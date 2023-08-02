Wie dialogorientierte KI den IT-Support verändern kann

Mein Lieblingsaspekt des IT-Contact-Centers war der Einsatz kreativer Problemlösungen, um neue technische Lösungen zu finden. Durch meine Erfahrung mit der Fehlerbehebung habe ich jedoch festgestellt, dass Benutzer in der Regel über sehr häufige Probleme miteinander sprechen. Aus diesem Grund waren ihre Probleme nicht immer „neu“. Das bedeutete, dass mein Fehlerbehebungsprozess manchmal sehr einheitlich war und sich wiederholte. Diese Wiederholung zeigte sich, wenn Benutzer Probleme hatten, bestimmte Websites anzuzeigen oder darauf zuzugreifen. Diese Kundeninteraktionen folgten einer "Wenn-Dann"-Messaging-Abfolge, in der mögliche Lösungen ausprobiert wurden, bis ein Ergebnis erzielt wurde.

Eine Schlüsselkompetenz des IT-Supports ist die Fähigkeit, Probleme kreativ zu lösen. Allerdings fühlten sich Aufgaben wie diese oft eher algorithmisch oder methodisch an. Ihnen fehlte die menschliche Fähigkeit, eine neue Lösung zu erfinden, und sie implementierten vielmehr einen zuverlässigen Schritt-für-Schritt-Satz von Anweisungen, bis eine Lösung gefunden war. Diese Art der Kundenbetreuung war ein Prozess, der sicherlich automatisiert werden konnte.

Die mangelnde Automatisierung warf auch das Problem auf, dass die digitale Kundenbetreuung an bestimmte Stunden gebunden war. Da studentische Hilfskräfte auch ihre Zeit im Unterricht abrechnen mussten, war es schwierig, eine konsistente Erreichbarkeit für den IT-Support zu gewährleisten. Das Gleiche gilt für die Unternehmenswelt, wo viele Unternehmen Kundensupport nur zwischen 9 und 17 Uhr anbieten. Bei meinem Helpdesk führte dies oft dazu, dass Dozenten und Studenten verspäteten Support erhielten und die Mitarbeiter der Frühschicht eine überwältigende Anzahl von Tickets vom Vorabend bearbeiten mussten. Helpdesk-Mitarbeiter sind auch nur Menschen und es schien unrealistisch, rund um die Uhr Support zu bieten. Das war, bis die Einführung von intelligenten Chatbots für Unternehmen in der Geschäftswelt bekannt wurde.