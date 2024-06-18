Die brennende Frage für den CIO von heute: Wofür geben Sie Ihr IT-Budget aus?
Die Cloud-Kosten waren bereits eine Herausforderung – in einer kürzlich durchgeführten Umfrage gaben 24 % der Befragten an, dass sie Softwareausgaben verschwendet haben. Angesichts der explosionsartigen Zunahme der generativen KI ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, Frameworks wie FinOps und Technology Business Management (TBM) in Betracht zu ziehen, um Transparenz und Verantwortlichkeit für alle Technologieausgaben zu gewährleisten.
Doch was bedeutet das alles in der Praxis? Wie können Unternehmen zu einem disziplinierteren, wertorientierten Ansatz bei IT-Ausgaben übergehen? Welche Auswirkungen hat die generative KI in diesem Bereich?
Um diese Fragen zu beantworten, haben wir Declan Coombs befragt, einen Partner für die Cloud & Technology Advisory Practice bei IBM. Declan Coombs verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Unterstützung von Unternehmen bei der Optimierung ihrer Aktivitäten im Bereich Technologie und Cloud.
CIOs kämpfen immer mit der Balance zwischen Unternehmensführung und Veränderung. Denn genau das wird den entscheidenden Unterschied bei der Unternehmenstransformation und der Steigerung des Geschäftsergebnisses ausmachen.
Anstatt einfach nur die Systeme am Laufen zu halten, wollen sie neue Funktionen aufbauen.
Zu viele Unternehmen budgetieren immer noch auf jährlicher Basis. Oft handelt es sich im Grunde um das Kopieren und Aufblähen der Zahlen aus dem Vorjahr.
Angesichts des rasanten Wandels in Technologie und Wirtschaft reicht der herkömmliche Budgetierungszkyklus jedoch nicht aus. IT-Teams können diesbezüglich nicht kritisch – und dynamisch – bewerten, ob sie ihr Geld an den richtigen Stellen ausgeben.
FinOps bedeutet im Grunde ein Wandel des Kultur- und Betriebsmodells. Es betrifft nicht nur den Kern Ihrer Finanzfunktion, sondern auch Ihrer Geschäftsstrategie und Planungsfunktionen. Sie müssen über Ihre Mitarbeiter, Prozesse und Technologien nachdenken, um diese wirklich in Ihr Unternehmen zu integrieren und die Kostenverantwortung und Rechenschaftspflicht bis an den Rand des Unternehmens zu verlagern.
Dabei geht es vor allem darum, den Menschen Transparenz und Verständnis dafür zu verschaffen, wofür sie ihr Geld ausgeben, damit sie intelligentere Entscheidungen treffen können.
Der Fokus lag bisher vor allem auf der Public Cloud, weitet sich aber mittlerweile auf alle Ausgaben für Cloud- und Technologielösungen aus.
In Kombination mit TBM wird der Blick auf den breiteren Technologie-Stack, wie z. B. Hardware, Software, Human-Ware, erweitert und bietet einen klareren, umfassenderen Überblick über den Technologieverbrauch bzw. wie dieser mit den Geschäftsergebnissen zusammenhängt. Auf diese Weise können Sie entscheiden, wo Sie am besten investieren und wie Sie die Technologien am besten einsetzen können, um das Optimale für das Unternehmen herauszuholen.
Es spielt eine wichtige Rolle - vor allem, wenn Sie sich die wachsende Zahl von Anwendungsfällen der generativen KI, die riesigen Mengen an Grafikprozessoren, die für deren Betrieb erforderlich sind, und die daraus resultierenden enormen Kosten ansehen. Unternehmen werden es schwer haben, ihren Wert zu demonstrieren. FinOps kann Teams bei der kostenbewussten Nutzung und Skalierung von generativer KI sowie bei der Verfolgung und Messung des ROI helfen.
Generative KI wird FinOps beschleunigen. Sie können dank ihr Daten besser nutzen und die Mustererkennung und Kontextualisierung verbessern. Sie kann Erkenntnisse und Empfehlungen bereitstellen, um eine datengestützte Entscheidungsfindung zu ermöglichen, Prozesse zu rationalisieren und Maßnahmen zu automatisieren.
Der eigentliche Gamechanger ist jedoch der Einsatz von generativer KI zur beschleunigten Modernisierung von Anwendungen und Code. Sie wird dazu beitragen, die nächste Stufe der Kostenoptimierung zu erreichen und die Effizienz und den Geschäftswert zu steigern.
Die Ingenieure dazu zu bringen, die Empfehlungen zur Kostenoptimierung umzusetzen, ist eine große Herausforderung. Bei solchen Kostensenkungsmaßnahmen kann man leicht den Eindruck gewinnen, dass es nur noch ums Nehmen, Nehmen, Nehmen geht. Es ist wichtig, den Vorteil deutlich zu machen und Menschen für die richtigen Verhaltensweisen zu belohnen.
Ein korrekter Einsatz von FinOps versetzt Menschen in die Lage, etwas zu bewirken. Wenn man ihnen die richtigen Tools, Transparenz und Anreize bietet, werden sie bereit sein, das Richtige zu tun.
