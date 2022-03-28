Was versteht man unter einem Help Desk?

Ein Help Desk ist ein Software-Tool oder ein Team von menschlichen Agenten, mit dem ein Unternehmen seinen Kunden Echtzeit-Support bieten kann.
Ein Help Desk erfüllt zwei Hauptfunktionen:
Ein Help-Desk-System vereint Supportanfragen innerhalb einer einzigen Schnittstelle. Mit Automatisierungs- und Kategorisierungsfunktionen werden Kundenprobleme koordiniert und Eskalationen verhindert. Help-Desk-Agenten können so auf mehrere Interaktionen als Querverweis zugreifen und den Endbenutzern in kurzer Zeit die bestmögliche Lösung anbieten.
Ein Help Desk bedeutet eine erhebliche Verbesserung der User Experience (UX) für Support-Teams und die betreuten Benutzer. Insbesondere steigert es die Produktivität des IT-Supports, um bessere Lösungen und eine höhere Kundenzufriedenheit zu erreichen. Hier sind fünf Aspekte eines Help Desks, von denen sowohl die Support-Mitarbeiter als auch die Kunden profitieren:
Mit dem Voranschreiten der digitalen Transformation werden Help Desks für große ebenso wie kleine Unternehmen immer wichtiger. Daher muss ein Service-Desk-Ökosystem sowohl agil als auch anpassungsfähig sein. Hier sind drei Szenarien, in denen das moderne Help Desk am nützlichsten ist:¹
Wenn ein Help Desk expandiert, müssen die Supportmitarbeiter und -teams ihre Fähigkeiten erweitern, um effizient zu bleiben. Dazu kann es nötig sein, die interne Zusammenarbeit zu verbessern und die externe Kommunikation auszuweiten. Hier sind zwei Möglichkeiten, wie Sie Ihr Kundensupport-Team an größere Abteilungen und Organisationen anpassen²:
Mit der zunehmenden Bedeutung von Help Desks in modernen geschäftlichen Ökosystemen kommt es auch zu einer ganzen Reihe von Missverständnissen. Hier sind vier Trugschlüsse über ein Help Desk, die Sie zuvor ausräumen sollten:
Chatbots mit ihren fortschrittlichen Sprachfähigkeiten, beispielsweise der Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und dem Natural Language Understanding (NLU) sind die Zukunft des Help Desks. Tatsächlich hat eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergeben, dass 58 % der IT-Entscheidungsträger Chatbots eingeführt haben oder gerade dabei sind, dies zu tun.³
Neue Tools wie virtuelle Agenten, Chatbot-Toolboxen, Automatisierungsaggregatoren und plattformspezifische Chatbots bieten eine kontinuierliche Service-Desk-Abdeckung und eine schnellere Problemlösung. Tatsächlich reduzieren Chatbots die durchschnittliche Bearbeitungszeit um 10 %, was die mit dem IT-Servicemanagement (ITSM) verbundenen Kosten senkt.¹
Bieten Sie mit dialogorientierter KI in allen Kanälen eine konsistente, intelligente Kundenbetreuung.
Lernen Sie einen KI-Chatbot in natürlicher Sprache kennen, der menschliche Konversationen versteht und das Kundenerlebnis verbessert.
IBM watsonx Assistant hilft Unternehmen bei der Bereitstellung besserer Customer Experiences mit einem KI-Chatbot, der die Sprache des Unternehmens versteht, sich mit bestehenden Kundenbetreuungssystemen verbindet und überall mit Unternehmenssicherheit und Skalierbarkeit eingesetzt werden kann. watsonx Assistant automatisiert sich wiederholende Aufgaben und nutzt maschinelles Lernen, um Kundensupportprobleme schnell und effizient zu lösen.
¹ IBM, Independent study finds IBM watsonx Assistant customers can accrue USD 23.9 million in benefits, März 2020
2 Forrester, Best Practices For Help Desk Chatbot Success (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), 29. März 2021