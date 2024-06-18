Die brennende Frage für den CIO von heute: Wofür geben Sie Ihr IT-Budget aus?

Die Cloud-Kosten waren bereits eine Herausforderung – in einer kürzlich durchgeführten Umfrage gaben 24 % der Befragten an, dass sie Softwareausgaben verschwendet haben. Angesichts der explosionsartigen Zunahme der generativen KI ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, Frameworks wie FinOps und Technology Business Management (TBM) in Betracht zu ziehen, um Transparenz und Verantwortlichkeit für alle Technologieausgaben zu gewährleisten.

Doch was bedeutet das alles in der Praxis? Wie können Unternehmen zu einem disziplinierteren, wertorientierten Ansatz bei IT-Ausgaben übergehen? Welche Auswirkungen hat die generative KI in diesem Bereich?

Um diese Fragen zu beantworten, haben wir Declan Coombs befragt, einen Partner für die Cloud & Technology Advisory Practice bei IBM. Declan Coombs verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Unterstützung von Unternehmen bei der Optimierung ihrer Aktivitäten im Bereich Technologie und Cloud.