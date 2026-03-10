Was ist EDI-Onboarding?

EDI bezieht sich auf die Systeme und Standards zur elektronischen (und oft automatischen) Echtzeitübertragung von Geschäftsdaten und Dokumenten, einschließlich Rechnungen, Bestellungen und Lieferketteninformationen, zwischen Handelspartnern.

Bei EDI-Transaktionen werden Informationen direkt von einer EDI-Anwendung eines Unternehmens an eine EDI-Anwendung eines anderen Unternehmens übertragen. EDI-Standards definieren den Ort und die Reihenfolge der Informationen in jedem Dokument.

EDI-Lösungen bieten viele Vorteile durch Automatisierung, Skalierbarkeit und Standardisierung. EDI gilt seit Jahrzehnten als das bevorzugte Mittel zum Dokumentenaustausch für Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen (B2B). Insbesondere automatisch generierte, standardisierte Formulare vereinfachen und reduzieren oder eliminieren den Bedarf an manueller Dateneingabe, wodurch Fehler und die damit verbundenen Kosten verringert werden.

Für manche Unternehmen und Branchen ist die Nutzung von EDI keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Viele große Einzelhändler und Hersteller haben EDI-Anforderungen und Compliance für Geschäftsprozesse.

Es kann Anforderungsvariabilität zwischen Handelspartnern bestehen, etwa durch Unterschiede in Compliance-Vorschriften, Anforderungen an Dokumentenzuordnung, Kommunikationsprotokolle oder Testprozesse. Dies kann in Kombination mit der allgemeinen Komplexität von EDI-Standards das EDI-Onboarding zu einem schwierigen und zeitaufwändigen Prozess machen.

Allerdings können standardisierte, gut dokumentierte interne Onboarding-Prozesse, geeignete Middleware-Tools und eine klare Kommunikation mit Geschäftspartnern die Herausforderungen bei der EDI-Einrichtung abmildern. Sie helfen Unternehmen auch dabei, die Vorteile von EDI zu nutzen, darunter eine höhere Datengenauigkeit und die Möglichkeit, mit Unternehmen zu interagieren, die EDI-Konformität voraussetzen.