Zu den Hauptzielen von DataOps gehören:
- Zusammenarbeit: Erleichterung einer besseren Kommunikation zwischen verschiedenen Teams, die an der Datenpipeline beteiligt sind, wie z. B. Ingenieure, Analysten, Wissenschaftler und geschäftliche Stakeholder.
- Integration: Nahtlose Verbindung verschiedener Tools, die entlang der gesamten Pipeline eingesetzt werden, wie z. B. ETL-Plattformen (Extrahieren-Transformieren-Laden) oder BI-Lösungen (Business Intelligence).
- Automatisierung: Implementierung automatisierter Testverfahren, um genaue Ergebnisse zu gewährleisten und gleichzeitig manuelle Eingriffe in jeder Phase des Prozesses zu minimieren.
Um diese Ziele innerhalb der bestehenden Infrastruktur eines Unternehmens effektiv zu erreichen, ist eine Kombination von Technologien erforderlich, darunter Versionskontrollsysteme (Git) zur Verfolgung von Änderungen in Code- oder Konfigurationsdateien; kontinuierliche Integration/kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD)-Pipelines; Containerisierung mit Tools wie Docker; Orchestrierungs-Frameworks wie Kubernetes; Überwachungslösungen; Alerting-Dienste; und andere.