DataOps vs. MLOps: Ähnlichkeiten, Unterschiede und wie man wählt

Was ist DataOps?

DataOps, kurz für Data Operations, ist eine neue Disziplin, die sich auf die Verbesserung der Zusammenarbeit, der Integration und der Automatisierung der Datenverwaltung konzentriert. Ziel ist es, den gesamten Lebenszyklus von Daten zu optimieren – von der Aufnahme und Aufbereitung bis hin zur Analyse und Berichterstattung. Durch die Einführung einer Reihe von Best Practices, die von flexiblen Methoden, DevOps-Prinzipien und statistischen Prozesskontrolltechniken inspiriert sind, hilft DataOps Unternehmen dabei, hochwertige Erkenntnisse effizienter zu liefern.

Zu den Hauptzielen von DataOps gehören:

  • Zusammenarbeit: Erleichterung einer besseren Kommunikation zwischen verschiedenen Teams, die an der Datenpipeline beteiligt sind, wie z. B. Ingenieure, Analysten, Wissenschaftler und geschäftliche Stakeholder.
  • Integration: Nahtlose Verbindung verschiedener Tools, die entlang der gesamten Pipeline eingesetzt werden, wie z. B. ETL-Plattformen (Extrahieren-Transformieren-Laden) oder BI-Lösungen (Business Intelligence).
  • Automatisierung: Implementierung automatisierter Testverfahren, um genaue Ergebnisse zu gewährleisten und gleichzeitig manuelle Eingriffe in jeder Phase des Prozesses zu minimieren.

Um diese Ziele innerhalb der bestehenden Infrastruktur eines Unternehmens effektiv zu erreichen, ist eine Kombination von Technologien erforderlich, darunter Versionskontrollsysteme (Git) zur Verfolgung von Änderungen in Code- oder Konfigurationsdateien; kontinuierliche Integration/kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD)-Pipelines; Containerisierung mit Tools wie Docker; Orchestrierungs-Frameworks wie Kubernetes; Überwachungslösungen; Alerting-Dienste; und andere.

 

Was ist MLOps?

MLOps, eine von DevOps und Data-Engineering-Prinzipien abgeleitete Praxis, ist ein Ansatz, der die erfolgreiche Bereitstellung von ML-Modellen in Produktionsumgebungen sicherstellt und gleichzeitig deren Genauigkeit und Leistung sicherstellt.

Zu den Hauptkomponenten von MLOps gehören:

  • Datenverwaltung: Sicherstellung der Datenqualität und -konsistenz während des gesamten ML-Lebenszyklus.
  • Modell-Training: Entwicklung robuster Trainingspipelines mit Versionskontrollsystemen für Reproduzierbarkeit.
  • Modellbereitstellung: Automatisierung der Bereitstellungsprozesse mithilfe von Techniken der kontinuierlichen Integration (CI) und der kontinuierlichen Bereitstellung (CD).
  • Überwachung und Wartung: Kontinuierliche Überwachung der Modellleistung in Echtzeit, um Abweichungen oder Anomalien zu erkennen, gefolgt von notwendigen Aktualisierungen oder Umschulungsverfahren.

MLOps hilft Unternehmen, ihre KI-gestützten Produkte schneller auf den Markt zu bringen, indem es die Reibung zwischen den Entwicklungsteams, die an verschiedenen Aspekten eines ML-Projekts arbeiten, reduziert. Dies führt zu einer besseren Zusammenarbeit der Teammitglieder, die sich auf die Erstellung hochwertiger Modelle konzentrieren können, anstatt sich mit operativen Herausforderungen auseinandersetzen zu müssen. 

Darüber hinaus können Unternehmen damit einen Wettbewerbsvorteil erzielen, indem sie sicherstellen, dass ihre Lösungen für maschinelles Lernen korrekt bleiben, wenn neue Daten verfügbar werden oder sich die zugrunde liegenden Bedingungen im Laufe der Zeit ändern.

Vergleich von DataOps und MLOps: Wichtige Ähnlichkeiten und Unterschiede

Ähnlichkeiten zwischen DataOps und MLOps

  • Fokus auf die Zusammenarbeit: Beide Methoden betonen die Bedeutung funktionsübergreifender Teams, die zusammenarbeiten, um Datenprozesse zu verbessern, darunter Data Scientists, Ingenieure, Analysten und Stakeholder.
  • Ziel ist es, Prozesse zu automatisieren: Automatisierung ist ein wichtiger Aspekt sowohl von DataOps als auch von MLOps, da sie hilft, Workflows zu rationalisieren, Fehler zu reduzieren, die Effizienz zu steigern und die Konsistenz über Projekte hinweg sicherzustellen.
  •  Förderung der kontinuierlichen Verbesserung: Beide Ansätze befürworten iterative Entwicklungszyklen, die eine Überwachung von Leistungsmetriken beinhalten, um Bereiche zu identifizieren, die im Laufe der Zeit optimiert oder verbessert werden können.

Unterschiede zwischen DataOps und MLOps

