausfallzeiten verwenden. NetFlow-Daten sind auch für die nutzungsbasierte Abrechnung hilfreich. Diese Funktion ermöglicht die Weiterberechnung von Netzwerkkosten an bestimmte Geschäftsbereiche oder Endnutzer.

Exakte Planung des Wachstums. Mit NetFlow-Daten können Sie Ihren Netzwerkverkehr verfolgen, um eine ausreichende Bandbreitenkapazität sicherzustellen und das Netzwerkwachstum optimal zu planen. Diese Informationen erleichtern und optimieren die Planung von Upgrades in Bezug auf die Anzahl der Ports, Routing-Geräte und andere Anforderungen.

Verbesserung des Cybersicherheitsschutzes. Durch die Visualisierung von Änderungen im Netzwerkverhalten kann Ihr SecOps-Team leichter Anomalien erkennen, die auf eine Cybersicherheitsverletzung hinweisen können. Diese Daten können auch nach einem Sicherheitsvorfall hilfreich sein, um den Verlauf zu rekonstruieren und ein besseres Verständnis des Vorfalls zu erlangen sowie Maßnahmen zur Vermeidung eines solchen Szenarios in der Zukunft zu ergreifen.

Verbesserung Ihrer Benutzererfahrung. Die Erfassung und Analyse von Daten zum Datenverkehr ist eine große Hilfe bei der Diagnose und Behebung von Verlangsamungen, Spitzen im Netzwerkverkehr, übermäßiger Bandbreitennutzung und anderen Netzwerkproblemen.

Gewinnen Sie innerhalb von Minuten Erkenntnisse. Gewinnung von Erkenntnissen in Minutenschnelle. Auf vielen Netzwerkgeräten ist bereits eine NetFlow- oder IPFIX-Unterstützung installiert, sodass die Aktivierung und Weiterleitung der resultierenden Daten an einen NetFlow-Kollektor einfach ist. Wenn Sie NetFlow noch nicht haben, ist die Installation relativ kostengünstig. In der Regel benötigen Sie keine zusätzliche Hardware. Nach dem Herunterladen von NetFlow können Sie in wenigen Minuten und ohne Ausfallzeiten ganz einfach einige Netzwerkknoten konfigurieren, um Ihrem Netzwerk eine IP-Flussanalyse hinzuzufügen.