Drei Unterschiede zwischen DevOps und SRE

DevOps bezeichnet eine Reihe von Verfahren, die darauf abzielen, den Lebenszyklus der Softwareentwicklung zu verkürzen und die Bereitstellung qualitativ hochwertigerer Software zu beschleunigen, indem die Silos aufgebrochen und die Arbeit von Softwareentwicklungsteams und IT-Betriebsteams kombiniert und automatisiert werden.

Site Reliability Engineering (SRE) nutzt Software-Engineering, um Aufgaben des IT-Betriebs zu automatisieren, die normalerweise von Systemadministratoren ausgeführt werden. Zu diesen Aufgaben gehören das Produktionssystemanagement, Change Management und die Reaktion auf Vorfälle.

Es gibt einige Ähnlichkeiten zwischen DevOps und SRE, aber wissen Sie, was die Unterschiede sind? Sehen Sie sich dieses Video an, in dem Bradley Knapp erklärt: