Drei Unterschiede zwischen DevOps und SRE

DevOps bezeichnet eine Reihe von Verfahren, die darauf abzielen, den Lebenszyklus der Softwareentwicklung zu verkürzen und die Bereitstellung qualitativ hochwertigerer Software zu beschleunigen, indem die Silos aufgebrochen und die Arbeit von Softwareentwicklungsteams und IT-Betriebsteams kombiniert und automatisiert werden.
Site Reliability Engineering (SRE) nutzt Software-Engineering, um Aufgaben des IT-Betriebs zu automatisieren, die normalerweise von Systemadministratoren ausgeführt werden. Zu diesen Aufgaben gehören das Produktionssystemanagement, Change Management und die Reaktion auf Vorfälle.
Es gibt einige Ähnlichkeiten zwischen DevOps und SRE, aber wissen Sie, was die Unterschiede sind? Sehen Sie sich dieses Video an, in dem Bradley Knapp erklärt:
Bei DevOps geht es um die Entwicklung des Kerns. Bei SRE geht es um die Implementierung des Kerns. Was bedeutet das? Stellen wir uns das so vor.
DevOps-Teams konzentrieren sich auf die Kernentwicklung. Sie arbeiten an einem Produkt oder einer Anwendung, die die Lösung für ein bestimmtes Problem darstellt. Sie verfolgen einen flexiblen Ansatz bei der Softwareentwicklung, der ihnen hilft, Anwendungen mit Geschwindigkeit, Qualität und Kontrolle zu entwickeln, zu testen, bereitzustellen und zu überwachen.
SREs arbeiten an der Implementierung des Kerns. Sie geben der Kernentwicklungsgruppe ständig Feedback, um zu sagen: „Hey, etwas, das Sie entworfen haben, funktioniert nicht genau so, wie Sie denken, dass es funktioniert.“ SRE arbeitet mit Betriebsdaten und Software Engineering, um IT-Betriebsaufgaben zu automatisieren, Software schneller bereitzustellen und IT-Risiken zu minimieren.
DevOps- und SRE-Teams benötigen unterschiedliche Kompetenzen. Kernentwicklung-DevOps sind die Leute, die es lieben, Software zu schreiben. Sie schreiben Code, testen ihn und bringen ihn in die Produktion ein, um eine Anwendungslinie zur Lösung eines Problems zu erhalten.
SREs sind investigativer. Sie sind bereit, die Analyse durchzuführen, um herauszufinden, warum etwas schief gelaufen ist. Sie wollen sicherstellen, dass die gleichen Probleme nicht immer wieder auftreten. Sie wollen bei ihren Bemühungen proaktiv und nicht reaktiv vorgehen. Sie möchten sich wiederholende Aufgaben automatisieren, um innovativ sein zu können.
Manchmal ist einfach nicht genug Zeit, um alles manuell zu erledigen, unabhängig von Ihrer Rolle. Manchmal muss man Wege finden, Dinge zu automatisieren, damit man seine Zeit und Energie auf die Innovation konzentrieren kann. Man muss nicht alles automatisieren, aber wenn man ständig dieselbe Aufgabe immer wieder erledigt, warum sollte man nicht die Automatisierung nutzen, um sich die Mühe zu ersparen? Automatisierung ist der Schlüssel.
DevOps wird die Bereitstellung automatisieren. Sie werden Aufgaben und Funktionen automatisieren. SRE wird Redundanz und manuelle Aufgaben automatisieren, die sie in programmatische Aufgaben umwandeln können, um den Stack am Laufen zu halten.
