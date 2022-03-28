Was versteht man unter einem Help Desk?

Chatbots mit ihren fortschrittlichen Sprachfähigkeiten, beispielsweise der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und dem Natural Language Understanding (NLU) sind die Zukunft des Help Desks. Tatsächlich hat eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergeben, dass 58 % der IT-Entscheidungsträger Chatbots eingeführt haben oder gerade dabei sind, dies zu tun.³

Neue Tools wie virtuelle Agenten, Chatbot-Toolboxen, Automatisierungsaggregatoren und plattformspezifische Chatbots bieten eine kontinuierliche Service-Desk-Abdeckung und eine schnellere Problemlösung. Tatsächlich reduzieren Chatbots die durchschnittliche Bearbeitungszeit um 10 %, was die mit dem IT-Servicemanagement (ITSM) verbundenen Kosten senkt.¹